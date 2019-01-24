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Геометрия инновационных пространств Печатать E-mail
Saturday, 14 October 2017

Хотел я назвать рубрику "Без штанов, но в шляпе", но передумал.

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Как-то не лежала душа к названию рубрики «Без штанов, но в шляпе», но тут на помощь пришла муниципальная газета. «Замучили украшательством» звучит гораздо политкорректнее. Беру, так и быть. Уговорили.

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