СРОЧНО. МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОСТ Эту новость я даже не знаю, как вам изложить. Но попробую, ладно. Следующий год, дорогие мои, объявлен в Железногорске «годом семейных ценностей». Да-да. Такое решение принял так называемый общественный совет при г-не Чебурашкине «где помимо членов Совета присутствовали и представители общественных организаций города, курирующих семейную тематику». Как хотите, так и живите теперь с этим знанием. Пункты оценки и приёма ценностей пока не определены. И ЖИЗНЬ ХОРОША, И ЖИТЬ ХОРОШО На смену порталу «Спецстроя России» пришёл телеканал «Звезда». Сайт разогнанного Путиным агентства, похоже, приказал долго жить, а вот зомбоящичек министерства обороны сообщает, что три десятка ветеранов Главного военно-строительного управления №9 посетили Красноярский художественный музей им. Сурикова. Главветеран Юрий Малыш заверяет партию и правительство, что «бывшие работники главка ведут активный образ жизни, полны оптимизма, энергии и жизненных сил». То есть, пенсии им можно урезать без особого вреда. НАШИ КРАНТИКИ — ЛУЧШИЕ В МИРЕ! Наконец-то «звёздная фирма» научится делать что-то нужное людям. Специальный пресс-релиз наполняет гордостью души аборигенов ЗАТО Железногорск: «В рамках контракта, заключённого между компанией «ИСС» и фирмой «Thales Alenia Space France», решетнёвцы изготовят оборудование аммиачного двухфазного контура – заправочные и проходные вентили, предназначенные для оснащения платформ европейских спутников серии NEOSAT». Жаль, конечно, что заказчиком не выступает Луганская народная республика, но ведь лиха беда начало, верно? PUTIN MEAT История с Мальчишом-Плохишом больше не повторится никогда. «В ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» вступили еще 16 железногорских школьников. Занятия проходили в рамках проекта «За Россию, за народ! Юнармейцы — вперед!». На торжественном мероприятии были отмечены и командиры отрядов патриотического движения. Им вручили значок и удостоверение «Железногорец». Теперь в местном отделении Юнармии 46 школьников». Так-то у Россиюшки всего два настоящих друга — кирзовые сапоги, правый и левый. ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ПРИБРАТЬСЯ Под новым губером Вадим Медведев быстренько решил все проблемы ЗАТО. Во всяком случае, информация об очередном личном приёме мэром страждущих граждан ограничивается «большим количеством обращений по реализации идей в части благоустройства. С каждым годом все больше горожан включаются в движение по благоустройству. «Железногорцам не все равно, что происходит с городом, и они готовы заботиться о нем, делая жизнь интереснее, а окружающее пространство ярче и современнее, - сообщил Вадим Медведев. - Вместе мы сможем больше!» Так Уссу и передайте. УСПЕХ НА ТРОИХ Премиями ГК «Росатом» награждены инноваторы ФГУП ФЯО «ГХК». Инженер по спецучёту ИХЗ Егор Орешкин, инженер-радиохимик НП МЦИК Антон Дьяченко и начальник лаборатории РЗ Дмитрий Чубреев вошли в число победителей конкурса «Инновационный лидер атомной отрасли». Дьяченко стал обладателем основной премии за проект «Разработка технологии получения смешанных оксидов урана и плутония из продуктов переработки ОЯТ». Чубреев отмечен поощрительной премией за «Прогностическое моделирование процессов миграции радионуклидов при выводе из эксплуатации ЯРОО», а Орешкин - за «Утилизацию и иммобилизацию иловых отложений бассейнов-хранилищ ЖРО». ГУБЕРНАТОР ЗРЯ НЕ СКАЖЕТ Четверо сотрудников АО «ИСС» удостены краевой государственной премии. Я, правда, не знаю, когда именно Красноярье вышло из состава Российской Федерации, но раз на предприятии так говорят , то значит, так и есть. « Лауреатами государственной премии, учреждённой правительством Красноярского края, за высокие результаты в научных разработках, направленных на социально-экономическое развитие региона , поощрены инженеры-конструкторы Иван Зимин, Иван Тарлецкий, Артём Силантьев и начальник сектора отдела проектирования и испытаний аппаратуры бортового комплекса управления Айдар Вильданов». Погорячился я, выходит, насчёт крантиков. Что-то ещё полезное имеется в загашнике у Николая Тестоедова. БОГ С ВАМИ Во вторник в соборе Михаила Архангела было людно, и неспроста. Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон возглавил т.н. литургию престольного праздника. Его Высокопреосвященству сослужили завканцелярией епархии протоиерей Николай Ши-кэ-мин; настоятель железногорского собора митрофорный протоиерей Анатолий Кизюн; настоятель Димитриевского и Андреевского храмов Виталий Вальтер и другие официальные лица. За литургией права ношения двойного ораря был удостоен диакон Максим Карчуганов. НАПОЛНЯЯ КАЗНУ Следующий год для ЗАТО Железногорск будет намного легче. Господа слуги народные на сессии увеличили в 100 раз корректирующий коэффициент на розничную торговлю алкоголем, табачными изделиями в посёлках ЗАТО и в 2,5 раза - в городской черте. «В бюджет Железногорска, - полагает муниципальная газета, - это принесет по некоторым оценкам около 300 тысяч рублей». Против процветания проголосовали только соколы Жириновского, но это и понятно: им к выборам снова нужны бедные и нужны русские. ОПУСТОШАЯ КАЗНУ МП «Гортеплоэнерго» трясёт с МП «ГЖКУ» четверть миллиарда рублей. В понедельник в арбитраж Красноярского края поступило заявление Владимира Кулинича о взыскании с Александра Харкевича задолженности по договору энергоснабжения на отпуск и потребление тепловой энергии в горячей воде и горячей воды в размере 259,7 млн рублей. Отличный подарок к Году семейных ценностей, я считаю. Ну, и на Шестом иннофоруме первого декабря тоже будет о чём поговорить. О тенденциях, например. РЕКОРДНЫЙ МАХАЧ В академии МЧС провели турнир гиревиков в погонах. Спортсмены войсковых частей, ФГУП «Атом-охрана», пожарного управления, полимилиции уступили -таки спасателям. Безоговорочным лидером соревнований стал преподаватель кафедры физической подготовки Д.В.Жернаков, выполнивший классический рывок двух 16-киллограмовых гирь, прости господи, двести тридцать два раза! Это вам не вертючая балерина Аркадия Райкина. Это — стратегический резерв Ставки Верховного Главнокомандования! ФЕМИДА НОН-СТОП Очень оживлённо на минувшей неделе было в городском суде. Очень. Трудовыми спорами с персоналом развлекались ООО «Сибирская конструкция» (пять исков), ООО «КапСтрой» (два иска), ФГУП «КБ-51 ФМБА», ООО «Шторм Д», краевое ГУВД и ликвидационная комиссия Госнаркоконтроля (жалоба А.О.Каминского), а также ООО «РМЗ ГХК». Очнувшийся от спячки Серый дом опротестовал решения двух общих собраний жильцов: в пользу ООО « ЖилКом » и ООО « Альтернативный вариант ». МП «Гортеплоэнерго» взыскало неосновательное обогащение с группы граждан, а В.В.Соломонов тот же номер хочет проделать с Горно-химическим комбинатом. Кроме того ГХК участвовал в социальном и пенсионном конфликтах. *** За прошлую неделю в ЗАТО Железногорск родилось 16 и умерло 19 человек.