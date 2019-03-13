Новейшая история бывшего Соцгорода. Тихий ноябрь 2007-го. ДЕСЯТЬ ЛЕТ С ПУСТЯК Новейшая история Красноярска-26. Тихий ноябрь 2007-го. Городское радио, по приказу из Москвы, на период выборов лишилось собственного голоса. Оно лишь будет транслировать чужие программы. А точнее – дебаты политических партий. Среди которых «Единой России» по традиции не будет. Николай Селезнёв, бывший зам начальника угро, назначен начальником криминальной милиции горУВД. На НПО ПМ отмечают сорокалетие телевизионной сети «Орбита», которая работала через спутник связи «Молния-1». Шесть пришкольных лагерей впервые работали на осенних каникулах. Базай-младший достраивает дом в Подгорном и жалуется, что ему задолжали порядка 1 млн рублей. Проверка систем оповещения ГО и ЧС показала, что из 51 сирены ЗАТО сработали только 43. Результат хуже, чем в 2006 году. 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По данным ПФР, в Нашгороде проживают 26.814 пенсионеров, средний размер пенсии составляет 3.618 рублей. Национальный Лидер прилетел в Красноярск (на самолёте). Один из свитских, обнаружив, что в Сибире зимой холодно, приобрёл в магазинчике пальтишко за 500.000 р. ГХК начал консервацию бассейна с радиоактивными отходами: 30 лет простоял он под открытым небом. Требуется примерно 100 млн рублей, но пока работы ведутся за свой счёт. 11 вёдер с мёдом украли ночью с Комсомольской, 14. Воспитанников детского дома снова пригласили погостить в в/ч 2669. У нас ведь если патриотизм, то непременно в кирзе. Редактор «СГ-26» приобрела красный «Хундай» и обзавелась «волшебным» номером 022. К слову. За пять количество автомобилей в ЗАТО практически удвоилось, заявляют в ГИБДД. Управление образования гонит школьников в «Космос» на сахарную патриотическую сказочку «1612». Чем не коррупционное мероприятие? Уволена председатель независимого профсоюза ЦМСЧ-51 Валентина Лексикова. Впереди у неё суды, восстановление на работе и новое увольнение. Ранняя зима — ущербные снеговики. 52 человека проживают в городском доме-интернате для престарелых и инвалидов. На компенсацию выпадающих доходов ЖКХ в 2008 году планируется 119,9 млн рублей. В «Алпи-Сити» загорелась печь-гриль. Начальник ФМБА прибыл в Железногорск. Уйба (Валентин по версии «Огорода» и «Владимир» в «Информ-Экспрессе») поставил ЦМСЧ-51 «твёрдую четвёрку по сравнению с ФМБА, а так пять с плюсом». Юлия Третьякова совершает головокружительное открытие: «Все 60 лет железногорская медсанчасть была де-юре приписана к муниципалитету». И куда только Шаранов смотрит, интересно? В местном Спецстрое имеется якобы 500 незаполненных вакансий. Благотворительный фонд «Наследие» пригласил 96 школy принять участие в финале Всероссийского конкурса «Мой лучший урок». 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Теперь день в учреждении общеразвивающего вида стоит 24 рубля 93 копейки, с дополнительными услугами - 26 рублей 18 копеек. Дороже всего – компенсирующие садики (36,06). Параллельно отменены льготы по оплате малообеспеченным семьям и работникам ДДУ с 1 по 9 разряды тарифной сетки. Объяснение привычное: не наши полномочия. Соответствующую материальную помощь в Сером доме обещают перенести в программу помощи отдельным категориям граждан. Милиция уверяет, что сумела сократить число точек, незаконно торгующих спиртом, с 80 до 35. Владимир Тюрин, председатель городского Совета: «Мы должны главного финансиста побуждать к тому, чтобы он деньги не зажимал куда-то, а вкладывал туда, как можно больше». В Железногорск прибыл лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, президент Федерации космонавтики РФ Владимир Ковалёнок. Цель визита – награждение специалистов НПО ПМ грамотами и дипломами Федерации. 3.333 человека обратились в Центр занятости населения с начала года. Статус безработного получили 1.206, трудоустроены 2.741 человек. Агентство образования края (В.Башев) с будущим школы №94 «ещё не определилось». В милиции говорят, что провели 50 рейдов по залам игровых автоматов. Результативных оказалось всего 14. На реализацию МЦП «Чистый город» в 2008 году запланировано почти 6 млн рублей. «Будут ликвидированы несанкционированные свалки, появятся дополнительные урны для сбора мусора, в микрорайонах №№ 2 и 2а установят бункеры и контейнеры, а также будет разработана схема раздельного накопления и утилизации отходов, - пишут СМИ. - Более 2 млн рублей потратят на закупку спецтехники для вывоза мусора и модернизацию мусоровозной техники». А пока - так: Бывший замначальника Финуправления Серого дома Сергей Швайковский возмущается, что бюджет не выделил денег на ремонт хоккейных кортов. 7 иностранных граждан поставлено на миграционный учет в Железногорске. 43 человека в качестве иностранной рабочей силы трудятся на предприятиях ЗАТО. В.Медведев: «Нормальная положительная динамика в Железногорске». И ещё: «Скоро будет стыдно стыдиться, что мы из Железногорска». И там же: «Давайте, взявшись за руки, какие-то вопросы решать!» Три случая ВИЧ-инфекции зарегистрировано в ноябре. Возраст инфицированных - от 19 до 39 лет. Всего в городе оформлено 59 случаев ВИЧ, 3 человека уже скончались. С 16 по 27 ноября в Железногорске дают концерты лучшие московские артисты, выступающие в разных жанрах: джаз, драма, балет, классическая музыка. Финансовую поддержку гастролей оказал ГХК. Голосование по «народному бюджету» в больнице и в доме престарелых сорвано. «В в/ч солдатам сказали: хотите проголосовать «за», ставьте крестик в клеточке. Голосуете «против» - ставьте нолик», - рассказывает депутат Кулеш. На базе железногорского 290-го Спасательного центра МЧС будет создан институт государственной противопожарной службы, заявили в Москве. По истечении второго срока уплаты налога на имущество в «черных списках» ИФНС числится более 9 тысяч горожан, в том числе «весьма известные в городе персоны – чиновники и бизнесмены». Депутат от медсанчасти Александр Ломакин на комиссии горсовета отказался от 2 млн рублей на проведение ПИР в детской больнице. Ремонт в здании откладывается на неопределённое время, стало быть. 179 семей подали заявления на получение материнского капитала в связи с рождением второго или третьего ребёнка. 175 уже получили сертификаты. Готовясь к думским выборам, горУВД организовало учения по эвакуации людей из здания Детской художественной школы. В.Медведев: «Проблему с местами в детских садах мы сегодня в городе решили полностью». Четырнадцать старшеклассниц в возрасте от 14 до 17 лет готовятся к участию в конкурсе «Мисс Школа — 2007». «Интерактивный опрос» в кротовском «Огороде» дал странный результат. За «Народный бюджет» проголосовали 46 телезрителей. Против – 79. На конкурсе «От культурного проекта - к социальному результату» по сто тысяч губернатор Хлопонин выдал директорам Музейно-выставочного центра и Центральной городской детской библиотеки имени Гайдара. Горно-химический комбинат учредил 10 именных стипендий для студентов промышленного колледжа и арофессионального лицея №10. Три проекта победили в краевом грантовом конкурсе «Социальное партнёрство во имя развития»: общественная организация «Школа осознанного родительства» получило 137 тысяч, Детский дом — 20.750 рублей и школа №100 шестнадцать тысяч. Предгорсовета Тюрин с телеэкрана рассказывает о загадочном механизме под названием «Разрушитель прокладки труб». Актрисе театра кукол «Золотой ключик» Ольге Сторожевой присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Продолжение следует.