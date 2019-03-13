Кто сказал, что в стране нет денег на медицину? Враньё! О ЛОКАЛЬНОЙ ПОЛЬЗЕ ХВАТАТЕЛЬНОГО РЕФЛЕКСА Хватит ныть, граждане железногорцы. Не нравится жить в ЗАТО? Мотайте в свой Израиль и гундите там. Здесь — город счастливых людей. Собирая картинки для одного из материалов, ваш корреспондент наткнулся недавно в социальных сетях вот на такое чудо с последующей дискуссией соответствущего градуса. Поневоле припомнились летние репортажики, в которых депутат и заместитель главного врача Клинической больницы №51 ФМБА России рассказывал аборигенам о том, как всего за десяток-другой миллионов рублей бывшая ЦМСЧ перестанет вызывать постоянное раздражение у железных горцев и где-то даже излечит их от всех болезней. Прошло четыре с половиной месяца, и нате вам: *** Согласитесь, что предлагающий пациентам идти мыться в кабинет к Александру Ломакину комментатор не так уж и не прав. Не знаю, что за чудеса управления за государственнные денежки обещает принести на улицу Кирова фирма Сергея Панченко — не могу даже сказать, как она правильно пишется — но аппетит у ребят прекрасный. К слову: в феврале с.г. инноватор Панченко в Сером доме разводил проблемы руками от имени совсем другой организации. Как она точно называется, тоже неизвестно пока, что по традиции уже само по себе наводит на нехорошие мысли. «В ЗАТО начата работа по формированию муниципального проектного офиса. Данная структура позволит внедрить новые, прогрессивные подходы в систему управления территорией. Вадим Медведев обсудил организационные вопросы с /.../ председателем комиссии по вопросам местного самоуправления Совета депутатов Сергеем Шарановым, заместителем генерального директора АЭВ «Кластер инновационных технологий ЗАТо г.Железногорск» Евгением Гетцем и директором по развитию компании «Инвестинжиниринг» Сергеем Панченко. «Систематизировать работу по управлению городской территорией и синхронизировать планы Государственных корпораций «Росатом» и «Роскосмос», ФМБА и госорганов. Решать, в частности, эту задачу будет проектный офис», - прокомментировал Вадим Медведев». Всё лето потом друзья-приятели Шаранов с Кулешом наперебой рассказывали о гениальной инновационной стратегии, которая позволит улучшить работу КБ-51 в условиях неуклонно снижающегося финансирования. Чуть позже выяснилось, правда, что проект этот вовсе не в Железногорске придуман, а спущен вниз из столицы руководящими вивисекторами. Причём « медицинские учреждения семи «атомных» городов включены в I этап дорожной карты ФМБА. Это Волгодонск, Новоуральск и Озерск. Во II этап реализации проекта включены Заречный, Сосновый Бор, ЗАТО Железногорск и Курчатов». Ну, а дальше всё понятно. Пресловутый фонд Бортника бабла подкинул, его надо срочно освоить, и тут уж не до туалетов и ванных комнат. Хотя совпадение старта технологической революции с новым наступлением разрухи на КБ-51 является, ясен пень, чистой воды совпадением. А с другой стороны, как говаривал покойный профессор Преображенский: «Раз социальная революция — не нужно топить». Не баре, чай, на кухне помоетесь. Не отвлекайте умных людей от государственных забот. А то свет и тепло отключат.