Вызовы времени Железные горцы к Шестому иннофоруму тоже кое-что приготовили. Увидавши эту странную картинку, "Уран-Батор" припомнил, что пара позитивных видео несправедливо осталась за бортом: "Где родился, там и пригодился" (с). Рассказать про это друзьям в: Добавить комментарий < Пред. След. > [Назад]