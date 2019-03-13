Вы просто неверно понимаете задачу директора МП "КБУ".

— Давно не даёт покоя мысль: как обустроить дорожку вокруг озера зимой. Есть желание сделать снежную горку (не как сейчас — изо льда, а как в моем детстве — из плотного снега, большую), и сегодня дочка натолкнула на мысль про каток на поверхности озера! Давайте обсудим? ГХК и ИСС ставят ёлки, мы сделаем горку и каток, предлагаю и другим предприятиям подключиться, сделать нашу жизнь поярче! — написал на своей странице автор идеи. — Лёд мы умеем наращивать, здесь проблем нет, а вот свет – это дороговатая задача, но все решаемо, было бы желание жителей использовать каток.

— Как отреагировали жители города после того, как вы озвучили идею?

— Выложил в соцсети, и, представляете, люди сами начали расчищать лёд, а снега выпало порядка 75 сантиметров. Конечно, сами они не справятся, но очистили, сколько смогли, по краям бросили. Это проявляется настоящая гражданская позиция людей в отношении благоустройства и в отношении комфорта своего. И мне кажется, не поддержать этого нельзя.

— И когда железногорцы смогут выйти на коньках на лед?

— Раньше мы не могли себе позволить, лед был еще тонкий, но уже на выходных начнем это все готовить с участием людей. Мне кажется, это очень важно, что люди сами активно принимают участие в этом благоустройстве. Самое главное, для чего нужно благоустройство, – чтобы люди сами заботились о своей не серой, не скучной среде обитания.

— Сколько времени нужно, чтобы все сделать, и какие ресурсы нужны для этого?

— Мы обладаем всеми ресурсами для этого: машины, механизмы, тракторы, самосвалы, которые подвезут белый снег, вода, которую мы тоже сможем подвезти. Но еще раз, тут основная идея, чтобы граждане, жители активно включились в этот процесс. Причем не по принуждению, а из-за простого призыва в соцсети.

— Появятся ли на катке прокаты коньков и инвентаря?

— Нет, специальных прокатов и теплых раздевалок не будет. Зато все бесплатно – приходи и катайся. Но у нас город небольшой, несложно добраться со своими коньками. Если это будет актуально, мы решим вопрос с лавочками, на которых можно будет переобуться или сесть передохнуть.

— Кроме этого масштабного проекта, чем сейчас занимается «Комбинат благоустройства» и какие у вас планы на зиму?

— Железногорск в снегу, и мы убираем в поте лица снег с дорог и тротуаров.

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