"Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков" (с). ТУШИМ ПОЖАР МАЗУТОМ Серый дом действительно функционирует в Нашгороде по определённому временному интервалу. Точно по кругу бегает. Хотите верьте, хотите нет, а только стремительный закат «новых производств» Андрея Катаргина вкупе с инвестиционной зоной и прочими программами развития формально начался с того, что вице-мэр Павел Якушин публично соврал депутатам насчёт кредитных гарантий, которые велено было выдавать железногорским муниципальным предприятиям. Зачем он тогда врал, понять было невозможно, т.к. факты бюджетной подстраховки коммерческих структур со стороны, например, МП «Гортеплоэнерго» можно было доказать документально, что называется, с пол-пинка. Однако настоящий кризис стартовал по иному поводу. Покойный депутат-яблочник Виталий Куканов угодил тогда в неприятный переплёт. С одной стороны, не видеть многочисленных махинаций администрации с бюджетными миллионами было уже невозможно. С другой, именно Куканов ухитрился подписать с «молодым и энергичным» номер один от имени партии какое-то воодушевляющее соглашение на заре его правления. То есть, фактически взял на себя часть ответственности за его работу, поэтому любая критика от «Яблока» в адрес «новых производств» становилась крайне уязвимой, ибо сигнализировала об ошибочности партийной линии. Тем не менее, Куканов преодолел себя и однажды обратился к администрации с официальным запросом по поводу проделок одной из облагодетельствованных бюджетными денежками фирм. Но то ли второпях, то ли от волнения Виталий Иванович в тексте поименовал общество с ограниченной ответственностью акционерным обществом (или наоборот, точно не помню), и потому получил в ответ от чиновников совершенно издевательскую бумажку. Такому-де предприятию деньги никогда не выдавались, ты вообще о чём, дядя? Куканов обиделся и вместе с комиссией по собственности горсовета перешёл в лагерь самых отмороженных преследователей Катаргина. Если бы не его смерть, вся эта бодяга закончилась бы куда быстрей и со значительно большими неприятностями. Впрочем, неутомимый коммерсант продвинул тогда на освободившееся место председателя комиссии депутата Князева — и был госпожой Фортуной наказан за это самым волшебным образом. Виктор Князев ухитрился прямо на глазах у изумлённой публики распилить и помножить на ноль муниципальное предприятие «Торгтехника». Началось следствие, так что мэру пришлось официально на него жаловаться в прокуратуру. Картина «Вор у вора дубинку украл» удалась на славу! Я это вам зачем рассказываю? Как выясняется, трое заколючинских депутатов-коммунистов осмелились недавно направить своему бывшему коллеге Сергею Пешкову запрос по поводу закупок мазута МП «Гортеплоэнерго». Очень может быть, что неоднократно поминавшееся у нас добрым тихим словом выступление «сити-менеджера» на сессии Совдепа как раз наличием такой бумаги и вызвано было. Но по закону одних устных пояснений мало, чиновники обязаны в течение месяца отвечать на запросы в письменной форме, и такой ответ депутатам был дан. Правда, по какой-то загадочной причине адресован он был не Дубровскому, Федотову и Мартынову, но — Анатолию Коновалову. Который, с одной стороны, ни разу не коммунист, но напротив, является командиром местной «ПЖИВ», а с другой — заместителем председателя Совета, а никак не председателем, каковой пост занимает вообще-то г-н Чебурашкин. То есть, ни по партийной линии, ни по линии Совдепа получать эту писульку Коновалову не полагалось, и мы вправе расценивать сей факт как дополнительный щелчок по носу пролетарским трибунам. Вы спросите, почему дополнительный? А сами смотрите. История Виталия Куканова повторяется: «Администрация закупок мазута не производит», - с какого-то перепугу берётся вдруг просвещать депутатов «сити-менеджер». Здесь можно предположить, что в запросе своём, как Виталий Куканов задолго до них, господа слуги народные допустили некую формальную ошибку или неточность. И — вуаля — получите. Вместо ответа по существу налицо наглая отписка, которая к тому же прозрачно намекает на возможное воровство на закупках топочного мазута в нашем любимом «КРЭКе» или даже на Горно-химическом комбинате. Лично я никак иначе расценить подобные намёки Пешкова не могу при наличии материалов полицейской проверки, в которых вся история изложена более чем подробно, с датами, фамилиями и ценами на топливо. И второй нюанс. Хотя ответ на депутатский запрос получен, никакой запрашиваемой информации он, очевидно, в себе не содержит. Тут мы имеем дело с тем же фокусом, который администрация продемонстрировала два года назад. Помните, как Геннадий Баховцев задал властям одиннадцать вопросов насчёт стоимости «промышленного парка», подстанции «Город» и прочих чудес? Ему ответили, что необходимыми данными не располагают, но как только получат их в краевом «правительстве», так немедленно поделятся сакральными тайнами инновационного ядерно-космического кластера с налогоплательщиками. Ей-богу. Однако минуло два года, а воз и ныне там. Уже и губернатор сменился в регионе, а крайне интересующих «Уран-Батор» сведений всё нет. Баховцев обращался по этому поводу в прокуратуру, но там сидят матёрые политики, которые разъяснили ему, что ответ он — в виде нелепой отписки — получил и, стало быть, жаловаться ни на что не имеет права. А сегодня я могу предположить ещё, что заветное письмецо также адресовано было Коновалову или Медведеву и в их архивах загибло. В последний месяц пребывания у власти Андрея Катаргина точно такой фокус проделал, помнится, предгорсовета Олег Боков. Тороватые чиновники напоследок планировали раскидать по дружественным коммерсантам ещё одну горку бюджетных миллионов, но тут, как на зло, из Федеральной службы безопасности поступило предостережение: бюджетные кредиты раздавать Серый дом не имеет законных оснований. Наличие такого обращения к депутатам ставило жирный крест на проводимой операции. А поскольку откат за кредиты был уже получен, я полагаю, то «отцы города» и совершили эту маленькую шалость. Бумагу из ФСБ придержали до заветного решения сессии где-то в аппарате Совдепа, и на свет божий она появилась лишь тогда, когда повлиять уже не могла ни на что. Разве что ещё на пару-тройку голов уменьшила число сторонников Катаргина в депутатском корпусе. Но это никакой не намёк, не подумайте. И даже не выстраивание аналогий. Нынешние коммунисты в Совете не чета прошлым. Даже если какие-то фамилии и совпадают, крутые горки давным-давно укатали красную гвардию под ноль. Обратите внимание: с момента получения бздюльки Пешкова миновал уже месяц. Никакого движения по этому поводу в депкорпусе не наблюдается. Не зря ведь «сити-менеджер» не называет никаких точных сроков поступления запрошенной информации. Если Пётр Гаврилов на письмо из администрации вполне может ответить, то бывший «КРЭК» запросто способен послать «сити-менеджера» в пешее сексуальное путешествие — без каких-либо последствий для договора аренды электросетевого комплекса ЗАТО Железногорск или готовящейся передачи ему же тепловыхсетей Нашгорода. Так что ждитя, граждане... Позволю себе заметить напоследок: какими бы беззастенчивыми ворами не были Катаргин сотоварищи, крамольная или даже самоубийственная мысль отдать управление энергоснабжением территории в чужие руки им и в голову не приходила. Мы дотрахались до мышей, поздравляю. Самое время медальки пораздавать. Хоть с этим-то у нас проблем нет, слава богу. *** «В администрации города состоялось награждение лучших спортсменов Железногорска. Из рук Главы ЗАТО Вадима Медведева получили награды воспитанники спортивных школ, которые добились высоких результатов и занимали призовые места в соревнованиях. Спортсменов также приехал поздравить депутат Законодательного собрания края Павел Ростовцев. – Мы несколько лет на территории Красноярского края реализуем проект «Единой России» «Детский спорт». Необходимо этот проект не только сохранить, но и увеличить его эффективность, поэтому обсуждения на тему развития проекта, которые прошли сегодня в Железногорске, очень важны. Развитие спорта может быть как на краевом уровне, так и в муниципальном образовании, – рассказал о развитии спорта депутат ЗС. В завершении мероприятия Вадим Медведев вручил олимпийскому призеру Павлу Ростовцеву значок «Я Железногорец» за содействие в развитие спорта в Железногорске» ( отсюда ). Справочка «Трудовая деятельность» тут необходима: «С октября 2008 года заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края. В мае 2009 года назначен вице-президентом Союза биатлонистов России. 22 мая 2009 — апрель 2011 года — полномочный представитель губернатора края в Центральном территориальном округе. 29 апреля 2011 года назначен тренером женской сборной России по биатлону. В сентябре 2013 года избран депутатом Горсовета Красноярска. В сентябре 2015 года сложил с себя депутатские полномочия в связи с переездом в Иркутскую область и переходом на новую работу. С ноября 2014 года — заместитель генерального директора регбийного клуба «Красный Яр»/ С июля по октябрь 2015 года — министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области. С ноября 2015 года по сентябрь 2016 года — советник губернатора Красноярского края. В сентябре 2016 года избран депутатом Законодательного Собрания Красноярского края III созыва». Классический менеджер из когорты непополяемых, ёпта. Достойный член социального общества. «Юбочку медведю!» (с). ***