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Небо в иголочку Печатать E-mail
Saturday, 25 November 2017

Записки фенолога. Традиции сезонного хайпа.

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Где-то потерялся у меня точный понедельный график публикации, как теперь говорят, хайповых картинок для раздела «Фотофакт», и потому неизвестно теперь, когда следует ставить заваленные снегом дворы и дороги, а когда — двухметровые сосульки на крышах. Слава богу, хоть природа выручает. Проходил ваш корреспондент давеча мимо детского садика с фотоаппаратом в руках и понял: плевать на графики, пора.

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Очень приятно, конечно, что директора МП «КБУ» больше всего волнует сейчас обустройство катка на озере, но на месте Серого дома я бы всё-таки срочно вогнал в бюджет закупку строительных касок для населения ЗАТО Железногорск у догнивающего ГУВС-9, например. Если каждый абориген будет перемещаться по родному городу в каске, сосульки можно вовсе не сбивать, а дать им время растаять самим по весне, как мечтают о том всё новые и новые поколения российских чиновников.

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А уж какие конкурсы патриотических рисунков и надписей на касках можно будет устраивать всякий раз, когда заколючинская власть ухитрится в чём-либо обделаться, - это просто уму непостижимо. Так что давайте не станем размазывать манную кашу по белой скатерти. Если идея майнинга криптовалют оказалась чересчур сложной для Серого дома, то аукцион на закупку касок — что может быть проще и вкуснее?

Особенно когда настаёт время паковать чемоданы.

 
 
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13.03.2001
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по материалам библиотеки им.Горького
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