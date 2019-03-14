Шестой инновационный форум стартовал ударно. ЯВЛЕНИЕ ГОВОРЯЩЕГО ХОЛОДИЛЬНИКА Почему от шестого инновационного форума Железногорску будет ещё меньше проку, чем от пяти предыдущих. Светлое Бу вновь проскакало по Нашгороду, дорогие мои, волоча в обозе бочку варенья и корзину печенья. «Инновационный форум в ЗАТО г. Железногорск, - любезно напоминает нам столь же древний и никак не менее выгодный для аборигенов заколючинский обокластер, - это ежегодная площадка по обсуждению идей и кооперационных проектов бизнеса, власти, институтов развития, предпринимателей и молодежных сообществ по развитию наиболее актуальных направлений». Непонятно? Ай, плюньте. Как говаривал видный американский инноватор Джефферсон Питерс, если газеты пишут о подмоченных акциях, вы же не требуете, чтобы с них капала вода? Ну, не нашлось за семь лет никаких кооперационных бизнесов в Нашгороде и вообще никаких бизнесов — это ведь не повод не обсуждать возможности кооперации? Ну и вот. Нынешний шабаш официально посвящён «теме развития цифровой экономики в России. Железногорск как инженерно-технологический центр Красноярского края станет знаковой площадкой для обсуждения потенциала и проектов формирования «умных городов» в контексте цифрового перехода». Но это тоже чепуха, разумеется. Вся эта цифровая машинерия в цивилизованном мире давным-давно работает, никого не поражает и совершенно не требует каких-то экспертных камланий. Это только в Россиюшке принято молиться на 3 D -принтеры, потому что они способны хоть что-то дать в руки высоким проверяющим инстанциям. Да, детские поделки корявы, а взрослые ни к чему не приспособлены. Но всё остальное-то вообще вилами на воде писано. К финансовому отчёту не подошьёшь, то есть. Могу себе представить, какой энтузиазм грянет над будущим Моксфордом, если в УСО ГХК установят говорящий холодильник. За экскурсии туда надо будет деньги брать, однозначно. На весь мир прогремим, ёптыть! Вы спросите, ради чего же тогда власть столько времени промывала мозги железным горцам? Это тоже просто. Во-первых, сел на коня — ехай. Во-вторых, завсегда приятно зазвать в гости федеральное начальство и дать ему покрасоваться на трибуне перед дикими туземцами. Запомнят и, глядишь, пристроят потом куда-нибудь в более приятные места. А в-третьих, больше-то хватстаться всё равно нечем. Не про мазутные миллиончики же или про банкротство МП «Гортеплоэнерго» будут Медведев с Пешковым сиятельным экспертам докладывать? Ирина Пикалова, начальница пресс-службы Серого дома, на днях в социальных сетях начала вдруг на полном серьёзе втирать публике, что ремонт пресловутой « дороги смерти » до краевого центра начался исключительно из-за промпарка. И это не оговорка, а высочайше переутверждённая реальность, а также серьёзный медицинский показатель, дорогие мои. А рrороs : почему мне вечно видятся тут гитлеровские усики? Кстати, о тепле. Ваш корреспондент на днях снова дал дрозда, когда упоминал о лишении заколючинских коммунальщиков статуса единой теплоснабжающей организации. Мне бы следовало помнить, что такое ссыкло т акой хозяйственник, как Сергей Пешков, никогда не подписывает явно палёные бумажки. Фигушки. Для подобных задач у него на зарплате сидит Сергей «Чик-чирик» Проскурнин. Именно он и подмахнул 22 ноября постановление, фактически оставляющее без работы тысячу человек на муниципальном предприятии. Случись что, за шкирняк компетентные органы и старшие товарищи всё равно возьмут «сити-менеджера», разумеется. Но до той поры можно прикидываться спокойным и не загружать лишней работой санузлы на работе и дома... Упомянутое постановление №1979 частично разъясняет, между прочим, заинтересованным гражданам, как и почему случилась с МП «Гортеплоэнерго» эдакая неприятность. Смешные советские люди могли бы подумать, что бывший «КРЭК», поставивши муниципальным директором в ЗАТО своего человека, должен был отстать от предприятия и заняться другими делами. Но нет, граждане. Других дел у рейдеров не бывает. Тот факт, что Владимир Кулинич является стойким проверенным бойцом АО «КрасЭКо», понимающему человеку говорит о том, что с живого он с «Гортеплоэнерго» не слезет. И что лишение статуса ЕТО суть всего лишь начало конца старейшей железногорской организации. У меня на столе лежит сейчас «Сегодняшняя газета» двадцатилетней давности. Случайно нашёл в архивах и теперь не могу оторваться. Полосный материал Владимира Пичугина посвящён в ней судебным ристалищам Александра Базая с администрацией Сергея Воротникова. Если кто забыл, директора МУП «Энергоуправление» впервые вышиб с должности именно Великий СиСи за измену и интриги. Вторым актом спектакля было увольнение Базая за те же прегрешения несколько лет спустя уже другим мэром, Андреем Катаргиным. Но если в первом случае в качестве кувалды использовался обычный приказ, то во втором Серый дом пошёл уже на переформатирование самого предприятия, потому что иначе избавиться от «энергобарона» не мог. И «Энергоуправление» превратилось в «Гортеплоэнерго». Однако ни Воротникову, ни Катаргину не могло и в голову прийти слить энергетику ЗАТО краевым пацанам. Конечно, за «Гортеплоэнерго» тогда не водилось миллиардных долгов (в начале 2005-го, если память мне не изменяет, они исчислялись суммой в полтораста «лимонов»). Но если больше половины задолженности есть неплатежи федеральных предприятий и организаций, а также краевого «правительства», то разве не логично было бы в первую очередь ухватить за горло их? Однако «КРЭК» пишет письмо «сити-менеджеру» и, ссылаясь на неисполнение Кулиничем (смешно, правда?) договорных обязательств, требует лишить его почётного звания единой теплонабжающей организации. Не знаю, имелось ли в письме прямое обещание обанкротить «ГТЭ» в случае неподчинения. Возможно, его там и не было. Но смысл угрозы понятен был и так: либо вы делаете по-нашему, либо мы поступаем по-своему. И заколючинские «отцы города» тут же выкинули белый флаг. *** А теперь вернёмся к промышленным паркам, ядерно-космическим кластерам и прочим инновационным форумам. Я настаиваю, что наша банда новаторов рассчитывала в качестве главного блюда порадовать тусовку новостями о территории опережающего социально-экономического развития. После инвестиционной зоны Андрея Катаргина на этом фронте у нас традиционно было голо. Промпарковое бабло без остатка сожрал Вася Кузичев и он же покоцал все новости. А без денежек и без новостей ой как грустно, товарищи! «На минувшей неделе стало известно, что власти Красноярского края направили в Минэкономразвития заявку на создание в Железногорске территории опережающего социально- экономического развития, - пишет портал sibnovosti.ru . - Как пояснила вице-премьер правительства края Наталья Рязанцева, в отношении компаний-резидентов будут действовать налоговые и таможенные льготы. Они в течение пяти лет будут освобождены от уплаты налога на имущество и земельного налога, также для резидентов будут снижены страховые взносы с 34% до 7,6%, а также ставка по налогу на прибыль с 18% до 5% в первые пять лет и до 10% в последующие пять лет. Ключевым объектом инфраструктуры ТОСЭР должен стать уже построенный Промышленный парк. Управляющая компания Промпарка — региональный бизнес-инкубатор — объявила о том, что 12 резидентов уже подали заявки на заключение арендных соглашений и уже в декабре начнут выпуск высокотехнологичной продукции. «За счет налоговых льгот мы планируем расширить производство, купив на сэкономленные средства оборудование и расходные материалы. Это должно увеличить количество рабочих мест на 20-25%. По нашему плану за три года работы в промышленном парке мы сможем в два раза увеличить объёмы производства», — прокомментировал заместитель гендиректора компании «Неолант ЯРТ» Константин Кудинов. Уже в 2017 году на производствах компаний-резидентов будет создано более 225 высокопроизводительных рабочих мест, а совокупная выручка резидентов составит почти 1,4 миллиарда рублей. «Вхождение нашей компании в промышленный парк обусловлено заинтересованностью в железногорских партнерах. Горно-химический комбинат и Информационные спутниковые системы являются потенциальными потребителями продукции, которую мы планируем производить в промпарке. Ждём завершения юридических процедур и готовы приступить к осваиванию площади», — рассказал управляющий директор АО «Роснаноклимат» Андрей Белоголов. Создание Промышленного парка на территории Железногорска — это эффективный инструмент для повышения его инвестиционной привлекательности, уверена директор «НПЦ «Малые космические аппараты» Анна Яковлева. «Для нас это означает более высокие темпы развития компании, а значит, создание большего количества рабочих мест, более эффективной реализации наших инноваций, реализации проектов. Кроме того, создание ТОСЭР станет существенным фактором привлечения в регион и других наукоёмких компаний. А в окружении высокотехнологичных производств развитие идёт всегда быстрее: возникают взаимовыгодные предложения, решения задач», — прокомментировала резидент промпарка». Чёрт, что-то здесь не то... Не понимаю, в чём дело, но что-то здесь явно не то... Фи. Я снова вас обманул, граждане. Заметка эта написана была в августе 2016 года. То есть, высокопроизводительные рабочие места и миллиардные выручки посетителям Шестого иннофорума власти должны были предъявить, что называется, в натуре уже сегодня. Но тут возникла небольшая заминка. В очень доступной форме разъясняет положение дел губернатор Красноярского края. То есть, разъяснял. Тогда же, в августе 2016-го: ТОСЭР в Железногорске будет – благодаря ГХК Заявку на присвоение ЗАТО Железногорск статуса территории опережающего социально-экономического развития подписал 1 августа Виктор Толоконский. Решение было озвучено на большой воскресной пресс-конференции для СМИ, которая прошла после визита в закрытый город в день его рождения. «Железногорск обязан получить статус ТОСЭР как город, обладающий действительно особым потенциалом развития, - сказал губернатор. - В первую очередь - благодаря таким своим градообразующим предприятиям, как Горно-химический комбинат (предприятие Государственной корпорации «Росатом», дивизион ЯРБ) и ИСС». В России, по словам губернатора, число желающих называться территорией опережающего развития растет настолько стремительно, что в правительстве рассматривают вопрос о приостановлении программы ТОСЭР. Однако, подчеркнул Виктор Толоконский, Железногорска это коснуться не должно, это случай особый, и тут не может быть никаких возражений *1 . Пока в России статус ТОСЭР получил лишь Краснокаменск» ( отсюда ). Жаль, конечно, что роль Толоконского поручено было исполнять Александру Уссу. Могу ручаться, что ему сейчас абсолютно не до инноваций. Не за горами президентские выборы, а статистика показывает, что только за девять месяцев текущего года реальные доходы жителей региона упали на три с половиной процента. И если за Водителя Стерхов население ещё может проголосовать по инерции, то самому Уссу к осени явно придётся тяжело. Да что осень! Уже сегодня в Заксобрании Саша Глисков, руководитель фракции ЛДПР, предложил бывшему спикеру отправить всё краевое «правительство» в отставку, пообещав не голосовать за бюджет-2018 в противном случае. «В недавнем выступлении на съезде депутатов претензии к прави­тельству были обнародованы от лица врио губернатора. Самое печальное, что большинство этих претензий звучали много лет», – начал Глисков. Он сравнил правительство региона со старым компьютером, на который бессмысленно устанавливать новые программы, и отметил, что правительство долго «плыло по течению» и, оказывается, «не готово к переменам». Депутат подчеркнул, что работа госпредприятий как раньше, так и теперь крайне неэффективна. Он упомянул огромные зарплаты топ-менеджеров, непонятную «инновационную систему», промышленный парк Железногорска, который простаивает и «над которым смеется вся страна» , неэффективные закупки и прочее». Это странно, но я упоминания господина и.о. сегодня в контексте Шестого инновационного форума не обнаружил. Нет, организаторы-то его в список VIP-участников международного мероприятия поместить изначально не позабыли. А вот что там дальше случилось, судить не берусь, потому что на главное сегодняшнее шоу - с еминар «Стратегическая роль ЗАТО. Итоги мониторинга. Модернизация законодательства» - господа инноваторы кого попало не пускали («Вход по приглашению»). И чтобы два раза не вставать: «В форуме примут участие ведущие федеральные эксперты: заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Сергей Калугин, директор Департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России Артём Шадрин, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Чибис, заместитель председателя Внешэкономбанка – член правления Андрей Клепач, член правления фонда "Центр стратегических разработок "Северо-Запад" Петр Щедровицкий и другие». Международный. Эксперты. Полный ШИФор... *** Однако ж давайте ещё немножечко повертим ТОРы. Позитивные новости по этой теме хоть и поступили в Нашгород заблаговременно, однако требовали творческой обработки и развития. И за этим дело не стало, ясен пень. В отстутствие Первых Лиц оттягиваться пришлось шестёркам. Получилось традиционно весело. «Перспектива подписания президентом закона по ТОСЭР, который будет приемлемым для ситуации в Красноярском крае, очень высокая. Мы предполагаем, что до Нового года закон будет подписан и вступит в силу, - сообщил глава Железногорска Вадим Медведев. - Вы знаете, что заявка от Красноярского края была подготовлена в этом году, она уже завизирована министерством финансов, министерством экономики и сегодня мы преодолеваем таким образом замечания министерства юстиции. А учитывая, что произошли кадровые изменения в руководстве края, будет необходимо пройти переподписание новыми руководителями, в том числе врио губернатора Александром Уссом. Заявка вновь будет рассмотрена на уровне региона. И вероятность, что в первом полугодии она может быть уже оформлена на уровне постановления Правительства РФ, очень высока" ( отсюда ). Непроходимым скептиком стал с годами г-н Чебурашкин, как я погляжу. Что значит «вероятность»? Это в занюханном Зеленогорске означенного статуса и таможенных льгот ждут три с половиной года, минимум, и уже немножечко устали, наверное. В Нашгороде оснований для разочарований пока нету. Так сказал лично директор частного предприятия «Атом-ТОР» Фирдус Завидович (ей-богу!) Алиев, бывший глава администрации Пермского края, виднейший отечественный пиарщик и обладатель липового диплома о высшем образовании. Лучшего специалиста Корпорация Ада подобрать просто не могла, что должным образом характеризует весь проект прямо на старте, согласитесь. «Потребовались поправки в федеральное законодательство, которые уже приняты Госдумой, сообщил участникам круглого стола модератор площадки, директор «Атом-ТОР» Фирдус Алиев. Теперь документ должны подписать в Совете Федерации и отправить на подпись к президенту. «В отличие от других городов, у Железногорска есть ряд преимуществ. Уже создана инновационная инфраструктура, я имею в виду промпарк. Уже есть резиденты, которые получили современную инфраструктуру. К этому еще могут добавиться особый налоговый режим и преференции», - отметил Фирдус Алиев. «Нам удалось преодолеть возникшие трудности, - продолжил депутат Госдумы от Красноярского края Виктор Зубарев. - И этот закон заработает с 1 января 2018 года. Надеюсь, что он даст хороший результат для Железногорска. И ваш город становится всё более модельным. Модель развивается и тиражируются на всю Россию лучшие практики, которые здесь происходят. Сделано много, а предстоит сделать ещё больше» ( отсюда ). Бывший зампред краевого «правительства», надо заметить, сумел превратить заколючинскую тусовку в свой личный бенефис. Я вам как-то докладывал уже, отчего этот дипломированный инженер-механик не способен достаточно долго удержаться *2 ни на одном месте. В жизни своей он ни единого дня не работал руками, похоже, а последние двадцать лет вообще тупо депутатствует на разных уровнях. Как учёному и коммерсанту, в «Единой России» ему поручили, например, вести проект «Национальная инновационная система». Вот он и ведёт, как умеет: «Депутат Государственной Думы России Виктор Зубарев принял участие в открытии VI Международного инновационного форума. «Сегодня Президент *3 России, федеральные органы власти ставят амбициозные задачи по цифровизации страны, по внедрению в нашу жизнь элементов умного города. У Железногорска в этом плане огромный потенциал. Он распологает необходимыми мощностями и кадрами. Все это делает возможным создание условий, при которых мы уже в ближайшей песпективе получим города – лидеры в реализации новой экономической политики, основой которой является переход на цифровые технологии», - сообщил Зубарев в своем обращении к участникам форума. Парламентарий подчеркнул, что темы форума перекликаются с рядом парийных проектов «Единой России». «Несомненно, что в своей работе партия будет использовать инициативы, предложения, что прозвучат в Железногорске в ближайшие дни» ( отсюда ). Другой негасимой звездой на пустоватом небосклоне Шестого инновационного стал, естественно, лучший друг Алёшушки Глазуновой Пётр Иваныч Пимашков. Он тоже большой учёный, так что не мог остаться в стороне. «Бывший мэр Красноярск Петр Пимашков поделился с корреспондентом, чем должен обладать город, чтоб называться «умным». «Умный город» - это город, где отображены выверенные все взаимодействия по созданию менее затратных и эффективных технологий, и которые между собой гармонично связаны. И, в конечном итоге, качество жизни жителей города зависит от того, насколько эффективны, насколько по всем направлениям мы экономны, насколько думаем о завтрашнем дне, какие новые технологии внедряются. В этом отношении Железногорск всегда был и будет и именно тем городом, где впервые эти технологии будут опробованы и внедрены в жизнь», - сказал он. По его словам, полученный опыт внедрения «умных технологий» на территории Железногорска будет тиражирован в других городах края». А ведь действительно интересно было бы послушать Фонтаныча про тепловой тариф и мазут в контексте тиражирования опыта. Но не судьба. *** Концепция проекта «Умный город (Smart city)» была представлена в пятницу на Международном инновационном форуме «Цифровая трансформация. Возможности городов» группой «исследователей Института экономики, управления и природопользования Сибирского федерального университета по заказу министерства экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края». До сих пор этой развесёлой компании ничего дельного сделать на территории региона не дозволялось, видимо, а тут вдруг попёрло! «В рамках мероприятия пройдут презентации новых цифровых технологий в качестве инструмента рационального управления разными сферами города на примере Красноярска . Это будет касаться безопасности, транспорта, медицины, благоустройства и других сфер. "Умный город" – это концепция экологичного и энергоэффективного способа организации жизни в городе с учетом региональной специфики", — пояснила руководитель проекта, директор Института экономики, управления и природопользования СФУ Евгения Бухарова , уточнив, что Красноярский край, как центр экономического роста и притяжения населения, в большей степени подвержен экономическим и экологическим рискам. По ее словам, источники оперативных данных позволяют управлять большими массивами меняющихся данных, автоматически вычислять и корректировать в реальном времени траектории развития города. "Таким образом, вовремя прогнозируя и препятствуя чрезвычайным ситуациям природного, техногенного и социального характеров , можно значительно повысить качество жизни населения нашего региона", — подчеркнула эксперт. Ученые СФУ уже работали совместно с представителями архитектурного бюро Японии "Никкен Сэккей" и компанией "Монолитхолдинг" по реализации проекта "Умный город" в одном из районов Красноярска». Упс. Опять обкосячился ваш корреспондент. Оказывается, где-то в краевом центре имеется маленькая процветающая Япония, а мы об ей ничего не знаем, стыд-позор. Но уж на Шестом-то инновационном товар лицом подан был наверняка, и Москва не смогла утереть слюни зависти? Уже и то хорошо. *** Чтоб вы знали: мероприятие в Железногорске сознательно было разбито организаторами на две части. Тусовка столичных экспертов-государственников проходила за воротами академии МЧС, а в Центре досуга зомбировали приблудных пенсионеров эксперты-медики во главе с дорогим Вадимом Викторовичем. Сей государственный муж наверняка в очередях КБ-51 не сиживал ни разу и потому о зияющих вершинах поёт аборигенам с утроенным удовольствием. «Участие в работе сессии стратегического планирования «Федеральная экспериментальная площадка, как точка опоры при переходе к новой модели территориального управления здоровьем населения» приняли представители Ассоциации заслуженных врачей России, ФМБА России, КБ-51, эксперты в области проектного управления, цифровой экономики и современной медицины. Приветствовал гостей в Центре досуга глава Железногорска: «Для меня важно, чтобы Железногорск и железногорцы делали разумные шаги в рамках возможностей, которые существуют на данный момент в нашей стране, и добивались максимальных результатов» ( отсюда ). Специалисты, впрочем, практически ничем не отличались от штатских глухарей. « Будущее медицины, - сообщил, например, краевой «министр» здравоохранения Вадим Янин, - за обработкой массивов данных, электронными видами обслуживания. Современные тренды показывают нам, что медицина становится все более плотно связанной с цифровизацией, с обработкой информации, с технологиями «биг дата». Если мы заглянем в наши поликлиники через 15-20 лет, там уже будет многое из того, о чем мы говорим сегодня». Кого-то «министр» ужасно напоминает. Пасечкина, кажется. Какой молодец, а? Через двадцать лет ни этого осла, ни этого падишаха на горизонте не будет точно, поэтому делать прогнозы о замене врача компьютерной программой можно совершенно безболезненно. Странно, что Янин двенадцать лет проработал, что называется, на земле в должности терапевта со всеми последующими карьерными ступенями, а теперь несёт в народ эдакую чудовищную ересь. Впрочем, он целых четыре года возглавлял потом краевой фонд обязательного медицинского страхования, в последние девять лет всё министром-министром-министром, так что насчёт движения денежек знает по данному направлению практически всё, я думаю. Так что прислушайтесь к мнению профессионала, граждане. «Бесплатных» врачей в регионе больше не станет. Бабло пойдёт на инновации — как например, в Клинической больнице №51. За двадцать миллионов можно было не только туалеты с ванными починить, но и сосульки сбить, на сдачу. Однако приоритеты нынче иные. Воровать нынче велено на высоких технологиях. А крестьянам с обезьянами велено питаться лапшой с ушей и погромче радоваться, пока и её не отобрали: «В Железногорске прошла лекция по медицине для людей старшего возраста. «На площадке «Активное долголетие» идет лекция о здоровом образе жизни для пожилых людей», – сообщил заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Анатолий Коновалов. На лекции в Центральной городской библиотеке выступила доцент медицинских наук Марина Петрова. Она обсудила с участниками тему разумной физкультуры, вопросы питания для людей старшего возраста. В ходе беседы были заданы вопросы о доступности и льготных списках лекарственных средств...» С вопросами понятно. Насчёт ответов как? «Врачи, бизнесмены и общественники работали в группах и создавали свою идеальную картину, в том числе учитывали и внедрение информационных технологий в поликлиниках и больницах, доступность и оперативность оказания медицинской помощи. Позже их работу проанализируют эксперты и это станет своего рода планом к действию». Учитывали доступность медицинской помощи — это пять, без вариантов. Даже пять с плюсом. Такой идеал нас устроит. Хотя бы через двадцать лет. *** В субботу на Шестом инновационном ожидается ещё одна тектоническая дискуссия: круглый стол «Дроны для городов» («Как освоить воздушное пространство города. Создание тестовых полигонов для технологий беспилотных авиационных систем, сценарии использования новых продуктов для города»). К глубокому моему сожалению, модератом шоу поставлен господин Гетц Евгений Александрович, заместитель генерального директора-руководитель проектного офиса «НТИ», АЭВ «Кластер инновационных технологий ЗАТО г. Железногорск». То есть, до режимной специфики полётов над бывшим Соцгородом разговор у них вряд ли дойдёт, надо полагать. Чистая теория, ни на граммулечку не замутнённая попытками приблизить её к реальности. Впрочем, это в тренде, как мы установили. Сперва на повестке дня стояли у нас дирижабели, потом автожыры, теперь - дроны. Пройдёт ещё лет двадцать, и мы начнём активно обсуждать перспективы внедрения в народное хозяйство летающих наноботов. Очень может быть даже, что какие-то предпосылки к смене вектора обозначатся в субботу на заседании «Совета Кластера инновационных технологий ЗАТО г. Железногорск»,. Однако нас с вами и туда не пустят, увы. «Вход на мероприятие по приглашению». Поэтому давайте довольствоваться малым. «Какие профессии будут востребованы в цифровом мире и что такое интернет вещей? Эти и другие вопросы сегодня обсуждали на Международном инновационном форуме. Директор по науке Фонда Сколково Александр Фертман рассказал, что в век цифровых технологий появляются совершенно новые профессии, которые и будут востребованы в ближайшем будущем. В первую очередь это специалисты, которые работают с данными: «Я бы не хотел сказать, что каких-то профессий не станет. Хотя некоторые профессии выбывают. Очевидно, что инженеров-конструкторов в прямом смысле слова скорее всего не будет. Многие функции юриста берет на себя машина, но не все. Эти профессии останутся, просто останется та их часть, которая наиболее высоко квалифицирована». Вадим Медведев, глава ЗАТО Железногорск: «Какой путь в развитии экономики на 2018 год будет у нас преобладать, что положить в основу образования на ближайшее время, какие векторы, какие тенденции? Поэтому сегодняшний форум в Железногорске — это сближение позиций представителей государственной власти федерального уровня, региональной власти, здесь, на местах представителей территорий, городов. Какой импульс придать на уровне развития муниципалитетов с тем, чтобы для людей чувствовалось, что меняется». Очень хорошо! За месяц до 2018 года мы не знаем, в какую сторону пошагово шагаем. Чудесно! Но я подскажу, так и быть: «Более 150 домов из 400, которые обслуживает ГЖКУ, очищены от сосулек и снега на крышах. С сегодняшнего дня работы ведут 55 человек, задействованы три автовышки. Специалисты будут трудиться без выходных». Специально для такого случая и ради безопасности высоких гостей — картинки с улицы Советской. Помните, товарищи мечтатели, что наличие предупредительной ленточки на доме не гарантирует вас от попадания ледяной глыбы по башке. Гарантирует — нахождение в этот момент где-нибудь в другом городе. Чуть менее модельном. *** *** Чтобы не заканчивать на таком надрыве, давайте я вас повеселю чуть-чуть. Уважаемым экспертам Шестого инновационного бывший Красноярск-26 предложил — помимо ледяных аттракционов, разумеется — чисто бытовые эксперименты. Резонно предположивши, что платить три с половиной, а то и все четыре тысячи целковых за красноярские гостиницы настоящий экономист-менеджер нипочём не станет, принимающая сторона расстаралась на полную катушку: «Г остиница «Центральная» находится в самом центре города Железногорск, на площади Ленина. В непосредственной близости располагаются развлекательные и административные учреждения. Стоимость стандартного одноместного номера без завтрака – от 2350 р.». Это раз. Я бы на месте организаторов не стал разделять развлекательные и административные учреждения, поскольку внутренняя сущность у них сегодня одна, но это несущественно. Главное — что в старейшей гостинице ЗАТО имеются одноместные номера. И даже с туалетом. Два — это «новый отель "Carlson", находится в центре исторической части города. Адрес: 662971, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 19. Стоимость стандартного одноместного номера без завтрака – от 2500 р.». Три. «Санаторий-профилакторий «Звездный». Стоимость одноместного номера полулюкс – 3400 р. Номер на две отдельные комнаты – 2300 р. Разовое питание – 400 р.» Четыре. «Современный с/п комплекс «Юбилейный» на базе ФГУП «ГХК». Стоимость стандартного одноместного номера – 1500 р. Питание: 156 р. – завтрак; 390 р. – обед; 234 р. – ужин». И совсем уж для прожжённых масковских манагеров «эксклюзивное предложение от ФГБОУ ВО «Сибирская пожарно-спасательная академия» ГПС МЧС России: 2-х и 3-х местные номера класса «Эконом». Стоимость суточного проживания с человека– 550 р. Возможна организация питания в столовой Академии». Возможно, но не обязательно, прошу отметить. Россия — страна демократическая, а Железногорск в ней едва ли не главный оплот либерализма. Пользуйтесь моментом, гости дорогие. Как знать, что будет на Седьмом инновационном. . *1 Возражать нет смысла. «Летом прошлого года в здании Музейно-выставочного центра произошло возгорание. В настоящее время заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации по капитальному ремонту здания. Ремонтные работы начнутся уже в следующем году». Сравним с текстом от июня 2016 года: «Толоконский появился в Нашгороде к празднику и все проблемы пообещал решить до сентября. «Министру здравоохранения» велел за неделю разобраться с финансированием КБ-51. Капитальный ремонт Музейно-выставочного центра проплатить» ( отсюда ). *2 Пиком его карьеры стал выход в региональные «министры экономического развития и инвестиционной политики». Но там он и двух лет не проработал. Даже Толоконский что-то неладное заподозрил, надо думать. *3 Тут я заговор выявил, кстати. Кое-кто вымарывает Президента из пресс-релизов. Компетентные органы, ау. Просрём ведь выборы-то.