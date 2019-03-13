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Железногорск
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Ну, хайль, дорогой Владимир Владимирович Печатать E-mail
Friday, 01 December 2017

Эта молодёжь не получилась, надо её убить и купить другую.

***

За репостом записей из групп поддержки Алексея Навального в социальных сетях следует неизбежное разбирательство, которое «заканчивается чуть ли не на уровне ФСБ», уверена завуч гимназии №46 в Чебоксарах Татьяна Свеклова. Перед тем, как вступать в подобные группы, ученикам стоит 53 раза подумать, «чем это будет чревато». Штаб Алексея Навального в Чебоксарах опубликовал запись воспитательной беседы замдиректора гимназии №46 по учебно-воспитательной работе Татьяны Свекловой со школьниками.

«Ученик чебоксарской гимназии №46 репостнул на свою стену во "ВКонтакте" запись группы "Навальный LIVE" с розыгрышем призов. Это событие и стало причиной "воспитательной беседы"», — объясняют в штабе. Педагог намекает, что репосты записей из оппозиционных сообществ в соцсетях не останутся без последствий: «Теперь по тупости, еще раз говорю, если кто-то захочет сделать репост записи — подумайте, что потом за вашу свободу слова... не 37-й год, но тем не менее».

zona.media.

***

Как руководитель избирательной кампании в России понимает, что работает очень хорошо

Только вот прочёл очередную политическую-аналитическую статью о том, что «Кремль хотел бы провести выборы спокойно — без скандалов и фальсификаций, относительно честно». И тут мне Волков пишет: пришёл конвой и даже приехала АМРовская машина из полпредства — наблюдать. Значит закроют.

Спустя одну минуту, уже не от Волкова, а от нашего юриста узнаю, что Леонида арестовали на 30 суток. Нижегородский судья бесконечно переносил заседение по своему совершенно сфабрикованному делу о совершенно законном митинге в Нижнем, провёл аж 7 (семь заседаний) и мы уже точно понимали зачем: поддержка нашей кампания со стороны людей настолько пугает этих кремлёвских упырей, что они попытаются изолировать Волкова в важнейший период. Именно в декабре мы проводим организационно очень сложное собрание инициативной группы по выдвижению. В декабре идут очень большие расходы на последнюю подготовку к процедуре сбора подписей. Сбор ключевых документов сейчас и т.д.

И мы делаем это всё. И сделаем. И вы всё это финансируете, потому что это наша общая избирательная кампания. И подписи идут, и верификации идут, и волонтёров становится больше. А у Путина и прочего кремлевского ворья ничего этого нет. Ни волонтёров, ни добровольных пожертвований. Только Сардиленович и бюджетные деньги, которыми распоряжаются как своими. И целыми днями они думают как нас остановить, блокировать, не пустить. А потом уже вести свою «спокойную, относительно честную кампанию» в наше отсутствие и с теми «соперниками», которых сами на выборы позвали.

Штабы грабят — работаем. Волонтёров запугивают — работаем. Деньги не дают собирать работаем. И огромная заслуга в этом именно Волкова — руководителя всей этой большой машины. Значит нужно его запереть на месяц, чтобы ещё и таким образом максимально всё осложнить. Волков же и директор фонда, через который мы заключаем все договоры и все платежи. Путину очень хочется обескровить нашу кампанию, лишить её денег. Ну что же. Я врать не буду: хоть мы и готовились к такому развитию событий, арест Леонида на весь важнейший период кампании во время официального объявления выборов — это серьёзный удар, серьёзная помеха для нашей работы. Нам придётся работать ещё больше, нам будет сложнее.

Но пусть Путин и вся кремлешушера не надеются — нас это не остановит и это не станет фатальным препятствием для кампании. Мы надеемся на вашу поддержку в этот момент, финансовую прежде всего, сейчас надо будет закрыть транзитный период с перебоями в средствах. Прорвёмся, понимали с кем имеем дело. Леониду желаю стойкости. И передаю лучи поддержки его семье и, особенно младенцу Марку Леонидовичу Волкову, у которого пока возраст меньше, чем папашин срок.

navalny.com.
 
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