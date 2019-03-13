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Бодрые самаритяне Печатать E-mail
Wednesday, 29 November 2017

Неделя писем в рубрике "Мазутные посиделки" на "Канале 12".

***

Р.S. Кстати, о тепловых тарифах. Если помните, в Сером доме очень занервничали, когда СГК предложила зайти в Железногорск и понизить плату за отпление. На днях идея эта, кажется, стала чуть более конкретной, хотя и без специальной территориальной привязки:

С докладом о методе альтернативной котельной на заседании выступила директор по тарифообразованию Сибирской генерирующей компании Екатерина Косогова. По ее словам, именно СГК была инициатором разработки этого метода, и работа по данному вопросу велась с министерством энергетики РФ около пяти лет.

«В текущей модели тарифообразования независимо от того, сколько предприятие понесло затрат, все они должны быть заложены в тариф. И получается, что чем неэффективнее компания, тем выше тарифы. С одной стороны, вроде все логично, но в чем здесь выгода для потребителя? Недовольны этой моделью были всегда и мы, потому что любое повышение эффективности и модернизация ведут к снижению тарифа. Это мешает инвестировать в энергосбережение и другие эффективные мероприятия», – рассказала Косогова.

Кроме того, действующая модель, по ее словам, не позволяет инвестору рассчитать окупаемость вложенных средств. «Деньги у компании есть, и мы готовы их вкладывать. Но мы знаем, что сейчас в долгосрочных тарифах нам гарантируют только 35% от стоимости 1 Гкал, а остальные 65% каждый год пересчитываются. Таким образом, у нас как у инвестора нет уверенности, что завтра тариф будет сохранен хотя бы на текущем уровне», – пояснила Косогова.

Она отметила, что у инвестиций в теплоснабжение период окупаемости составляет 10–15 лет, соответственно и инвестору в идеале нужно знать тарифы на 10 лет вперед. «Целевая модель нового рынка тепла как раз и говорит о том, что будет сформирована долго­срочно предсказуемая цена на ближайшие 10 лет. Внутри тарифа регулируется только предельный уровень цены для конечного потребителя», – отметила директор по тарифообразованию СГК.

Однако переход на метод альтернативной котельной – дело небыстрое. Для его внедрения требуется, чтобы у территории имелась утвержденная схема теплоснабжения, был принят целый ряд регламентирующих доку­ментов и получено согласие губернатора. Для инвесторов пропишут показатели эффективности, отклонения от которых начнут карать жесткими штрафами.

На сайте Минэнерго уже опубликован калькулятор для расчетов предельных тарифов по методу альтернативной котельной в отдельных территориях страны. При этом в законодательстве прописана возможность применения к этим тарифам понижающих коэффициентов. «О чем идет речь? Например, в Рубцовске Алтайского края, где реализуется проект по переходу на метод альтернативной котельной, действующая цена за 1 Гкал составляет 1,6 тыс. рублей, а расчетная – 2,3 тыс. Возникает вопрос – зачем потребителю столь значительный рост тарифа? Он и нам не нужен, мы заинтересованы в сохранении числа потребителей, поэтому мы настояли, чтобы была возможность применить понижающий коэффициент к предельному уровню цены. Мы как инвесторы, зная, что тариф будет сохраняться на протяжении долгого срока, готовы прийти в Рубцовск, даже если цена 1 Гкал останется на уровне 1,6 тыс. руб. и будет повышаться только на размер инфляции. Поэтому мы применяем к тарифу альтернативной котельной понижающий коэффициент и фиксируем его в соглашении», – рассказала Екатерина Косогова.

В свою очередь председатель региональной энергетической комиссии (РЭК) Красноярского края Александр Ананьев также заверил, что переход на метод альтернативной котельной не повлечет резкого увеличения тарифов. «В последние дни в публичном пространстве звучала информация, что в Красноярском крае тарифы на тепло могут возрасти в 2 раза. Эта информация абсолютно не соответствует действительности», – сказал Ананьев. Он также подчеркнул, что переход на метод альтернативной котельной – процесс длительный, и ранее 2019 года при всем желании осуществить его невозможно. Кроме того, решению о смене схемы расчета тарифов будет предшествовать тщательный анализ. «Если такое решение будет принято, то только в интересах потребителей, а не против них», – заверил Александр Ананьев.

dela.ru.

 

 
 
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