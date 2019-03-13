Инноваций определенно не хватает в российской медицине. Я сегодня собственными ушами от педагогического работника слышал фразу: «Слово «домра» образовано от слов «дом» и «Ра», то есть «солнце»...» Покойный Михаил Задорнов в своём освящённом гробике вертится вентилятором, надо полагать. Травники против рака Их называют «носителями заразных идей». Ради этих идей пациенты готовы пить ядовитый болиголов, поглощать водку с маслом и глотать заживо жуков-знахарей. Редакция портала “Такие дела” хотела бы обратить внимание читателей — данный материал рассказывает так называемые “истории успеха” некоторых целителей и травников. Однако мы не хотели бы, чтобы кто-то из наших читателей подумал, будто рак, СПИД и другие тяжелые заболевания могут быть излечены с помощью трав и других средств “альтернативной медицины”. Научное и медицинское сообщества воспринимают методики целителей скептически, а иногда просто враждебно. Так, представитель комиссии РАН по лженауке Александр Сергеев объясняет популярность травников и целителей теорией «заразных идей» (например, о том, что «ученые всегда что-то скрывают»). Врач-онколог Илья Фоминцев говорит о том, что популярность целителей связана с недоверием между пациентами и врачами. А их в отдаленных поселениях и сельской местности зачастую просто нет. Поэтому многие из наших сограждан пользуются альтерналивной медициной не только в силу приверженности традициям, но и просто в силу обстоятельств. *** В сельский ветеринарный пункт женщина привела корову. Животное еле волочило ноги, изо рта шла пена. Изба ветеринара оказалась закрыта, и женщина стала прощаться со своей коровой, гладя по шее, а та капала пузырчатой слюной на землю. На крыльце у избы сидел беловолосый мальчик лет двенадцати, сын ветеринара. — Ваша корова отравилась травой болиголова, — заговорил с женщиной мальчик. — А как выглядит болиголов? Мальчик показал на высокое растение с белой шапкой, что росло у каждой изгороди в деревне. Была глубокая осень, скот уже не выгоняли в поле, поэтому мальчик был уверен, что корова наелась этой травы во дворе. В доме у ветеринара была библиотека, и его сын увлекался книгами о строении животных, свойствах разных растений, тренировал свою память длинными названиями. Начитавшись, он донимал в школе учителя биологии: «Что это за растение?» — «Кашка», — отвечал учитель. «Я думал, это таволга шестилепестная. А это?» — смеялся мальчик. «Шлемник», — нехотя говорил биолог. — «Да? А я думал, что шлемник колпаконосный». Мальчик был нелюдим. Свободное от школы время он проводил либо в лесу, либо помогая отцу с животными, скажем, повалить племенного жеребца и взять у него кровь на анализ. — Точно, болиголов, — обрадовалась женщина. — Но что же нам делать? — Залейте семена льна кипятком и через несколько часов напоите им корову. Женщина сделала так, как сказал мальчик, и корова ожила. Когда мальчик вырос, он стал лечить болиголовом людей. Мифотерапия Болиголов (Conium), он же головолом, вонючник, пустотел, мутник, буглав, бугела, блекота, блекотина, свистуля, свистульник, дегтярка, петрушник, петрушка собачья, петрушка дикая, дягиль собачий, свиная вошь, гориголова, борщевик, — ядовитое растение. Его соком отравляли осужденных на смерть в Древней Греции как «официальным ядом», — там его называли цикутой. Сейчас травники назначают болиголов при головных болях, сухом кашле, изжоге, эпилепсии, нескольких видах опухолей, сводят его соком бородавки. «Болиголов собирают на стадии незрелых плодов. Назначают от трех капелек, затем прибавляется по две капельки каждый день до тех пор, пока СОЭ (скорость оседания эритроцитов) не упадет», — рассказывает фитотерапевт Михаил Гордеев с полной уверенностью, что травами можно вылечить все, кроме травм и открытых переломов. Из болиголова он делает настойки и кремы, смешивая его с чередой, зюзником, кровохлебкой, чернобыльником и многими другими растениями с неприятными названиями. Доктор Гордеев принимает пациентов в желтом, как майский одуванчик, кабинете. На стене висит православный календарь и рисунок желудка, у двери — шкаф с книгами по ботанике. В кабинете душный запах сушеной травы. Гордеев носит деловой костюм среднего чиновника, не признает халат, колпак и другие атрибуты современной медицины. Как и многие российские травники, Гордеев категоричен в отношении антибиотиков, химиотерапии и Министерства здравоохранения. Гордеев занимает место за рабочим столом, где лежат только бумаги, и говорит: «Представим, что мы с вами маленькие мальчики и мы играем. Горит свечка, мы засовываем пальчики в огонь. Пальчики начинают гореть, но нам не больно. Мы бегаем, хохочем и превращаемся в головешки. Так вот, Минздрав занимаемся тем, что выпускает и рекламирует препараты, блокирующие боль (в действительности Минздрав не занимается ни выпуском, ни рекламой медицинских препаратов — Такие Дела). И болезнь от этого не уходит. Что такое болезнь? «Бог лечит знаниями». Человеку не нужны таблетки. Ему нужно научиться правильно есть, пить, спать и думать, и болезнь уйдет. Но официальная медицина на нас давит. Нет такой специальности — «фитотерапевт», как нет ловца блох или ковыряльщика в носу. Минздрав объявил, что фитотерапия — это что-то мифическое». Представитель комиссии РАН по лженауке Александр Сергеев опровергает Гордеева — Министерство здравоохранения, по его словам, признает фитотерапию как один из способов лечения ряда заболеваний. В качестве примера Сергеев приводит рекомендации Департамента здравоохранения Москвы по фитотерапии при остром цистите, выпущенные в 2013 году. Зато мифология крепко обосновалась в мировоззрении Гордеева. Он верит в ангелов леса и народные сказки, говорит, что встречал цветущий папоротник и знает, где на деревьях растут ведьмины метлы. «Утерян секрет использования метлы так, чтобы трансформировать гравитацию и передвигаться. За эти строки меня священники будут ругать, но они же плакун-траву используют и довольны. От нее человеку буквально видны клады под землей». Во время нашего разговора Гордееву позвонила монахиня и спросила, чем поить буйных алкоголиков. «»Шармом», — посоветовал ей фитотерапевт. — От этого сбора мужчины становятся спокойными, покладистыми. Вам, монахиням, «Шарм» не положено. Чернобыльником будете спасаться». И монахиня сделала так, как сказал травник. Александр Сергеев объясняет популярность травников и целителей теорией «заразных идей». Некоторые верят в то, что «ученые всегда что-то скрывают», а у врачей-целителей есть утерянное знание древних лекарей, передающееся по цепочке наследования или через специальные книги. Кто сказал, что онкология неизлечима? Есть мнение, что врачи просто не хотят ее лечить и воспринимают научные исследования как ограничение своей свободы. «Многие сторонники альтернативной медицины спекулируют на чувстве опасности и проблемах человека, убеждая, что нужно спасти весь мир, знакомых или хотя бы свою семью от таблеток, прививок и операций. Когда человек чем-то болен, ему сложно противостоять «заразным идеям»». Доктор-цветовод Гордеев начал поставлять сборы в аптеки в середине 90-х, после того как в законе об «Охране здоровья граждан» появилась 57 статья, разрешившая заниматься народной медициной, целительством. Спрос на травы Гордеева был так высок, что ему пришлось открыть пункт для фасовки и свою лавку по продаже трав. Прежде чем стать независимым травником, Гордеев работал помощником у башкирских фитотерапевтов — у них и научился делать настойку из ядовитого болиголова особенной концентрации, общаться с пациентами. Отец Гордеева, ветеринар, не признавал свойства растений, был равнодушен к цветам и лечил животных и семью только таблетками. Так что в детстве травнику Михаилу приходилось принимать пилюли и сиропы, одобренные Минздравом СССР. «В нашем селе Красный Ключ на три тысячи человек фитотерапии не было никакой, хотя мы жили у леса. В восьмом классе я прочитал книгу про Суворова. И повторил его путь — стал есть сосульки, ходить босиком по снегу, купаться в ледяной реке. С тех пор перестал болеть чем-либо: ни головными болями, ни поносами, ни нервными болезнями». По специализации Гордеев — цветовод. Он закончил биологический факультет Башкирского университета, семь лет работал по распределению в заповеднике и семь — в Уфимском научном центре РАН. «Наступили 90-е годы, страшное время, зарплату платили галошами. А у меня двое детей, жена-студентка. Денег хватало только на то, чтобы доехать до работы в одну сторону. Но это смутное время пошло мне на пользу. Министр здравоохранения Шевченко выпустил приказ — считать фитотерапию традиционной медициной. В советское время травники вытравливались, на них заводили уголовные дела, штрафовали, а после приказа перестали преследовать. Я общался с практикующими травниками, стал помогать им с заготовкой трав. И они отвалили мне такие деньги, что нам в науке не снились». Гордеев ушел из института с должности младшего научного сотрудника, занялся заготовкой трав и больше в науку не возвращался. Он кандидат наук по биохимии, говорит, что написал две докторские — про возрастные изменения кровообращения мозга и об аденоме предстательной железы, — но не защитился. Сейчас у травника Михаила более 20 офисов в России — в Москве, в Рязани, в Бугульме, в Красном Ключе, и оборот компании не менее четырех миллионов рублей в месяц. Есть ли у трав побочные эффекты? От некоторых таблеток, как мы знаем, есть риск отека Квинке, астмы и даже летального исхода. Доктор Гордеев побочные эффекты отрицает: «Травы делают человека более радостным, лишают его сомнения, ревности, злобы. Будете пить сборы — будете летать и удивляться, почему другие люди не летают». Директор Фонда профилактики рака, врач-онколог Илья Фоминцев, в своей практике встречал пациентов с отравлением от передозировки травами. Но в основном у альтернативных средств, говорит он, ни побочных, ни прямых эффектов нет. «Люди верят в чудо, надеются, что есть простое решение проблемы. Это вообще характерно для людей, которые оказались перед лицом смерти. Кто-то начинает верить в Бога, хотя раньше не верил, кто-то — в альтернативную медицину. Когда чуда не случается, человек понимает, что ему нужно что-то делать, и идет к врачу с запущенной болезнью. Я встречал пациентов, которые не лечились совсем, были обвешаны иконами, заводили тетрадки с рецептами из трав. При этом я не думаю, что с травниками нужно как-то очень активно бороться. У травников скальпеля нет, скальпелем, знаете ли, гораздо удобнее вредить, чем травой. Нужно учить онкологов принимать обоснованные решения, уметь взвешивать пользу и вред от своих действий, общаться с пациентами так, чтобы они больше верили врачу, чем целителю». Вся надежда на жука-знахаря Для фитотерапевта Халисат Сулеймановой из Махачкалы болиголов — целебный эликсир и основной источник заработка. Она утверждает, что болиголов спас ее от гибели, от четвертой стадии рака. «Мне было 28 лет, я весила 35 килограмм. Удалили матку, яичники, метастазы пошли в грудь. Мне давали три месяца жизни, назначили девять сеансов химиотерапии и должны были делать операцию. С операционного стола меня мать забрала — говорила, давай, попробуешь полечиться травами, не получится, тогда будешь резаться. Я себя несколько раз хоронила, представляла, как меня выносят. Но ее послушалась, поехала к травнику, — рассказывает Сулейманова. — И потихонечку у меня начала опухоль, которая была в груди, вытекать. И мне стало интересно изучить весь человеческий организм, я пошла в медучилище, нашла книги Авиценны, стала стажироваться у травника». Сначала Сулейманова принимала пациентов на дому, сейчас специализируется на онлайн-консультациях и все рецепты высылает пациентам по почте России. На вопрос о том, как травница обследует людей «по скайпу», она отвечает, что смотрит на их результаты анализов из больницы, чтобы больному точно не стало хуже. Методика травницы простая — наладить режим питания, меньше сидеть у телевизора и пить травы. А такого болиголова, как сказано на сайте травницы, больше нет нигде — не каждый поедет за 300 километров в горы на осле. Встречаются у целителей и более радикальные методы «лечения» онкологии, их десятилетиями продолжает печатать журнал «ЗОЖ». Целитель Николай Шевченко предлагает пить бальзам из водки с растительным маслом, уточняя, что совмещение с любым другим способом лечения «только ухудшает целебное действие». Профессор Иван Неумывакин считает, что самый чудодейственный способ — это прием перекиси водорода с содой. У народного журнала есть сообщество поклонников, практикующих уринотерапию или уриновое голодание по методу Геннадия Малахова для лечения как онкологических заболеваний, так и язвы желудка, сифилиса, астмы, шизофрении и наркотической зависимости. Между прочим, вера в уринотерапию в России не случайна: в 30-е годы были попытки признать ее официальной медициной, связанные с популярностью профессора Алексея Замкова, доктора Максима Горького и Клары Цеткин, и его испытаниями препарата «гравидан» на основе мочи беременных женщин. Разработка Замкова казалась настолько перспективной, что в Москве даже открыли государственный институт урогравиданотерапии, но всего на пять лет — закрыли в 1938 году, и у Замкова случился инфаркт. Позднее Минздрав назвал «гравидан» малоэффективным и запретил его производство, но адепты остались. Победить рак, а еще СПИД, диабет и псориаз, как считают целители, можно живым жуком-знахарем (Tenebrionidae). Согласно легенде, аргентинский фермер Арнольдо Рослер в 1991 году исцелился от онкологии после того, как съел почти тысячу жуков-чернотелок в арифметической прогрессии. Схему применения жуков можно найти на странице любой тематической группы во «ВКонтакте», например в группе “Жук-знахарь”. Доставку насекомых можно заказать прямо на дом. Чтобы не было так противно, в комментариях советуют запивать кефиром или засовывать насекомое в желатиновую капсулу. Главное, чтобы товар был свежим. Судя по описанию, весь курс займет два месяца, и за это время “лечащийся” выпьет 930 жуков. Ошибка выжившего «Ну, самые хорошие средства — это вот они, мухоморы. У нас в соседях мужчина, когда 45 лет было, у него признали рак. Ему врачи сказали: либо облучаться нужно, либо операцию делать. Он отказался. Отправился умирать в лес. Нашел много мухоморов, все эти мухоморы съел. У него и оттуда, и отсюда — изо всего пошло. Потом он сутки пролежался. Потом снова наелся. Наелся, значит, встал на ноги. Просит есть. Съел все, что сварено, сказал: «Еще мне вари». Дак он ел-ел-ел, наконец-то наелся. Семь суток прошло, он пошел в больницу. Его спрашивают: «Чем лечился?» Он говорит: «Мухоморами!» Ему и томографию сделали — ничего нет. Все как рукой сняло!» — это цитата уличной торговки из районного центра, женщины 70 лет, которую опросила социолог Юлия Крашенинникова, изучая неформальное здравоохранение. Исследователи фонда «Хамовники», авторы книги «Система поддержания здоровья в современной России», заметили, что половина газет и журналов, продающихся в почтовых отделениях в сельской местности, например, в городе Кологриве Костромской области, содержит рецепты лечения травами. Стоят эти издания от восьми до 50 рублей и рассчитаны на массового читателя с низкими доходами. У большинства семей в деревнях нет доступа к медицине: в некоторых селах закрыты медучреждения, врач-терапевт появляется там раз в месяц, и люди вынуждены обращаться к травникам, целителям и рецептам трав. Но есть и другие причины, из-за которых люди идут не в больницу, а принимают травы: для заболевших врач — не единственный авторитет в вопросах здоровья и даже не главный источник знаний о болезнях. «Кто-то доверяет в первую очередь своим родителям, друзьям, любимому телеведущему, священнику и склонен полагаться на их мнение. Кроме того, есть предубеждение в отношении продуктов современной цивилизации. В противовес таблеткам, где «сплошная химия», траволечение воспринимается как безвредный способ улучшить здоровье. Хотя представления о безопасности даров природы далеко не всегда подкреплены фактами. Травы могут оказаться ядовитыми или быть собраны в сильно загрязненном месте», — считает Юлия Крашенинникова. Среди тех, кто практикует такое лечение, немало и горожан. Каждый год травник Гордеев приезжает из Уфы в Москву на пару недель, чтобы встретиться с пациентами — его график плотно расписан при консультации от 600 рублей до шести тысяч, при том что в его центрах принимают и другие фитотерапевты в течение всего года. Секрет Гордеева в том, что он «лечит словом» — именно этого не хватает в больницах многим пациентам, которые уходят к знахарям и травникам: «Вчера был пациент, убитый горем, говорил, что у него рак. Я посмотрел его документы после операции, там написано, что раковых клеток не обнаружено, но ему об этом не сказали. Мое слово его восстановило, он оказался здоров». *** С ранней весны до середины осени травник Гордеев ездит по лесу в поисках трав для своих снадобий. Лес для него — самый близкий, настоящий живой организм. В нем он провел детство, играя ветками и насекомыми. Лес одаривал его травами. В лесу он хочет прожить последние годы, изредка встречая добравшихся до него пациентов, и, может быть, даже разгадать загадку использования ведьминой метлы. «Самая позорная смерть — умереть в страхе, — говорит Гордеев. — А еще позорнее, когда этот страх распространяется на членов семьи. Если человек лечился у травника, чувствовал, что ему стало лучше, и он не оставил за собой страха, — это достойная смерть». «Пациент может случайно или за счет эффекта плацебо почувствовать облегчение, применяя магическое средство, и считать его действенным. Это ошибка «после значит вследствие», — убежден член комиссии по борьбе с лженаукой Александр Сергеев. — Есть миф, будто дельфины толкают тонущих людей к берегу. Но мы просто не встречаемся с теми, кого они толкали от берега. Это называется «ошибка выжившего». Врачи знают лишь средний срок дожития пациента с неизлечимым заболеванием. На этом играют целители. Допустим, половина их клиентов умирают раньше ожидаемого срока, а половина — позже. Но на вопрос, помогло ли «лечение», отвечает только вторая половина». takiedela.ru .