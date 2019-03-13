|Сантименто, сакраменто
|Tuesday, 28 November 2017
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Урок экологического градоведения от директора МП "КБУ".
Сами понимаете, граждане, никак не мог "Уран-Батор" пройти мимо такого предложения народных масс. Ну просто никак!
Мы только немножечко ускорили ход ответственного совещения в Сером доме, чтобы поберечь ваше время и трафик. Ну, и чуть-чуть динамики добавить в решение текущей проблематики.
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