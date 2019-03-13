Ну что ж, самое время вернуться к вопросу о катке на озере.

Прошу занести в протокол: в течение этих нескольких снежных дней «Уран-Батор» вёл себя очень корректно. Чего нельзя сказать про заколючинские СМИ и ширнармассы. Многолетние пиар-ухищрения директора МП «КБУ» особого эффекта не дали, и даже отлаженные финансовые (?) взаимоотношения перестали работать. Очень жаль, что Саша Герасин уехал — некому оказалось консолидировать народное негодование под давно забытым лозунгом «Снег должен быть убран с улиц в течение трёх часов!!!». Измельчал социум, эх.

А где же были наши головы в эти дни? Одна голова обсуждала реализацию экологических проектов ГК «Росатом» в Москве. Другая проектировала автопарковку возле «Снежинки» и вообще стратегию благоустройства ЗАТО на ближайшие стопиццот лет. Не бездельничал никто, короче. Прямо-таки жаль, что снегопад слишком быстро быстро закончился. Столько душевных слов осталось не сказано и не написано. Хотя...

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