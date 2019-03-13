|Вызовы времени
|Wednesday, 29 November 2017
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Железные горцы к Шестому иннофоруму тоже кое-что приготовили.
Увидавши эту странную картинку, "Уран-Батор" припомнил,
что пара позитивных видео несправедливо осталась за бортом:
"Где родился, там и пригодился" (с).
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