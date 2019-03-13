Криминальные хроники бывшего Красноярска-26. СЕМЬ ДНЕЙ В ЗАКОЛЮЧИНСКЕ Криминальные хроники бывшего Красноярска-26. ЧТОБ ЛЕЖАЛО ХОРОШО Житель краевого центра пожаловался в железногорское МУВД на пропажу 5.000 рублей с пластиковой карты. Как выяснилось, он поменял номер сотового, но при сдаче старой симки не отключил услугу «Мобильный банк». Железногорец, которому достался этот номер, воспринял чужие банковские извещения, как подарок судьбы. Но не учёл обязательный довесок в виде ч. 1 ст. 158 УК РФ, а это по тарифу любимая путинская двушечка (в самом пиковом варианте). «НУ, ДУМАЮ, НАЧАЛОСЬ» Непростые взаимоотношения редакторши муниципальной газеты с «сити-менеджером» приобретают характер партизанской войны. На днях в социальных сетях, а затем и на сайте «ГиГ» появилось следующее сообщение: «В озбуждено уголовное дело по ч.1 ст.286 УК РФ "Превышение должностных полномочий" в отношении одного из сотрудников администрации. Об этом сообщили в следственном отделе Следственного комитета, однако фамилию фигуранта не разглашают, ссылаясь на тайну следствия. Но еще неделю назад в СК подтверждали информацию о том, что проводится проверка в отношении главного архитектора Сергея Добролюбова. Андрей Аннушкин, начальник СО СК, сегодня уточнил, что проверка касалась не только Добролюбова, но и других лиц. Санкция коррупционной статьи варьируется - можно получить штраф до 80 тысяч, а можно лишиться свободы на 4 года». От себя добавим, что на первый раз получить реальный срок для чиновника практически невозможно, а кроме того, если бы Следственный комитет действительно озабочен был правопорядком в Сером доме, он бы ещё семь лет назад пригласил тов. Добролюбова и его начальников на разговор по поводу двух ярко выраженных инновационно-коррупционных аукционов. Однако чего нет, того нет, поэтому «Уран-Батор» поздравляет аборигенов с очередной наступающей памятной датой. И ещё. Комментарии к глазуновскому посту имеют ярко-апокалиптический характер. Ваш корреспондент поневоле вынужден заметить, что железные горцы только и ждут, оказывается, когда в администрации кого-нибудь посадят. Буквально все слои общества ждут. Кажется, это называется формированием эгрегора. А, Федя? КОГДА ГОЛУБОЙ ВЕРТОЛЁТ ЗАПАЗДЫВАЕТ Как-то утром продавец киоска «Мороженое» обнаружил в павильоне разбитое окно, отсутствие денег в кассе и явную убыль товара в холодильнике. Итого на одиннадцать тысяч деревяненьких. Полимилиция огляделась по сторонам и взяла в разработку 30-летнего безработного. Тот долго не запирался, за что самый гуманный суд в мире выписал ему пять месяцев колонии-поселения по ч. 2 ст. 158 УК. ОХОТА НА ДОРОГАХ *** *** *** *** А тут прямо целые сюжеты выстраиваются: *** *** *** *** НАЛИВАЙ ДА ПЕЙ Сегодня в ЗАТО работает более 200 торговых объектов, реализующих алкогольную продукцию, уверяют в горУВД. С начала года проверками выявлено 47 нарушений правил торговли, в т.ч. шесть фактов продажи бухла несовершеннолетним. За незаконный бизнес составлено 17 протоколов, реализация товара приостановлена или запрещена. Одиннадцать протоколов составлены за торговлю после одиннадцаи вечера. Тринадцать - за нарушение «иных правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции». Изъято из незаконного оборота «около более 250 литров алкогольной продукции» (так в тексте). Наложено административных штрафов на сумму свыше 194 тысяч «рублей рублей» (что-то из изъятого всё-таки пошло в дело, кажется). В 2017 году привлечено к административной ответственности за появление в общественном месте в нетрезвом виде 853 гражданина, за распитие алкоголя в общественном месте - 917 человек. Плюс 16 протоколов получили несовершеннолетние, коим впадлу было спрятать бутылки от наряда ППС. В ПОИСКАХ РАСШИРИТЕЛЯ СОЗНАНИЯ С 13 по 22 ноября милиполиция проводила в Нашгороде профилактическую облаву на несовершеннолетних наркоманов. По словам начальника ОДН подполковника Алевтины Кривицкой, на сегодня под особым контролем находится более 70 подростков, одиннадцать из них склонны к употреблению спиртного и психоактивных веществ. Во время рейдов выявлены были два случая нахождения несовершеннолетних в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, о чём составлены административные протоколы. В ходе проверки семей, находящихся в социально-опасном положении, двое граждан привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Кстати следующий общегородской рейд коснётся как раз несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, со всеми вытекающими последствиями. «ЗА ГУМАНИЗМ И ДЕЛО МИРА» Руководство МУМВД вкупе с членами т.н. общественного совета «обсудили меры по социальной адаптации судимых граждан». Как выясняется, только три процента отсидевших официально трудоустроены, периодически подрабатывают — около 30%. Неудивительно, что именно они заполняют криминальные хроники. Жрать-то хочется каждый день. В центре занятости населения заверяют, правда, что никаких проблем при поступлении на работу в Нашгороде этот круг лиц не имеет. Стало быть, просто не хотят выглядеть чушками в глазах товаришей. Обмозговавши эту вводную, высокое собрание решило подготовить обращение в Серый дом с просьбой возродить «советы профилактики» в городе. Вы удивитесь, наверное, но это вовсе не шутка с их стороны. На безрыбье и рак рыба, типа.