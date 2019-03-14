Главное - сражаться с Пиндосией. Работать не обязательно. «Кажется, что-то пошло не так» Члены правительства — министры и вице-премьеры — нередко оказываются в тени президента и премьера, однако часто несут непосредственную и даже персональную ответственность за то, что происходит во вверенной им отрасли. «Новая» продолжает рассказ о примечательных фигурах уходящего после 18 марта кабинета Дмитрия Медведева. На этой неделе Россия потеряла сразу 19 космических спутников: аппарат «Метеор-М» для гидрометеорологических наблюдений и еще 18 малых сих. Все они вместе с разгонным блоком «Фрегат» упали предположительно в Атлантический океан. Это был всего лишь второй запуск с космодрома «Восточный» (первый прошел в апреле в штатном режиме, третий планируется в декабре). При этом и сам космодром, и падение ракет неоднократно становились «героями» скандалов, но это никак не влияет на позиции отвечающего за отрасль вице-премьера Дмитрия Рогозина — он, кстати, поздравил всех с успешным пуском «Фрегата». Возможно, потому, что доктор технических и философских наук и по совместительству куратор российского космоса и оборонзаказа умеет гасить информационные поводы или откровенными заявлениями, или новыми поводами — уже со своим участием. Рогозин и «Восточный» Один из ключевых вызовов в карьере Дмитрия Рогозина, назначенного на вице-премьерство в декабре 2011 года, — вся космическая отрасль России на Земле и за ее пределами. Сам он достаточно откровенно признает проблемы и технологическое отставание России в этой сфере. Еще в 2015 году он в интервью телеканалу НТВ заявил: «Оборонный комплекс мы всерьез начали реформировать три года назад. У нас сейчас там 50 интегрированных структур. Космическая отрасль, к сожалению, начала реформироваться лишь полтора года назад. Поэтому в авиации мы сейчас не можем себе представить создание новых самолетов без их цифровых моделей. А в Роскосмосе каждое бюро до сих пор работает на кульмане с карандашом в руке». Интервью Рогозин давал в мае, а в сентябре «Интерфакс» сообщил о том, что при строительстве космодрома «Восточный» украдено минимум 5 миллиардов рублей. При этом с момента интервью вице-премьера и до новости информагентства было возбуждено больше 20 уголовных дел в связи со строительством: материалы для возведения «Восточного» покупали по завышенным ценам, рабочим задерживали зарплаты, деньги выводили сотнями миллионов в разные регионы страны. Всего Счетная палата в 2015 году нашла нарушений на 92 миллиарда рублей. К чести Рогозина, он не стал отрицать самую большую цифру, хотя и попытался несколько смягчить удар. «К цифрам надо относиться профессионально. Если говорится, что на столько-то миллиардов нарушений, то это не значит, что все их вывели или украли. Их потратили на отрасль, но с нарушениями. Хотя есть и цифры, связанные с махинациями и воровством. Это вызвано деградацией ряда космических предприятий», — заявил он все в том же интервью НТВ. Надо сказать, что проблемы «Восточного» не решены до сих пор — и дело не только в упавших спутниках. В октябре 2017 года несколько строителей космодрома «Восточный» объявили голодовку из-за долгов по зарплате (а часть — просто уволилась), общая сумма которых на тот момент составила 270 миллионов рублей. Это не первая голодовка строителей — точно так же они протестовали в апреле 2015 года. Тогда Рогозин в своем Twitter заявил, что «обидчиков ребят накажу», и лично прилетел на стройку. В 2017 году о недовольстве строителей Рогозин публично уже не говорит. Это можно объяснить: космодром уже построен, и теперь основная головная боль — ракеты, а не люди. Рогозин и космос Упавшие на этой неделе спутники — не единственное космическое фиаско отрасли Рогозина. За последние годы к космическим авариям в России стали как-то привыкать. Однако вице-премьер из этих ситуаций всегда выходит целым и невредимым — чего, к сожалению, нельзя сказать о его подчиненных. Так, через полгода после назначения, в августе 2012 года, Рогозин стал свидетелем аварии разгонного блока «Бриз-М» из семейства «Протонов». Тогда российский коммуникационный спутник и индонезийский спутник связи Телеком-3, также собранный в России, не вышли на заданную орбиту и были признаны утерянными. Ущерб составил около шести миллиардов рублей без учета страховки. Президент Путин отправил в отставку гендиректора Космического центра им. Хруничева Владимира Нестерова, Рогозин не пострадал. В 2013 году произошла самая известная за последнее время авария «Протона-М», который уже на первой минуте полета упал с 600 тоннами ракетного топлива — гептила — в прямом эфире телеканала «Россия 24» со знаменитой фразой ведущего «Кажется, что-то пошло не так». Ущерб составил 4,4 миллиарда рублей — пуск был не застрахован. Причиной аварии стала неправильная установка датчиков угловых скоростей еще при сборке ракеты. Премьер Дмитрий Медведев после аварии отправил в отставку главу Федерального космического агентства Владимира Поповкина (Поповкин вскоре умер от отравления гептилом после посещения места аварии). Рогозин — к тому моменту полтора года на посту — не пострадал. В мае 2014 года «Протон-М» снова попал в нештатную ситуацию: спутник Экспресс АМ4Р не вышел на целевую орбиту из-за аварии на этапе работы третьей ступени ракеты-носителя «Протон-М». Часть обломков упала на территории Китая. Выяснилось, что всему виной опять дефект сборки, и запуски «Протонов» вообще были приостановлены. Правда, ровно через год «Протон-М» запустили снова — и снова авария: ракета с мексиканским спутником MexSat-1 на борту через 500 секунд после запуска сломалась и не вывела спутник на геостационарную орбиту, сгорев в атмосфере. Причиной аварии снова стал конструктивный недостаток. Карьера Рогозина в обоих случаях не пострадала. В начале 2017 года выяснилось, что Роскосмос отозвал все двигатели второй и третьей ступеней ракет-носителей «Протон-М» из-за технологических проблем: выяснилось, что детали с наличием драгоценных металлов были заменены менее жаростойкими. На завод по изготовлению двигателей отправились сотрудники ФСБ и Следственного комитета, а также и Дмитрий Рогозин — который устроил на заводе в Воронеже незапланированный разнос руководству. 28 января Рогозин заявил, что «Про­тоны» снова полетят через 3,5 месяца. «Все виновные в подмене технологии и документации будут жестко наказаны», — написал Рогозин. В итоге пуски были отложены почти на полгода — в том числе, как заявил в интервью «Газете.ru» глава Роскосмоса Игорь Комаров, из-за заболевшей кладовщицы: она получила травму, и поэтому на складе выдали не тот припой для ракет. Позже, в августе, Рогозин заявил о том, что Россия переходит от «Протонов» к производству нового типа ракет «Ангара». В 2014-м оба пуска «Ангары» с Плесецка прошли удачно. Но эксперты считают «Ангару» исключительно средством для обеспечения «космического суверенитета» России: она слишком дорогая и точно не может использоваться в коммерческих целях. Зато своя. Рогозин и полеты: на Луну и в Румынию Проблемы с космической отраслью не мешают Дмитрию Рогозину строить большие планы на будущее. В 2014 году в своей статье для «Российской газеты» «Русский космос» он впервые заговорил о колонизации Луны. «На Луну придем навсегда», — заявил Рогозин, а колонизацию назначил стратегической задачей с перспективой сделать так, чтобы отечественная космонавтика была в состоянии добраться до Марса и Юпитера. В интервью «Комсомольской правде» в декабре 2016 года Рогозин объявил, что базу на Луне Россия планирует построить к 2030 году. Между тем пока у вице-премьера сложности не только с полетами на Луну, но и в другие, вполне себе земные государства. В июле 2017 года официальный Кишинев не позволил Рогозину прибыть в Молдавию на 25-летие миротворческой операции в самолете Военно-космических сил России. А потом борт с Рогозиным и летящими на мероприятие артистами не пустили в свое пространство Румыния и Венгрия: вице-премьер находится под санкциями Евросоюза. Самолет в итоге развернули в Минск, а Рогозин написал в своем Twitter: «Ждите ответа, гады» — однако затем стер эту запись. 2 августа Молдавия признала Рогозина персоной нон грата за его неоднократные «недоброжелательные и оскорбительные высказывания» в адрес страны и ее граждан. Надо сказать, что, несмотря на статус вице-премьера, Рогозин активно выступает в Twitter с резкими заявлениями. Молдавия — одна из главных его целей (Рогозин является спецпосланником президента по Приднестровью), однако достается и более локальным персонам. Так, в 2012 году, комментируя высказывания певицы Мадонны о деле Pussy Riot, Рогозин написал: «Каждая бывшая ***** (кстати,мониторят ли в Роскомнадзоре Twitter Рогозина? — Ред.) с возрастом стремится читать всем лекции о морали. Особенно во время зарубежных турне и гастролей». Рогозин и Центр им. Хруничева И снова о космосе и земле. В тот момент, когда Рогозин объявил о замене «Протонов» на «Ангару», стало известно, что он в 2012 году посетил Центр им. Хруничева, где эту ракету будут выпускать. Посетил не один, а с бизнесменом Годом Нисановым, который, по сведениям «Новой», хочет забрать кусок территории центра (100 гектаров) себе под застройку. Сокращение земель центра — это часть его «модернизации», а при модернизации, по словам Рогозина, «столько земли не нужно». На запрос «Новой», собираются ли в действительности отдавать землю центра Нисанову, в самой структуре так и не ответили. При этом отчуждаемая земля находится в залоге (Внешэкономбанк не подтвердил, но и не опроверг эту информацию). С Центром им. Хруничева Рогозину как вице-премьеру вообще не везет, поскольку он привлекает к себе излишнее внимание. В августе 2017 года выяснилось, что на должность директора назначен Алексей Варочко, доктор наук с диссертацией на 35 страниц об ипотеке в России. «Диссернет» выяснил, что ученая степень Варочко выдана в бельгийском университете, который официально университетом и не является. Ни Варочко, ни Рогозин публикацию Андрея Заякина в «Новой» не прокомментировали. Рогозин и ГЛОНАСС Новая глава о деятельности вице-премьера Рогозина еще пишется и посвящена она будет системе ГЛОНАСС. Рогозин был назначен председателем совета директоров АО «ГЛОНАСС» 15 мая, сменив на этом посту, к слову, предыдущего героя рубрики «Личный кабинет» министра транспорта Максима Соколова. Оператору системы уже на первом заседании Рогозин поручил представить на рассмотрение совета директоров корректировку стратегии развития до 2020 года. Сам Рогозин полон творческих планов. В сентябре он заявил, что ГЛОНАСС сравняется по точности с GPS — правда, после того как запустят новые спутники (если запустятся). С 2021 года спутники ГЛОНАСС будут запускаться как раз на «Ангаре» — Рогозин времени зря не теряет, конструируя новые союзы внутри подведомственных себе структур. Однако важно, чтобы не повторилась история с так называемым «кланом Остапенко»: так СМИ нарекли уголовное дело в отношении зятя бывшего главы Роскосмоса Олега Остапенко Игоря Полишкарова, который, по версии следствия, похитил 85 миллионов рублей, выделенных бюджетом на развитие ГЛОНАСС. Полишкаров три года находился в розыске и был задержан в нынешнем январе, когда прилетел в Москву из Венесуэлы. Рогозин тогда ГЛОНАССом не руководил, поэтому комментариев никаких по этому поводу не делал, хотя мог бы: масштабы воровства в данном случае вполне космические, а деньги на развитие программы выделялись по линии Роскосмоса, кураторство которого в правительстве закреплено за Рогозиным. Рогозин и расследования В 2016 году Transparency International выпустила расследование о том, что Дмитрий Рогозин выменял свою старую квартиру на новую «за 500 миллионов рублей». Квартира находится на Староволынской улице и располагается недалеко от Кутузовского проспекта и Рублевского шоссе. Рогозин заявил, что «она не стоит таких денег, глупость какая». Любопытно, что собственником квартиры на Староволынской улице до этого был Ливи Исаев, человек из близкого окружения Года Нисанова, который претендует на часть земель Центра им. Хруничева. Эту информацию Рогозин публично никак не комментировал. Зато в 2013 году Рогозин прокомментировал расследование Алексея Навального, который выяснил, что Рособоронпоставка закупает для спецназа пистолеты Glock по сильно завышенной цене — 210 тысяч рублей за штуку, хотя модель можно найти и за 51 тысячу рублей. Рогозин заявил, что «еще неделю назад» дал поручение проверить этот заказ и что «я последовательно навожу порядок в оружейном комплексе и не дам никому повода сомневаться в моей личной порядочности». Спустя неделю после перепалки Рособоронзаказ объявил об отмене заказа на пистолеты из-за сильно завышенной цены. Формально это можно называть пиар-победой Рогозина, хотя вопрос на самом деле адресовался не столько ему, сколько министру обороны Сергею Шойгу, который, кстати, промолчал, — но это совсем другая история. novayagazeta.ru . *** Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин удалил из своего аккаунта в "Твиттере" все сообщения, посвящённые пуску ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Восточный. Напомним, запуск "Союз-2.1б" состоялся с космодрома Восточный 28 ноября. Однако разгонный блок "Фрегат" вместе со спутником "Метеор-М" и другими космическими аппаратами, запущенными на орбиту, упал в океан. life.ru . *** Госкорпорация «Роскосмос» арендовала бизнес-джет за 9 миллионов рублей, для того, чтобы перевести делегацию из 12 человек в Благовещенск на запуск ракеты «Союз» и на следующий день вернуть их обратно — об этом стало известно из информации на сайте госзакупок. Заказчик объяснил такие затраты «срочной необходимостью», а главным условием указал класс воздушного судна не ниже Large. К слову, самолетами такого класса летают миллиардеры или первые лица государства. Например, известно, что Илон Маск (миллиардер, глава компании SpaceX ) пользуется подобным авиатранспортом. Примечательно, что корпорация редко идет на такие затраты, ведь у них есть собственная дочерняя авиакомпания «Космос». В последний раз бизнес-джет заказывали в 2016 году в честь масштабного события – 55-летия полета в космос Юрия Гагарина. Альфред Кох на своей странице в фейсбуке иронично восхитился неоправданными растратами «Роскосмоса»: «Рогозин – мой любимчик! Оплатил из казны персональный самолёт (не рейсовым же лететь!), слетал, грохнул ракету и обратно домой, за державу болеть...» online812.ru . Р. S . 1 декабря на аэродроме «Ульяновск-Восточный» прошла торжественная церемония образования 235-го военно-транспортного полка. Для его формирования из Оренбурга прибыли первые девять самолётов Ил-76. В торжественной церемонии приняли участие Председатель Правительства Ульяновской области Александр Смекалин, Командующий ВВС - заместитель Главкома ВКС России Андрей Юдин, командующий военно-транспортной авиацией ВВС РФ Владимир Бенедиктов, глава транспортного дивизиона ОАК Алексей Рогозин, ветераны военно-транспортной авиации, представители общественности и духовенство. Симбирскую епархию представляли руководитель Епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами протоиерей Сергий Кичигин. В ходе мероприятия отец Серафим совершил чин освящения самолета Ан-124-100 «Руслан». 1ul.ru .