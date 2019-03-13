Бюджетная журналистика - такой же нонсенс, как горячий лёд. Сезонные обострения в этом году пришлись на начало зимы. Стремительный вывод городского радио из ведения МП «ГТС» в походный буфет Ирины Орловой совершенно сорвал слабо закреплённые головы. Я говорю даже не о серии странных комментариев на «Уран-Баторе», а о дичайших подвижках в интернете в целом. Хочешь — не хочешь, а придётся об этом писать в ближайшее время. Хоть и нету ни малейшего желания, если честно. С сайта «Свежего ТВ» исчезли ссылки на соцсети, как видите. Зато в социальных сетях прошёл скоростной ренейминг: . *** «Дорогие друзья, спешим сообщить, что название "Свежее ТВ" пришлось изменить на РадиоТаня, потому что "Свежего ТВ" уже не существует. Более того, приказом директора МП ГТС сообщать новости под логотипом "Свежее ТВ" запрещено, так как из Устава предприятия исключена деятельность СМИ. Но профессию журналиста никто не отменял. Конечно, журналисту можно сказать - "закрой рот", но это не значит, что так и будет. С появлением Интернета у журналистов появились площадки, на которых они могут общаться с вами - своими друзьями и сообщать интересную информацию. Только ваша поддердка и интерес помогает нам оставаться в профессии. А потому приглашайте своих друзей в группу, подписывайтесь на новости. Ваша поддержка очень нужна!»

