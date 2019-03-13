"Война не закончена, пока не похоронен последний солдат" (с). «У меня этих останков уже целый вагон» Почему российские поисковики хранят кости солдат вермахта в мешках, или Продолжение истории мальчика из Нового Уренгоя. — Было предложение их сжечь, но я воспротивился. Сказал: «Нет, ребята, вы что? Это кощунство». Хоть и немцы, надо предать земле, — Константин Добровольский рассказывает, что останки немецких солдат, павших в Заполярье, до сих пор находят поисковики. Единственное немецкое кладбище под Мурманском переполнено, а на родину останки погибших солдат вермахта не отдают уже лет пять. Константин — председатель совета поисковых отрядов Мурманской области. Каждое лето он проводит в сопках, каждую осень хоронит, сотнями хоронит неупокоенных воинов Красной Армии. Точное число потерь Карельского фронта вряд ли когда-нибудь будет обнародовано. До сих пор в болотах и тундре солдатских косточек не счесть. Каждое лето он находит и останки солдат врага, разумеется (их меньше — немцы старались не бросать своих убитых на поле боя, пока не стали отступать). Но тема захоронения этих останков — отчасти табу. И поэтому косточки лежат в гаражах поисковиков. Годами. Последний раз хоронили их в Мурманской области в 2004 году. Кладбище, где нашли приют пришедшие с мечом, появилось в 1991 году по инициативе и на деньги Австрии. Как и множество других немецких кладбищ в России, создано оно было в тот короткий период нашего примирения с былыми врагами, который в 2000-х постепенно уступил бряцанию оружием. Идея устройства некрополя была символичной: от братской могилы советских воинов его отделяет узкая полоса земли. Смерть примиряет всех — тогда мы это понимали. Тогда павшие солдаты всех армий мира для нас были равны. Тогда мы не воевали с мертвыми. И австрийские горные егеря легли в мерзлую землю рядом с теми, кто не пустил их к Мурманску. «Примиренные смертью взывают к миру» — такую надпись можно найти на русско-немецком кладбище Кронштадта. Она бы и здесь, в Печенге, была уместна. Солдаты обеих армий лежат там, где пали. Печенга, бывший финский город Петсамо, была одним из главных рубежей Петсамо-Киркенесской операции, в результате которой в 1944 году красноармейцы выбили вермахт из Заполярья и Северной Норвегии. А чуть южнее течет узенькая речка Западная Лица, на которой гитлеровцы остановились на пути к Мурманску: до 1944-го по ее берегам проходил «водораздел» между двумя армиями. Западная Лица много раз была красной от крови — и это не метафора. Здесь сражались, вмерзали в лед, врубались в гранит, голодали, воевали без оружия, обмороженными руками (винтовку должен был добыть в бою каждый второй воин героической Полярной дивизии, сформированной из заключенных и добровольцев) наши солдаты. Здесь полки ложились в землю, даже не добравшись до линии фронта, — от холода, голода, преступных приказов больших командиров, отправлявших в Заполярье эшелоны мальчишек в летней форме. Те, кто доживал до боя, брали врага живой массой, закрывая телами путь к Мурманску. Красноармейцы дрались с остервенением, с готовностью умереть, чего не мог предвидеть, а в бою и не мог понять отлично подготовленный, вооруженный и экипированный противник. Солдаты вермахта от такого «непонимания» сходили с ума. Австрийские горные егеря не были мальчиками. Они были натренированы, воевали профессионально, окапывались основательно, занимали главенствующие высоты, построили канатную дорогу для доставки грузов, вымостили на острове Рыбачьем дороги, которыми здесь пользуются до сих пор, разбирались в стратегии и тактике… И все равно проиграли — остались в этой земле. 12 тысяч немцев, итальянцев и австрийцев похоронено в Печенге. «Памяти жертв всех войн» написано на их памятнике с выгравированным на нем цветком эдельвейса, символом горных егерей. Это кладбище — историческое. Здесь во время наступления, а затем и бегства немцы хоронили убитых. После войны это место сровняли с землей под футбольное поле. Сейчас, когда мы снова воюем с мертвецами и пишем доносы на наших детей, это, наверное, одобрят. А в 90-х мы, видимо, в большей степени были людьми. Мертвым тогда вернули покой. На кладбище не раз приезжали их родственники. Здесь хоронили в течение 13 лет. Затем останки стали передавать австрийскому обществу «Черный крест», которое передавало солдатские кости их родственникам для предания родной земле. Последний раз прах 90 солдат вермахта был передан австрийской стороне в 2014 году. Он стал рубежным в отношениях между Россией и Европой. С тех пор с «Черным крестом» Мурманская область не взаимодействует. Кости солдат лежат в гаражах. — Я был на днях на заседании областного правительства, просил, чтобы организовали передачу останков. Никакой реакции, — сетует Добровольский. — Предлагали передать какой-то петербургской организации. При чем здесь она? Кто-то будет на этих останках деньги зарабатывать? Нет уж! Надо отдать родственникам, чтобы людьми оставаться. Несколько лет назад на захоронение советских солдат поисковики привезли, вместе с одинаковыми красными гробами, несколько туго набитых мешков. Помню, как, спрятав их за машиной, яростно спорили, не похоронить ли втихаря «немцев» в братской могиле рядом с красноармейцами. Хоть в мешках, но — похоронить. Потом раздумали, испугались скандала, погрузили «вражеские» кости обратно в машину и увезли. — У меня этих останков уже целый вагон, — говорит, прощаясь, российский поисковик Константин Добровольский. novayagazeta. *** На осенних каникулах бойцы-старшеклассники из отряда «Поиск» («Поисковое движение России») из Арсеньева путешествовали не только по YouTube и ВКонтакте. Десять ребят во главе с учителем школы № 4 Мариной Якимовой побывали в городе-герое Волгограде. Впрочем, и поисковики, и глава владивостокского Совета ветеранов полковник запаса Сергей Кондратенко называют областной центр иначе – Сталинградом. Так, как он назывался 2 февраля 1943 года, когда завершилась Сталинградская битва (а не «так называемый Сталинградский котел», как того хотелось бы уренгойскому Коле Десятниченко). - Слов не хватает, чтобы описать мемориал «Родина-мать зовет». Но поражает он не только потому, что огромный! Скульптор вложил в него душу, чтобы каждый узнавал в ее облике что-то родное. Мы побывали на могилах сталинградских героев, ведь многие из них – снайпер Василий Зайцев, «человек-факел» Михаил Паникаха – наши земляки (оба служили на Тихоокеанском флоте. – «КП»). Побывали мы и на немецком кладбище. Правда, не совсем поняли, зачем власти решили его восстановить. Наверное, для примирения, - рассказывают ребята. Чудес в наше время не бывает: деньги на поездку собрали родители. Никаких спонсоров или грантов у отряда нет. - Для ребят из Нового Уренгоя у немцев грант нашелся. Их привезли в бундестаг, подправили речь, подсказали, о чем и как говорить. В итоге примирение с фашистами прозвучало на всю страну! Для наших «Юных патриотов Родины» или арсеньевских поисковиков денег у заграницы нет. Но, если условием поездок в Германию значатся такие речи, никто из нашей молодежи и не взял бы этих денег, - уверен Сергей Кондратенко. kp.ru . *** Почему выступление школьника Николая Десятниченко из Нового Уренгоя в бундестаге о жертвах ВОВ наделало так много шума. Вырванные из контекста его речи «невинно убиенные» солдаты вермахта, безусловно, коробят нас, до сих пор помнящих о миллионах невинно павших на той вой-не своих родных. Между тем Коля пытался донести мысль, что не все шедшие с оружием на нашу землю немцы были фашистами и в этом смысле они – такие же невинно убиенные, как и наши солдаты. Не случайно советские люди относились к пленным немцам с некоторой жалостью (впрочем, были и противоположные примеры) и даже подкармливали их. «И не было же семьи, где бы кто-то не погиб. И конечно, горе, беда, трагедия. Но у них не было ненависти к врагу, вот что удивительно. Я до сих пор не могу, честно говоря, этого до конца понять. Мама вообще была у меня человек очень мягкий, добрый... И она говорила: «Ну какая к этим солдатам может быть ненависть? Они простые люди и тоже погибали на войне... Они такие же работяги, как и мы. Просто их гнали на фронт». Знаете, чьи это слова? Владимира Путина, это он написал в 2015-м. И это – рассказ о маме, которая пережила блокаду. О том же самом пытался сказать и Коля, мальчик, который, между прочим, много и глубоко занимается историей. Организаторы встречи в бундестаге, видимо, также стремились донести: на той войне не все немцы воевали из ненависти. Именно поэтому было решено: российские подростки вспомнят о погибших немцах, а немецкие – о советских людях. Остается только удивляться активному желанию взрослых найти врага в школьнике: блогер из Екатеринбурга Колясников написал на подростка донос в ФСБ, сенаторы и депутаты ГД потребовали у Генпрокуратуры проверить школьную программу и т.д. А в соцсетях родного города мальчика смешали с грязью. sobesednik.ru . *** Настоящий мальчик из России должен был с трибуны бундестага сказать так: «Слушать меня сюда! Вы здесь сидите только по той причине, что вас пощадил Сталин. А зря! Ваша сладкая жизнь — наш подарок. И слишком много ваших пленных вернулось, надо было засеять русские поля вашими трупами». Вот тогда бы все сказали: «Это реальный парень! Правильный пацан! Только почему на трибуне без гранаты?» Совершенно уверен, что дискуссии поднялись совсем не вокруг того, что сказал мальчик. Мальчик — повод, его не очень-то стараются понять. Мальчика как бы не было. Бундестаг — вот главное. В бундестаге, по сути — в рейхстаге, надо вести себя иначе. В идеале — как Егоров и Кантария. Кстати, Николай после своей речи сделал фото на фоне бундестага с российским флагом, но это не в счет. Все, что хотел сказать мальчик, — ему жалко простых солдат, погибших на войне. Жертвы кровавой мясорубки — эта тема красной нитью прошла через Нюрнбергский процесс. Не все немцы — преступники и фашисты. В этом были уверены многие ветераны, прошедшие войну. Например, Верховный Главнокомандующий Сталин, у которого, начиная с нижних чинов, воевали три сына (приемный — Артем Сергеев). И Виктор Астафьев, чей авторитет не поставит под сомнение ни один патриот. У писателя-фронтовика Виталия Закруткина есть повесть, мороз по коже, «Матерь человеческая», где крестьянка, у которой немцы зверски убили мужа и сына, не берет на вилы, но выхаживает пленного немца. «Разрушить школу!», «Сослать родителей!». «Мальчика — избить и в детдом на перевоспитание!» Социальные сети переполнены злобными призывами, они изливаются из эфира. Но нет оснований считать, что мальчик — враг России. Солдаты великой войны сражались за детей, за их возможность постепенного взросления, а не за то, чтобы взрослые дяди, которые мнят себя патриотами, набрасывались на них коршунами за неудачное слово. И, кстати, заявление на мальчика в прокуратуру и в ФСБ написал человек, который совсем недавно привлекался к ответственности за пропаганду нацистской символики. Какой зоркий герр-товарищ! Подобного рода бдительность говорит о том, что патриотизм у нас превращается из глубоко сокровенного чувства в инструмент для достижения корыстных целей. На различного пошиба ток-шоу оппоненты все чаще схватывают друг друга за грудки и начинают меряться патриотизмом: «Врешь, это я люблю родину! А ты — не любишь!» Откуда в нашем обществе наблюдается взрыв агрессии в мириады килотонн? Каждый день нам нужен новый враг. Не можем насытиться. Каждый день — новая жертва и разоблачение, даже если это дети. rosbalt.ru .