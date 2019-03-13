Срочно придумываем замену ТОСЭРам. Время ждать не любит. СЧАСТЬЕ ОБЩЕГО РЕЖИМА Четыре года мы честно и терпеливо ждали этого светлого дня, товарищи. Теперь придётся ждать чего-то ещё. НАДЕЖДА ПЕРЕЖИВЁТ ВСЕХ Давеча один из красноярских интернет-ресурсов поведал читателям трогательную новость: в заброшенном особняке возле ЦУМа заколючинская фирма намеревается открыть медицинский центр. Историческое здание, мол, сдано в аренду на сорок девять лет ООО «Империя здоровья». Ремонт, сообщает директор Максим Завадич, должен быть закончен к Универсиаде. «Усадьба была построена в конце позапрошлого века и принадлежала владельцу механического завода по фамилии Александров, - уточняет prmira.ru . - В 1905 году его убили бандиты, и спустя шесть лет здание приобрел мещанин Тропин, который построил здесь каменный двухэтажный дом. В советское время в бывшем особняке располагался детдом, дом ребенка, а до конца XX века — детский сад. Потом здание оказалось заброшенным». Трагическая, но в то же время воодушевляющая история, не правда ли? Особенно приятно железным горцам должно быть, что новую жизнь в здание собирается вдохнуть именно наше предприятие. Хотя... «Компания зарегистрирована в 2014 году в Железногорске, однако сейчас ее офис находится в Красноярске. Нынешние владельцы компании — «Новый свет» и «Новый свет альянс». Они, в свою очередь, принадлежат китайскому ООО «Северной медицины по обработке лекарственного сырья провинции Цзилинь», прописанному в городе Чанчунь». Увы-увы, « Империя » не п росто ушла с Октябрьской, 16, в краевой центр, но перерегистрировалась там. Печально, конечно, что ни ядерно-космический кластер, ни феерические красоты промпарка не задержали в Нашгороде потенциального инвестора. Однако ёжику понятно, что режимные требования в любом случае не позволили бы китаёзам нормально целительствовать в ЗАТО, так что и говорить тут особо не о чем. Зато блестящий повод вспомнить чуть-чуть трагикомедию заколючинского обокластера представило нам в четверг РИА «Новости». Госдума добралась, наконец, до поправок в закон о территориях социально-экономического развития и почти нивелировала различия между закрытыми атомными городами и «обычными» депрессивными поселениями: «Принятый закон, облегчающий создание ТОР в ЗАТО, одновременно являющихся моногородами, станет толчком к росту экономики нового технологического уклада в этих городах, считает член комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Москвин. По его словам, они "обладают колоссальным кадровым и технологическим потенциалом, возможностью диверсифицировать производство". Правовое регулирование создания и условий функционирования ТОР по общему режиму и особому порядку существенно отличается. Резиденты, осуществляющие деятельность по общему режиму, имеют больше преимуществ, в том числе могут применять процедуру свободной таможенной зоны. Особый порядок создания не будет распространяться на ЗАТО, включенные в перечень моногородов. Это позволит создавать территории опережающего социально-экономического развития в ЗАТО с учетом общего порядка создания ТОР. В них планируется создать свыше 10 тысяч новых рабочих мест». Как скоро пройдёт через правительство постановление о регистрации ТОСЭР конкретно в Нашгороде, я вам сказать не могу, разумеется. В бывшем Арзамасе-16 территория опережающего развития случилась семь месяцев назад, однако ГК «Росатом» появление первого резидента там анонсировала только в начале ноября. Точнее, « ООО "Нейрика" уже официально подало заявку на заключение соглашения. Основные виды деятельности заявителя - разработка компьютерного программного обеспечения, новые материалы, приборостроение». При этом госкорпорация спокойно уверяет, что инвестиции в Саров составят свыше 10 млрд рублей, что позволит создать почти две тысячи рабочих мест. Не перенесённых в очередную софт-версию офшора из другого региона, прошу отметить, а действительно новых, с иголочки, и долгосрочных рабочих мест с зарплатой не ниже, чем на градообразующем предприятии. Верить в это или нет — дело ваше. Мы же отметим лишь, что управление «Росатома» по работе с территориями полагает, что в ТОСЭРы семь закрытых городов превратятся уже в первом квартале будущего года. К слову. В том же интервью назывались немного иные параметры наступающего на страну процветания: «В "атомных" городах может быть создано более 14 тыс. рабочих мест и привлечено около 86 млрд рублей инвестиций». И ещё нюанс: «Создание социальной инфраструктуры решается не через механизмы ТОСЭР, а через другие программы "Росатома", в том числе через соглашения с субъектами РФ. Согласно им часть средств из дополнительных налогов в субъект направляется в муниципалитеты. Каждый год проводится определенная работа по определению перечня объектов, сроков, программы финансирования этих проектов». Ага, проводится, а как же. Цирковую эпопею с семейным досуговым центром и крытым катком в ПКиО имени Кирова железные горцы навряд ли успели полностью позабыть. РЫБНЫЕ ОТМЕЛИ БЮДЖЕТНОЙ РЕКИ Итак, списывать отсутствие реальных результатов от миллиардных капиталовложений в болотину возле АО «ИСС» у банды новаторов более не получится, очевидно. Теперь в Сером доме должны либо придумать веские причины для оправдания такого блистательного итога семилетних фантазий об экономическом рывке и свалить в отставку, либо заставить сляпанный кое-как механизм работать, либо сочинить новую сказочку для федерального центра и начать выпрашивать бобосики уже под неё. Первый вариант мы сразу отбрасываем, как заведомо фантастический, и обращаемся ко второму. Примерно представляя себе с самого начала, на кого именно переложат власти проблему зарабатывания денег, мы давно присматриваемся к проектам, на которые официально делали ставку градообразующие предприятия. Тут, увы, хвастаться пока тоже нечем. Пресловутая атомная батарейка прямо на глазах теряет реальные очертания *1 . Покинувшее АО «ИСС» по причине режимных строгостей ООО «НПЦ «Малые космические аппараты» навряд ли способно стать третьим китом увядающей экономики бывшего Соцгорода. Оттого идеологи проекта предпочитают слишком подробно тактические планы свои публике не раскрывать, ограничиваясь общими рассуждениями о победе всего хорошего и динамичного над всем застойным и плохим. Благо, традиции в этом плане у нас мощнейшие. В феврале 2014 года, например, аборигенам бодро рапортовали с Красноярского экономического форума: «Г убернатор края Лев Кузнецов отметил необходимые условия, которым должны соответствовать территории опережающего роста. «Это, в первую очередь, должно быть уже развитое производство . Нужно стимулировать именно эффективные производства . Это территории, где уже есть готовые инвестпроекты и готовые инвесторы . Третье: ТОРы должны быть кластерами и опираться на крупные муниципальные образования . Необходимо, чтобы это были высокотехнологичные, может быть, и сырьевые, но с использованием высоких технологий», — сказал глава региона. Среди таких возможных территорий Кузнецов назвал Железногорский высокотехнологичный кластер, а также создаваемые Северо-арктический кластер и Ангаро-Енисейский. Глава Росатома Сергей Кириенко добавил: "Железногорск - уникальный технологический кластер. Общий объем инвестиций, запланированных сегодня - 76 млрд рублей. Замыкание топливного цикла с точки зрения рынка экспортного, рынок мировой этих услуг, здесь порядка 20 млрд долларов. Растет и довольно существенными темпами. Плюс уникальные программы Роскосмоса" ( отсюда ). Примерно в таком ключе всё и движется. Недавно на одной из столичных тусовок директор проектного офиса по сопровождению реализации территориальных проектов «Атом-ТОР» (зовут его Фирдус Алиев, чтоб вы знали) объявил, что на базе ТОСЭРов будут сформированы... к ластеры поставщиков товаров и услуг для атомной отрасли. Смысл данной идеи заключается в пересмотре требований ФЗ-223 о госзакупках. Конкретно Горно-химический комбинат, к примеру, обяжут приобретать у резидентов ТОСЭР товары и услуги без проведения торгов, как у единственного поставщика. На долгосрочной основе. Если вам в этот момент пришли в голову волшебные сделки МП «Гортеплоэнерго» с АО «Красноярскнефтепродукт», то поздравляю: у вас вполне функциональная память и здоровые рыночные ассоциации. С другой стороны, лично мне наконец становится понятным стойкий оптимизм ООО « Сибрадиотех » с его проектом импортозамещающих кабелей. Если провода такие действительно больше нигде в России не производятся, Дмитрию Матроницкому придётся немало попотеть, чтобы сохранить контракты с « TAS », или кто там сейчас поставляет этот вид комплектующих для АО «ИСС». Между прочим, директором «СРТ» и его владельцем (на 50 процентов) является народный избранник Семён Ташев , так что я бы не очень обольщался насчёт его нынешней активности в разборках с «КНП». Сами понимаете, насколько просто властям поставить на место потерявшего берега младодепутата. «Решетнёвская фирма» заключила с Ташевым договор о создании опытных образцов «уникальной *2 высокочастотной кабельной сборки». Но как заключила, так и расключит, если вдруг попросят важные люди. И не посмотрит на звучные обещания: «Суть нашего проекта в создании производства и локализации производства высокочастотных кабельных сборок, в том числе и класса спейс для информационный спутниковых систем. Но это не единственный рынок сбыта – мы планируем выходить на широкую номенклатуру потенциальных заказчиков». Далее заметка воспроизводится с хирургической точностью: «По словам главы города, взаимодействие малого и крупного бизнеса как раз в логике правительства страны. Такие проекты федерация готова поддержиать, в том числе финансово. Поэтому, сейчас как никогда важно выявлять перспективные проекты. Это укрепит позиции Железногорска как центра инновационного развития края. И.. в том числе, позволит продолжить отложенный разговор о создании в закрытом городе особой экономической зоны. - Пока решение не принято, Железногорск продолжает идти по намеченному пути развития. В настоящее время ведется работа с будущими резидентами промпарка. Есть 12 команд. Они проходят необходимые конкурсные процедуры. И к осени, говорит Вадим Медведев, планируют стартовать». Осень 2016 года имеется в виду, попрошу учесть, не нынешнего. БРАТЬЯ ПО КРОВИ Опускаясь с заоблачных инновационных высей на грешную землю, позвольте закончить ещё несколькими отзывами о предприятии, которое успешно окучивало аборигенов в бывшем Красноярске-26, не обращая внимание ни на промпарки с кластерами, ни на правоохранителей с журналистами. Я говорю о представителе китайской фирме « Тяньши », более известном железным горцам под названием « Элит Спектр ». Недавняя публикация наша дополнилась автоматически. «Сегодняшняя газета», в частности, жалобы населения на красноярских разводил в сентябре прошлого года концентрировала термином «сетевой маркетинг с элементами коммерческого культа». Цитирую: « На самом деле не предоставляют рабочих мест в данной компании, отнимая у людей время на непонятные занятия (и как пишут источники, деньги якобы за литературу). То есть заведомо вводят людей в заблуждение, проще говоря обманывают. В интернете есть масса довольно таких интересных отзывов об этой организации. Развейте миф о сказочной работе в этой компании». В декабре обширный текст появился на профильном портале «Отзовик»: «Решила попробовать найти работу, залезла в газету города, наткнулась на объявление "срочно требуется ассистент руководителя". Я позвонила, ответил мужчина, задав пару вопросов, есть ли образование и какое, и имеется ли опыт работы. Меня пригласили на собеседование, я пришла в этот офис, что меня сразу смутило так это что при входе в офис нет никаких вывесок, дверь заблокирована и открывается после того как позвоните в звонок. Зашла я туда. Мне дали анкету с именем руководителя и сказали пройти в класс, там были только столы и стулья. И сидело там помимо меня человек 5, и все на эту же должность, но имена руководителей разные на анкетах. Потом меня пригласили на собеседование, мы прошли в другой класс где помимо меня и этого руководителя сидело ещё два таких руководителя и соискателя работы. мне рассказывали о компании все поверхностно ни названия ни спицыфики я не услышала, сказали что нужно пройти обучение в течении 3 дней, задавал разные вопросы, но как мне показалось не связанные с работой, потом сказали вам сегодня вечером позвонят и скажут взяли вас или нет. Конечно мне позвонили и сказали что я понравилась и пригласили на первый день лекций, сказали взять с собой 100 руб для залога так как нам на дом дадут литературу, в итоге на первой лекции рассказывали о кейосаки и о сферах бизнеса, но возник один вопрос как это все связано с работой в офисе и ответами на звонки?!! Нам даже задали домашнее задание написать 50 жизненных целей, бред! И прочитать книжечку в 40 страниц Бодо Шефера и аудио диск этого же умного человека! На второй день говорили что расскажут все о компании в итоге так и не рассказали, сказали только название компании наконец то, конечно я сразу же залезла в интернет и прочитала все эту информацию! Ушла с лекции даже не дослушав, попросила позвать якобы своего руководителя, и сказала ему что мне это не интересно и покупать я у вас не буду никакой продукции, на что он сказал что ничего покупать не нужно вы будете работать в офисе и. Отвечать на звонки и опять же ничего конкретного». Поскольку сенокос у «спектров» продолжается круглый год и осечек не знает, следующее дацзыбао датировано было июлем с.г. и сдублировано оказалось на сайтах antijob.net и findjob.ru : «Хочу предупредить всех жителей города, кто на данный момент находится в поисках работы, чтобы обходили стороной офис, находящийся по адресу пр-т Ленинградский 71, 3 этаж. Данное помещение арендуют представители сетевого маркетинга - независимые дистрибьюторы печально известной компании Tiens (или Тяньши). Краткая суть развода: люди, арендующие данный офис, размещают в сети Интернет, в газетах и на листовках, которые клеят обычно у подъездов предложения о работе, которые представляют из себя различные вакансии: руководитель филиала, секретарь-референт, администратор в офис, сотрудники в офис и ещё несколько возможных вариаций. Если позвонить по указанному телефону, то после нескольких вопросов назначают на собеседование к определённому "руководителю". Соискателей, пришедших на собеседование, они, затем, пытаются завлечь на "бесплатное обучение", где будут пытаться воздействовать на мозг людей внушением, визуализацией мечты и другим "букетом" НЛП-техник и банальной ложью. Проще говоря, промывать мозги. Цель этого действа проста - ведь вместо вышеуказанных вакансий эти "люди" хотят привлечь Вас в свою структуру. А для этого потребуется приобрести у них БАДы, либо примитивные и бесполезные "медицинские приборы", производства Тяньши. Иными словами, никакой работы там нет и быть не может. Это одна из самых извращённых и деструктивных форм МЛМ. Сами дистрибьюторы Тяньши нищие, многие в долгах и беспросветных кредитах: так как вознаграждения за привлечённых соискателей мизерные, аренду офиса и размещение вакансий они оплачивают из своего кармана. Естественно, никакой трудовой договор не заключается, а лживые обещания трудоустройства можно расценивать как признак мошенничества. БАДы они реализуют также с многочисленными нарушениями: например, утверждают, что БАДы обладают лечебными свойствами и могут вылечить даже онкологические заболевания. Уважаемые жители города! Обходите этот офис стороной и обязательно предупредите всех своих родственников и знакомых о таком наглом и беспринципном разводе. А ещё лучше, напишите в прокуратуру. Как минимум одно заявление уже есть, нужно больше, чтобы этих мошенников закрыли». Совершенно не удивительно поэтому, что сами по себе опусы эти директора Самошкина не расстраивают и не возмущают. Бывший полиционер возбуждается лишь в том случае, когда всуе упоминается его фамилия. Ничего не поделаешь, это неизбежный риск для дикого инновационного бизнеса. Не нравится — ступай в «КРИТБИ». Р. S . В жанре идеального чёрного юмора повествует о перспективах трудовой карьеры в Нашгороде телеканал «Звёзда»: «Представители ГВСУ №9 рассказали родителям школьников Железногорска о преимуществах работы в военно-строительном комплексе. «Место встречи традиционное — школа №97, однако собрание впервые прошло в новом формате, — рассказал начальник Учебного центра Олег Решетников. — Вместо стандартных выступлений перед аудиторией мы смогли пообщаться с каждым родителем по отдельности». Напомню: из четырёх последних начальников ГУВС-9 один уже сидит, второй отдыхает под следствием, а третий вот-вот угодит под раздачу по старым, не здешним делам. Воображаю поэтому спичи тов. Решетникова о преимуществах работы без зарплаты, о простоях и прочей стабильности. . *1 ГК «Роскосмос» с этой затеи уже вероломно соскочила и заказала аналогичный продукт на базе изотопа трития у АО «Авиационная электроника и коммуникационные системы». *2 «Российские компании вынуждены закупать кабели за рубежом, сталкиваясь с завышенной стоимостью и задержками при поставках. Благодаря соглашению с АО «ИСС» мы приступаем к производству и испытаниям тестового образца, — рассказал Ташаев. — Кабельные сборки будут использоваться в качестве комплектующих для испытательных стендов». Ожидается, что серийное производство будет запущено уже в 2019 году».