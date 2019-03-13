Редкая удача у красноярцев: Подсохин вышел на связь. «Я дурачок в Красноярске жить?» Экс-владелец империи «Алпи» честно рассказал свою историю. После публикации фоторепортажа о посёлке «Подгорный» в редакцию НГС.НОВОСТИ обратился собственник имения, о котором мы упоминали, — миллиардер Алексей Подсохин. Он согласился, что временно был «опальным» бизнесменом, но заявил, что ни от кого сегодня не скрывается. Мы решили пообщаться с ним о том, кому он впал в немилость. А заодно спросить о правдивости мифов, ходящих вокруг него: об истории названия сети «Алпи», причастности в ней экс-мэра Пимашкова, обвинениях в наркомании, первом миллионе и нашумевшей «Сибирской Венеции» с концертами и строящимися домами. Справка: Алексей Подсохин — 51 год, родился 28 августа 1966 года в посёлке «Подгорный» в семье руководителя химзавода объединения «Красмаш» Леонида Подсохина. Женат, воспитывает двоих детей. Являлся одним из учредителей ассоциации торговых и промышленных организаций «Алпи», включавшей в себя на начало 2007 года 64 гипермаркета. Основные направления деятельности компании кроме розничной торговли — сельское хозяйство (производство куриного мяса и мяса индейки), коммерческий банк «Канский». Также «Алпи» принадлежала фабрика по производству соков и минеральной воды. «Алпи» обанкротилась в 2010 году. В 2014 году были закрыты 7 птицефабрик «Сибирской губернии». Был в списке миллиардеров России от журнала «Финанс» в 2008 году на 200-м месте. Состояние оценивалось в 12 млрд рублей. Алексей Леонидович, в большом материале про «Подгорный», где у вас дом, вы согласились с тем, что «опальный», но поспорили с тем, что в бегах. Кто вас в опалу вогнал? Этот полуумный губернатор, певец, написал на меня в Следственный комитет письмо, чтобы меня замочили. Навряд ли он именно так написал… Так и написал: просим разобраться... Не устраивало, что закрыл фабрики. Фабрики мои, что хочу, то делаю. Хочу — буду строить Венецию, хочу — Бостон буду. Вот есть у вас дом или дача, кто вас может заставить там выращивать картошку? Вы хотите помидоры, а вам запрещают: «В крае нет картошки!». Доплачивать никто не хочет — мне ж невыгодно. Говорят: иди и возьми кредит. Надо — берите. В своё время у меня было 20 миллиардов кредитов. Поэтому меня ненавидят власти все. Давайте обо всем по порядку. Я занимаюсь бизнесом 30 лет. По «Алпи» — из первых уст. Одна из крупнейших компаний в России, у меня работало 25 тысяч человек. Мы прошли от Абакана до Омска, открыли 130 филиалов. Кризис 2008 года — и меняется председатель правления Сбербанка. Вместо Казьмина приходит Греф. Нам просто не пролонгируют кредит, а говорят: «Вы очень обалденное здание построили (Кемерово, Лапландия, 100 тысяч метров). Отдавайте по отступным недвижимость, или мы тебя посадим в тюрьму *1 . Мы же Сбербанк, государственная компания». Прилетел сюда самолёт людей. Мы отдали по отступным. У нас где-то 30–40 % здания осталось, и остальное было бессмысленно. Поэтому проект перестал жить. Но в молве живёт, все комплексы до сих пор называют «Алпи». Товары вспоминают: кондиционеры «Винс», телевизоры. Это я всё сам производил в Китае. Всем сказал, что это американский бренд *2 . Я шил одежду. Только отдел закупа был 300 человек. Были такие люди, которых я крайне не уважаю. Наш бывший мэр. Я пришёл и сказал, что наша компания одна из крупнейших в России, надо было поручиться перед банком. На что он мне сказал: «Это все фигня. Магазины не ты, так другой откроет». И они не дали поручительство, как раз похоронили «Красэйр» и потом «Алпи». Нам равных не было. Просто за нас никто не вступился, и рейдерски отобрали недвижимость. Вы сидите на бывшей птицефабрике. У меня их было семь. Почему я закрыл, я что, дурак? Я последние два года порядка полутора миллиардов вкопал, и дотаций не было. Я им всем говорил, говорил Кузнецову: я работаю последние три месяца, если дотаций из бюджета не будет, я закроюсь. В бюджете Красноярского края ежегодно на сельское хозяйство распределяют 7 миллиардов. Лёше Подсохину ни копейки никто не давал. Цеха я закрыл все в 2014 году. На меня сотни уголовных дел заводится, сотни! А что с меня взять? Я не вор. Хотят все укусить. За то, что я делаю, что хочу: строил гипермаркеты, захотел — фильмы снимал. Делаю всё самозабвенно и успешно. Все были на уровне федерации. «Алпи» супер был проект. Что я своровал? Да б давно мог жить в Майями или Таиланде. Но я почему-то встаю и хожу в субботу-воскресенье на работу. Мне интересно созидать, удивлять. Раскройте уже тайну, что значит название компании? Кто-то говорит, что это «Алексей + Пимашков», «Алла Пимашкова»... Алексей Леонидович Подсохин. Просто «АЛП» некрасиво было, появилась в конце буква «и». Это была ситуация анекдотичная: товарищ в Москве советовал, чтобы слово ни с чем не ассоциировалось — не «перекресток», не «ромашка», не «батон». Нас было четыре партнёра, начали аббревиатуру подбирать — получилось лёгкое, запоминающееся. Откуда тогда всплыли слухи про Пимашкова? Думаю, мы быстро развивались, и решили, что Пимашков стоит за этим. И он был на открытии на Молокова. Но за мной никогда никакой чиновник не стоял. Я наоборот всем говорил, что это немецкая сеть, наши люди любят западное. С нынешним губернатором у вас отношения лучше? Вы можете просто *3 взять и позвонить Уссу? Я знаком с Уссом ещё со времен, как начинал бизнес на фабрике. Нормальные, ровные отношения. Он ничего плохого не говорил. Но поймите, вопрос в другом — мне ничего от государства не надо. В списках издания «Финанс» вы были единственным красноярцем-миллиардером. Кто из красноярцев сейчас богаче вас? На сегодняшний момент существование активов в нашей стране — игра. Есть у меня активы там, там и там. Сколько они стоят, одному Богу известно. Есть у нас семь фабрик. Раньше мне казалось, они стоили 500 миллионов долларов, а сейчас — ноль. На содержание уходит энная сумма, а до этого они приносили убытки. Сегодня оценить состояние можно только, если компания торгуется акциями. Помните, как заработали первый миллион? Конечно, всё помню. Могу рассказать про первую сделку свою. Я учился во втором классе, родственники жили в Таллине, они мне прислали жвачку в коробочке. Я продавал её в школе: кубик за 5 рублей, полкубика за 3, а жёваную по рублю. Последняя была со вкусом и без и расходилась на «ура». Это был 1975 год. Кстати, вы упомянули в статье моего отца. Расскажу вам одну историю. Мой отец был великий человек, кристально честный. Он был директором завода, а я тогда уже бизнесменом. На заводе выдавали машины — «шестёрки», «пятёрки». Выделяли на завод по 9 штук, и можно было купить за 6–7 тысяч. А на рынке она стоила 40 тысяч. Я к нему обратился, он меня так обругал: «Ты что, я токарю Иванову не отдам машину, а отдам своему сыну? Как на меня посмотрят?». В итоге я купил развалюху за 14 тысяч, которая не ехала. Вы говорили, что развиваете бизнес в США. Что это? Вы готовы туда уехать? Нет, я работаю на две страны. Там то, что я умею хорошо делать: покупаю жилую недвижимость и перепродаю, строю её по всем штатам. Я начал этим заниматься год назад. Почему вы в «Подгорном» предпочитаете жить, а не в Красноярске? Я что, дурак что ли? У нас тут чётко всё рассчитано: школа, дороги. Как вообще вам пришла в голову идея строить на птицефабрике город? Меня поражает вопрос о строительстве на птицефабрике. Эта территория в 400 га, которая находится в экологически чистом месте, где нет никаких производств, людских могильников, скотомогильников, производства тяжёлых металлов. Да, когда-то тут выращивали птицу. А как же помёт? Вы любите яблоки, помидоры, покупаете за деньги? Помёт — органика, через год-два перегорает. Вы заехали, и никакого запаха. У вас может только заболеть голова от свежего воздуха, потому что вы живете в городе-говняшке. У вас нехватка кислорода, алюминиевый завод увеличивает мощности. Существует органика и неорганика. Есть район «Взлётка», стоит на бывшем нефтехранилище. Просто люди некомпетентные и необразованные задают такие вопросы. Фабрика 4 года не работает — вопроса нет. Есть нормы, СанПиНы, которые говорят о рекультивации. Вас обязывали это делать? Действительно, есть. Я не только рекультивировал, вы сидите в здании, где уровень земли на 3 метра ниже. Поправьте меня: несколько лет назад Россельхознадзор говорил, что вас штрафуют за загрязнение сельхозземли куриным помётом. Нет? Это господин Шорохов, который уничтожал наше предприятие, натравливал подчинённых, выдумывали этот бред. Это 2013–2014 год. Подсохин на 100 миллионов почву испортил. Пусть покажет — где? Смешно. Это примерно так же, как кто-то говорил, что я главный выращиватель наркотиков в мире. Это один из мифов, который ходит про вас. Все говорят, что я наркоман. Но у меня, видите, перебита перегородка, хрящ нарос, и вполне естественно нос не дышит. Выхожу — и раз (показывает, как втягивает носом. — НГС.НОВОСТИ). Они: «О, кокса понюхал!». Какой кокс, я виски пью! Давайте вернёмся к «Сибирской Венеции». Как родилась идея? На протяжении двух лет компания получала убытки в связи с производством птицы. Нужно думать: или бросить, или перевести активы в работающие. Я люблю Россию, свой край, но я не понимаю, почему людей держат за деградантов. Почему нищебродские многоэтажки, где невозможно выйти, считаются элитным жильем. Жить на «Взлётке», потому что там можно сходить в «Планету»? Поэтому я решил сделать то, что считаю правильным. Тот город, который считаю правильным. Как мне сказали в Филадельфии, когда я рассказал о перепрофилировании убыточного производства в администрации: «Алексей, ты что, мы бы тебя сделали почётным гражданином Пенсильвании. Ты обманываешь нас, что на тебя пытаются завести уголовное дело». Они не верят, что такое возможно. Слышали про Детройт — город-призрак, где умерла машиностроительная промышленность? Там тебя будут носить на руках, за полдоллара отдадут, освободят от всех налогов. Почему «Венеция»? Как вы заметили, есть стиль, который я люблю. Это классика — через 100, 200, 300 лет. Каналы — чем-то надо отличаться. Идея шла от меня. Вы громко заявили на весь Красноярск, что всё проектировали итальянцы. Это был миф, как с «иностранными» кондиционерами? Конечно. Это мой товарищ Женя Патрушев. Я его назвал Джон Пателли. Как он к этому отнёсся? Нормально, мы с ним уже дружим 20 лет. Хотят люди итальянскую архитектуру, пусть будет итальянская. В самом начале, когда только появились первые каналы в «Сибирской Венеции», вы начали предлагать долевое. Вы что, смеётесь? Ни копейки не взял. Меня бы уже посадили. Здесь вся прокуратура, всё ФСБ искали вкладчиков. Как эта... «Златоулочка»? Привлекла 300 миллионов от дольщиков. У них вообще ничего не было, было поле. Я всё строю на свои средства. Почему прокуратура говорит, что нельзя строить дома? Потому что земля была раньше землёй сельхозназначения. В нормальном государстве её за неделю можно было бы перевести. Заметьте, земля ваша, не государственная. Собственник решил: «ОК, я не хочу здесь птицу, хочу строить город». Каждый вымогает взятку, процедура длится годами. С горем пополам мы сделали это через 2,5 года. Ещё за 8 месяцев мы получили разрешение на строительство одноэтажных домов, скоро выдадут на руки. Генплан посёлка утверждали в 2014–2015 году. По факту мы начали строить первый дом не в том месте, а где у нас была зелёная лужайка. Получилось, что вопрос с разрешениями затянулся на 6 месяцев. Какая разница прокуратуре, где на земле Подсохина будет одноэтажный домик? Опишите город, который вы видите. Я уже построил улицу. Есть спа-салон, отель, работает банк. Делаем на зиму каток, устанавливаем ёлку. Всё делается для того, чтобы поднять капитализацию данного города. Предполагается, что в собственных домах будут жить 25 тысяч человек. Мы хотим построить 10 детсадов, школу. Если говорить о благоустройстве, наверняка у любого человека возникнет вопрос: что будет со строениями птицефабрики? Снесут? Покажет экспертиза. Какие-то будут задействованы под нежилое. Остальные снесут. Из чего вы строите дома? Из суперматериала, бетонных балок. На «Флампе» и в вашей группе во «ВКонтакте» много абсолютно противоположных отзывов. Что вы можете ответить людям, которые называют вас современным Остапом Бендером, а «Сибирскую Венецию» — профанацией и бутафорией? Что такое бутафория? Ходит трактор, убирает снег. Здесь вечером всё в огнях, красиво. Света, где там ролик … (просит сотрудницу включить на экране проморолик «Венеции». — НГС.НОВОСТИ). Насколько я понимаю, концерты являются приложением к «Городу развлечений». Удавалось ли на них заработать и на какую звезду больше приходил народ? Буду откровенен — заработать невозможно. В ноль уже хорошо. Это просто для людей концерт и комфорт. Да и не было цели заработать, была цель пропиарить город. Очень востребовано было. Но в последние два года не проводили концерты: нам Толоконский и прокуратура запретили. Как я плохо сделал, что привез семь артистов и собрал 50 тысяч человек аж на землях сельхозназначения... Вражище какой — на сельхозземлях Ани Лорак и Дима Билан спели. До строительства «Венеции» вы продюсировали фильм «Slove. Прямо в сердце» с братьями Чадовыми. Зачем? У меня такой этап произошёл в жизни: умер папа (я его очень сильно любил), тут «Алпи». Надоело всё: рутина, люди, наезды чиновников. Решил развеяться, взял семью, и поехали в Москву. Думаю, чем заняться? Может, фильм снять? Вот и снял, причём быстрее всех в России: с момента покупки сценария до выхода в кинотеатрах прошло 8 месяцев. Почему Чадовы? Познакомились как-то, понравились. Согласно «Кинопоиску», вы потратили на него 2 миллиона долларов. Заработали 2,8. Это так? Почти так. Я до сих пор зарабатываю. Это же интеллектуальная собственность, но надо юристов нанимать. Эти торренты-морранты… У меня нет проектов, где я не зарабатываю. Иначе они мне становятся неинтересны. Ещё кино снять хотите? Почему я не стал заниматься этим бизнесом: не проблема снять, проблема, как ты будешь его продвигать. Если это Эрнста, НТВ, они рекламируют бесплатно. Реклама стоит дороже фильма. Если я буду хозяином 1-го или 2-го канала, то в свободное время буду снимать фильмы. ngs24.ru . . *1 Прямое обвинение в шантаже налицо. Очень буду удивлён, если Сбербанк не проявится в ближайшее время с требованием похерить этот текст. *2 Насколько я успел изучить Подсохина и методы работы его команды, врут они как дышат. Началось это с рекламной заметки Марины Панфиловой про немецкую фирму « Алпи », откупившую муниципальный магазин на Ленинградском, и закончилось бесчисленными нарушениями при возведении Гипермаркета-на-Болоте. Описать процесс строительства мне тогда в полном объёме не удалось, т.к. на площадях Подсохина продавалась «Сегодняшняя газета» и Александр Непомнящий не хотел портить с ним отношения. Впрочем, позднее Подсохин кинул, помнится, и Непомнящего. *3 Вопрос на миллион. Когда администрация Баховцева отключила «Алпи» от тепловой магистрали, по сигналу Подсохина разруливать кризис мигом примчался из краевого центра губернаторский полпред Вадим Медведев. В свой день рождения.