Вот так жизнь и проходит, товарищи инноваторы... ПЯТЬ ЛЕТ В ОБЕД Новейшая история Красноярска-26. Вдохновляющий ноябрь 2012-го. 85 лет исполнилось Ивану Кокорину, бывшему директору ГХК. Вадим Медведев вернулся из Словакии, где досконально изучил «опыт привлечения инвесторов и обсудил проект создания промышленного парка». Резюме: «Не сказать, что мы достигли финишной черты, но все-таки середину перевалили в таких проектах, как алюминиевый завод. Остаются открытыми вопросы: что будет с целлюлозно-бумажной промышленностью, с лесным комплексом края». Краевое УФАС рассматривает дело, возбуждённое в отношении торговцев нефтепродуктами на территории ЗАТО. С Байконура запущены два спутника производства ОАО «ИСС» («Луч-5Б» и «Ямал-300К»). Владимир Пичугин в зомбоящичке уточняет: «Ямал» даже в тундре позволит принимать высокоскоростной интернет». В Красноярске-26 пустуют 750 вакансий с зарплатой свыше 20 тысяч. При этом работу в городе официально ищет 571 человек, из коих 399 уже признаны безработными. На выставку с диким названием «Синекдоха скульптуры» в музейно-выставочный центр курсанты МЧС идут просто толпами. Точнее – строем. КБ-51 готовится до 2015 года освоить 270 млн рублей на создании центра экстренной медицинский помощи. Профсоюзы вышли с закрытого совещания по оплате труда в ДДУ довольными. Нина Радионова, в частности, сообщает: «Состоялся хороший разговор о повышении престижа профессии». Между прочим, 4.441 ребёнок дошкольного возраста проживает в ЗАТО Железногорск. Рабочая группа «по развитию энергетической инфраструктуры для кластера» п/у гендиректора ФГУП «ГХК» собралась на первое совещание и решила «развивать сетевое хозяйство и одновременно прорабатывать необходимость создания дополнительного источника генерации». Четвёртого ноября из громкоговорителей на лице Ленина должна звучать человеческая музыка, решили в Сером доме. Праздник же ж! В День народного единства члены молодёжного клуба при Михаило-Архангельском соборе раздавали буклеты «Возвращение нашей истории ее изначального духовного смысла». «Были немногочисленные случаи, когда от листовок отказывались». А около 17:00 недалеко от парка ччащийся 7 класса сделал из стеклянной бутылки розочку, приставил её к шее 11-летнего ребёнка и отнял аудиоплейер за 3.000 рублей. «Семья школьника состоит на учёте, старшие брат и сестра подростка уже имеют судимости». Численность работающих на ФГУП «ГУССТ №9» в текущем году выросла 30%. «Почти половину из них составляют специалисты в возрасте до 35 лет», - уверяют на предприятии. Красноярский губернатор хочет дружить с Минском. «Мы получили право развивать ядерно-космический кластер, потому что 90% мирной спутниковой программы разрабатывается, проектируется, строится и потом сопровождается в городе Железногорске», – цитирует господина Кузнецова пресс-служба президента Республики Беларусь». 35 водителей и 35 кондукторов не хватает в МП «ПАТП». А Вадим Медведев не в курсе, сколько стоит проезд в городских автобусах… Пять случаев туберкулёза лёгких за месяц зарегистрированы в бывшем Соцгороде. Из них три — открытой формы, с бацилловыделением, а один даже с распадом лёгочной ткани. УФАС берёт на карандаш ГХК по подозрению в нарушении ст. 10 Федерального закона «О защите конкуренции». Приватизированная баня в пос. Первомайский по-прежнему не функционирует. Хозяин говорит, что намерен сделать там бассейн для привлечения клиентов. Качество ремонта дороги на ул. Матросова не устроило местные власти. Сергей Свиридов, депутат и директор муниципального УКСа, поясняет для тупых: «Пытаемся понять позицию подрядчика и сформулировать понимание заказчика». П.Гаврилов объявил, что госкорпорация «Росатом» в 2013 году выделит ЗАТО дополнительные инвестиции в размере 700 млн рублей. «Механизм реализации найден». В воинские части ЗАТО поступили консервы из гнилых овощей. К счастью, есть их не стали, а потому обошлось без жертв. Загадочная «сессия стратегического планирования» начала работу в ЗАТО. С недельным опозданием открыли подрядчики автомобильный проезд на пл. Ленина после ремонта трубопровода. МП «КБУ» закупило специально для жителей частного сектора мешки для сбора бытового мусора ёмкостью 80 л. Железногорский спутник связи двойного назначения «Меридиан» запущен 14 ноября с космодрома Плесецк. В Сером доме сообщают: на московские денежки будет произведена переделка школы №176 под Мариинскую гимназию, и ещё кое-что. Замдиректора департамента Минэкономразвития Александр Медведев предупреждает: «Малый бизнес – тот сегмент рынка, который в случае экономического кризиса оказывается более устойчивым, чем крупняк. Не дай бог, что-то произойдет со спутником или с ГХК, с чем останутся резиденты промпарка? А вообще самый лучший кластер в мире – Голливуд. Всего три съемочных павильона - и сотни актерских агентств». 1.982 человека трудятся в системе детских дошкольных учреждений ЗАТО Железногорск. И ещё 117 ставок не заполнены. П.Гаврилов вывез литературный клуб «БиБимГо» в Балчуг. Помолиться на свежем воздухе и полюбоваться новенькой люстрой из богемского хрусталя, повешенной в Покровской церкви. Центр занятости населения г. Сосновоборска направляет своих безработных в ЗАТО для трудоустройства на почте, ПАТП и пр. Всего их уже триста человек! Проект завода поликристаллического кремния прошёл экспертизу Агентства стратегических инициатив. ЗПК намерен получить 12-миллиардный кредит на развитие. Прокуратура ЗАТО направила в суд заявление о понуждении предприятий выполнить мероприятия производственных ремонтных программ. Депутат Юрий Разумник, из пережитого: «Французы почитают своих королей». 20-летие отметил клуб «Оптимист». Считается, что в нём состоят около сотни железных горцев. Игорь Яковлев, замначальника ГУССТ-9 и сын бывшего питерского губернатора, возглавил городскую федерацию бокса. В.Медведев посетил съезд Совета муниципальных образований и сообщает: «Мы внутри Железногорска со своими проблемами разберёмся, а сор из избы не вынесем». Пустующие заколючинские детские сады охраняет, оказывается, фирма «Безопасность бизнеса» из Сосновоборска. Телепрограмма «Страна Росатом» сообщает: с 2013 года часть налогов предприятий госкорпорации (7 млрд рублей) будет перечисляться в региональные бюджеты. «Через год снимем, что построили», ага? МУ «Центр общественных связей» запустило твиттер-канал для сверхсрочной публикации новостей со II Инновационного форума. Жители общежития ОАО «ИСС» устроили пикет возле Серого дома. Их желание приватизировать свои комнатушки пока наталкивается на договор доверительного управления имуществом, срок действия коего истечёт в октябре 2013 года. Тем временем «звёздная фирма» подписалась построить на 33 квартале для своих специалистов жилой дом на 80 квартир и общагу на 240 койкомест. Но сначала нужно снести три ветхих здания и расселить куда-то жителей. Заочное решение по делу о взыскании сумм по договору займа с экс-депутата Ирины Заливиной приняла судья Величко. ДК им. 40-летия Октября торжественно отметил 55-летие. Как говорят, ежегодно в его стенах бывает 110 тысяч зрителей. «ВАЗ-2104» рабочего ГХК сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе пр. Курчатова. Водитель находиться за рулём вообще не должен был, т.к. год назад у него отобрали права за пьянку. В МП «Горэлектросеть» опять сменился директор. Владимир Кулинич уволился «по собственному». 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Ленина в половине девятого утра. «Завершена проверка на объектах магистрального газопровода «Сахалин-Хабаровск-Владивосток». ФГУП «Востокспецдорстрой №903» размещало отходы производства и потребления в отсутствие установленных лимитов на размещение отходов. У ФГУП «ГУССТ №9» при Спецстрое России нарушения аналогичные». Вакцину против гриппа доставили в ЗАТО с двухмесячным запозданием. Около 200 млн рублей составляют долги железных горцев по квартплате. В ГЖКУ приняли на работу дополнительного юриста. Около 700 исполнительных листов направлены судебным приставам. Завершён конкурс на строительство объектов промпарка. Как и следовало ожидать, удача улыбнулась во весь рот Васе Кузичеву и его «КРЭКу». В театре оперетты новый дирижёр. На сей раз – из Сургута. Сотрудник КБ-51 на «ВАЗ-2105» наехал на санки с девочкой на Ленинградском. С сотрясением и разрывом внутренних органов ребёнка доставили в реанимацию. Лев Кузнецов наведался на стройплощадку подстанции «Город». Медведев бодро отрапортовал, что проект стоит свыше 1 млрд рублей «на условиях государственного и коммерческого партнёрства ООО «КРЭК» и министерства промышленности и энергетики Красноярского края». И что первая очередь «Города» будет запущена в январе 2014 года. Шесть случаев чесотки за месяц диагностированы в Нашгороде. Три — у детей. Депутат Кулеш за глаза обозвал своего коллегу Берестова козлом, а затем героически пожаловался, что журналисты исказили его спич. Четыре предприятия ЗАТО задолжали Пенсионному фонду в сумме 84 млн рублей. Средь лидеров – ЗПК и МСУ-73. «Железногорский градоначальник не готов давать какую либо оценку текущему состоянию проекта ЗПК, однако сообщил, что непрерывно держит руку "на пульсе". Проект должен был обеспечить работой 5 тысяч человек, а налоговые отчисления оценивались в 10 миллиардов рублей в год». Заколючинский филиал педуниверситета ждёт оптимизация. По причине «неэффективности». Очередь в детскую стоматологию железные горцы занимают с пяти утра. Ликвидировать дефицит четырёх специалистов в КБ-51 обещают в 2013 году. Иван Чуприна, директор ЦЗН: «Рынок требует, чтобы были безработные». И он же: «Надо прекращать говорить о высоких технологиях. Надо их внедрять». ОАО «ИСС» отправило в Италию модуль нового спутника. Телекоммуникационный аппарат «KazSat-3» создаётся для Казахстана. Проект бюджета-2013 представлен в Совет депутатов. Первый зам «сити-менеджера» Сергей Проскурнин называет его сбалансированным и, почему-то, стартовым. Корпоративная газета ГХК стала лучшей в конкурсе «Серебряные нити». Десять жилых домов, детский сад, магазин «Горный» и несколько нежилых строений чуть не замерзли в ночь на 22 ноября. В бойлерной на Восточной вышел из строя насос. Аварийный насос отключился через 20 минут, т.к. помещение затопило. Региональное агентство труда и занятости населения пообещало Татьяне Степановой грант в 230 т.р. на создание ветеринарной клиники. Сергей Пешков обвинил КБУ в неготовности к первому большому снегопаду. «Информ-Экспресс» тут же обозвал шишки на дорогах «баховками». Понятно, зачем? На тысячу безработных в ЗАТО имеется 800 вакансий в заработной платой свыше 20.000 рублей, уверяют в ЦЗН. Журналистка городского радио Екатерина Добреля буквально сбивает с ног публику определением «исконно русский хэнд-мэйд». Пятеро заколючинских ребятишек в ноябре близко познакомились со вшами. Депутат Матроницкий тоже не знает, сколько стоит проезд в городских автобусах. Гендиректор ГХК подарил школе с. Нахвальское Сухобузимского района искусственную ель высотой 3,6 метра. В Красноярск-26 снова прибыли студенты Астор-колледжа (Дувр). В составе делегации 16 человек. Премьера мюзикла «We Will Rock You» намечена в ДК на 30 ноября. Пресс-конференция «молодого и энергичного» в газете «Наш Красноярский край» успокоила разведёнок: г-н Чебурашкин в Москву переезжать не собирается. Пронесло. На радостях Совдеп поднял зарплату своим вождям. Медведев заверил ширнармассы, что сделано это было в последнюю очередь, когда всех прочих бюджетников власть уже осчастливила. С куда меньшим резонансом прошло перемещение ещё двух работников аппарата Совдепа в штат «ЦОСа» и «Централизованной бухгалтерии». Врачи снова жалуются на массовый отказ от прививок в ЗАТО. То ли бывший, то ли действующий сотрудник «Спецстроя» средь бела дня сливал бензин с машин на стоянке АО «ИСС» и попал в объектив авторегистратора. Судья Андриенко признала победу Серого дома над прокуратурой ЗАТО в деле о «неправомерных действиях (бездействии) должностных лиц». На ГХК прошло совещание по МОКС-проекту, на котором «прозвучали обоснованные замечания к управлению, поэтому Петр Гаврилов принял решение взять его на себя». Школа №92 отметила 60-летний юбилей. Фитнес-центр Алексея Бардюка «Олимп» открылся на Северной. На перерезании ленточки замечены Сергей Пешков, Анатолий Кизюн, Александр Ломакин и Анатолий Коновалов. Тридцать процентов железногорских пенсионеров продолжают работать. В отделении по делам несовершеннолетних УВД ЗАТО Железногорск состоят на учёте 138 начинающих бандитов. Обслуживают их после сокращения всего девять полимилиционеров. «Мы не можем создавать совместные предприятия с зарубежными партнерами, т.к. статус ЗАТО это жестко ограничивает, - сокрушается Вадим Медведев. - Гастарбайтеров мы привести в город не можем. Поэтому мы решили изменять режим в сторону послаблений». Пьяный каменщик-нелегал с семью судимостями за спиной, вооружившись ножом, угнал такси от КПП-1. ОАО «ИСС» затеяло для местных школьников экскурсию по ВУЗам Томска. Ориентировочная стоимость поездки – 7.000 рублей. Четыре новых автобуса «Неман» общей стоимостью 16,9 млн рублей выпустило на линию МП «ПАТП». Каждый оборудован «ГЛОНАССом», автоинформатором и усиленной отопительной системой. 311 ВИЧ-инфицированных граждан стоят на учёте в Клинической больнице №51. Из них двое – дети. Директор МП «ГЖКУ» рапортует: 13 млн рублей ушло нынешним летом на ремонт девяти дворов ЗАТО, около 9 «лимонов» - на семь кровель и один фасад. А ещё в Нашгороде требуют замены 137 лифтов (по 2,2 млн на каждый). 22 ноября в столовой УМиАТ прошёл день украинской кухни. Ах, как мы были наивны. Ах, как издалека заходил кровавый Госдеп... На бюджетные слушания в Серый дом явилось 130 человек. Голосовали «за» единогласно. Пьяный 55-летний чёрт на «Лексусе» протаранил утром муниципальный автобус возле «Алпи-Сити». Как оказалось, ночью его уже задерживало ГИБДД, но товарищ намёка не понял. В.Медведев указал государству на стратегический просчёт: «Инженеру необходимо знать иностранный язык и владеть компьютером. Иначе он не сможет состояться, как специалист». Военная прокуратура проводит проверку в ГУССТ-9 по поводу использования труда гастарбайтеров. С 1 декабря ГХК прекращает оказывать услуги доступа к интернету. Соответствующий ресурс передаётся дочернему обществу ООО «Телеком ГХК». Депутат Вадим Шевченко осуждён за самовольную порубку леса на полтора года условно и 450 т.р. Штрафа. Три ВИЧ-положительных мужчины 70-80 годов рождения поставлены на медицинский учёт. 130 автомобилей предстоит принудительно эвакуировать с улиц Нашгорода. Добровольно хозяева убрали всего три «подснежника». Посещение катка на «Труде» стало платным: 50 рублей со взрослого, 20 рублей с ребёнка. Прокат коньков тоже монетизирован. Кризис! В МКУ «Молодёжный центр» подводят итоги конкурса… оригинальных названий рабочих профессий. Пятнадцать человек пострадали от укусов животных в ноябре, в том числе двое детей. ГЖКУ до конца года обещает установить общедомовые приборы учёта в десяти домах. Деньги (300.000 рублей) взяты из переплаты горожан за тепло. А двадцати должникам в унитазы влепят инновационную заглушку системы «ГЛОТ». Чтоб не гадили бесплатно. Продолжение следует.