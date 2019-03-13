|Зима в Стране Олении
|Tuesday, 28 November 2017
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Сезонные методики против незаконных парковок? Это возможно.
Британские учёные, изучающие Страну Олению, утверждают, что в последнее время акценты в организации конфликтов вокруг незаконных парковок ощутимо сместились от мамаш с колясочками к самим автовладельцам. Интересное наблюдение, если учесть, что ещё к прошлогодним выборам «молодой и энергичный» номер два приказывал чиновникам срочненько разобраться с проблемой, т.е. сурово наказать нарушителей, а для законопослушных водителей понастроить стоянок в избытке по всему городу.
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Диалоги о природе автохама:
Эпистолярные будни Олении. Некоторые намёков не понимают:
У казначейства дворники, говорят, чужие машинки немножко прикапывают.
Но ничего, граждане. На носу Шестой инновационный форум. Крупные международные специалисты по цифровым городам, уж конечно, разрешат данную проблему одной левой. Совсем чуть-чуть потерпеть осталось.
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