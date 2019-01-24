Скоро мы во власти откровенных бандитов увидим. Турчака назначили на важный пост в «Единую Россию». Он был хорошим губернатором? Президент России 12 октября подписал указ об отставке губернатора Псковской области Андрея Турчака. Его увольнения ждали давно; журналист Олег Кашин, основываясь на данных следствия и судебного процесса, считает, что именно Турчак заказал в 2010 году покушение на него. Расследование нападения под личный контроль тогда взял президент Дмитрий Медведев — однако теперь Медведеву как главе «Единой России» придется плотно работать с Турчаком: сразу после отставки его назначили исполняющим обязанности секретаря генсовета партии. По просьбе «Медузы» псковский журналист Павел Дмитриев напомнил о главных событиях из биографии Турчака. Молодогвардеец Андрей Турчак стал губернатором в 2009 году — в возрасте 33 лет; среди руководителей российских регионов младше него в тот момент был только глава Чечни Рамзан Кадыров. Отец Андрея Турчака — бизнесмен Анатолий Турчак — входит в круг знакомых президента России. Анатолию Турчаку принадлежит холдинг «Ленинец», основные активы которого — это предприятия, выполняющие оборонный заказ. Андрей Турчак некоторое время работал в структурах, связанных с отцовским бизнесом, а затем довольно быстро сделал политическую карьеру. Трамплином для этой карьеры стало созданное в 2005 году движение «Молодая гвардия Единой России» (партия таким образом пыталась ответить на стремительный взлет прокремлевского движения «Наши» и реформировала свое молодежное подразделение, прежде называвшееся «Молодежным единством»). В 2005–2006 годах Турчак оказался одним из главных публичных лиц «Молодой гвардии», которой в то время руководили, в частности, телеведущая Александра Буратаева и бывший телеведущий (и будущий сотрудник администрации президента) Иван Демидов. Уже в 2007-м Турчак был назначен членом Совета Федерации от Псковской области, а спустя два года стал ее губернатором. Человек из комментариев в «Живом журнале» В августе 2010 года журналист Олег Кашин мимоходом назвал в «Живом журнале» Андрея Турчака «сраным». Речь шла про бывшего губернатора Калининградской области Георгия Бооса, а Турчак просто пришелся к слову: «Сравни с любым губернатором, даже не с Рамзаном [Кадыровым] и не с [Аманом] Тулеевым, с любым сраным Турчаком — это Боос-то бескомпромиссный». Турчак, явившийся в комментарии, сообщил, что дает журналисту 24 часа на извинения. Через несколько месяцев, 6 ноября того же года, Кашина избили прутьями арматуры во дворе его дома. Он несколько месяцев лежал в больнице, ему ампутировали фалангу пальца. Журналисты предполагали, что нападение мог организовать Андрей Турчак; тот никак не комментировал случившееся, только пожелал 8 ноября Кашину «скорейшего выздоровления». Спустя несколько лет, 7 сентября 2015 года, Кашин, ссылаясь на данные следствия, назвал имена тех, кто на него, скорее всего, напал — Даниил Веселов и Вячеслав Борисов. Оба — охранники предприятия «Заслон», входящего в холдинг «Ленинец» Анатолия Турчака. «Заслоном» руководил Александр Горбунов, давний друг семьи Турчаков; его Кашин считает организатором нападения. Веселов, Борисов и Горбунов были арестованы, однако Горбунов уже через три месяца вышел под подписку о невыезде. В октябре Турчак позвал Кашина в Псков «поговорить с глаза на глаз», журналист отказался. Дело о нападении на Кашина формально расследуется до сих пор. В Псковской области имена вероятных нападавших и предположительного организатора преступления опубликовало только одно издание, независимая газета «Псковская губерния». Почти весь бумажный тираж этого номера был выкуплен из киосков «Роспечати» неизвестными. Российские журналисты неоднократно спрашивали Турчака про дело Кашина; всякий раз он отшучивался — например, в июне 2017 года на петербургском экономическом форуме губернатор приобнял журналистку телеканала «Дождь» и предложил задать ему вопрос об экономике или инвестициях в Псковскую область. 13 октября, уже после ухода с поста губернатора Псковской области, Турчак опять прокомментировал дело Кашина и повторил то, что говорит с 2015 года. По его словам, эта история связана с борьбой за контрольный пакет акций предприятия «Заслон»; а Олег Кашин был «использован втемную» в конфликте. Кашин в беседе с РБК назвал эти слова неправдой. Любитель Довлатова В 2014 году стартовал амбициозный культурный проект Турчака и его команды — фестиваль Dovlatovfest (писатель Сергей Довлатов работал экскурсоводом в Пушкинских горах, расположенных в Псковской области, и позднее написал об этом повесть «Заповедник»). Турчак возглавил оргкомитет мероприятия, сам приехал в Пушкинские горы; для гостей со всей России был организован банкет на Михайловской поляне — рядом с домиком, в котором жил Александр Пушкин. В следующем, 2015 году, фестиваль должен был стать еще более значимым. На него пригласили министра культуры России Владимира Мединского; в рамках фестиваля свой день рождения собирался отпраздновать литературный журнал «Русский пионер» (одним из его колумнистов выступал бывший первый замглавы администрации президента России Владислав Сурков). Буквально за несколько дней до начала фестиваля Кашин рассказал о Веселове, Борисове и Горбунове. Гости фестиваля начали массово отказываться от участия. На Dovlatovfest отказался ехать глава Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский, причем сначала он прямо сказал, что это связано с делом Кашина, но потом пресс-служба агентства скорректировала эту формулировку. Также не приехали журналистка Анна Наринская, поэты Полина Барскова и Сергей Гандлевский. Поэтесса Вера Полозкова со сцены Dovlatovfest заявила, что она в курсе скандала и приехала только потому, что ее ждали люди. Планировавшийся на фестивале день рождения «Русского пионера», которым руководит бывший коллега Кашина по «Коммерсанту» Андрей Колесников, тоже был отменен. Турчак во время фестиваля находился в Пскове и даже отказался сопровождать в Пушкинских Горах министра культуры Мединского. С 2016 года Dovlatovfest называется «Заповедником»; губернатор Турчак внимания к нему больше не проявлял. Строитель и покровитель При Турчаке в Псковской области реконструировали несколько важных для региона объектов. Так, был отреставрирован театр драмы имени Пушкина (обновленное здание посещал президент Владимир Путин), а также старинная крепость, которую восстановили в честь 1150-летнего юбилея города Изборск (праздник посетила вице-премьер Ольга Голодец). Оба проекта стали частью «дела реставраторов», в рамках которого бывший заместитель министра культуры Григорий Пирумов и другие соучастники были признаны виновными в хищении более 100 миллионов рублей. Наученный этим опытом, Турчак с весны 2016 года и вплоть до своей отставки постоянно контролировал проект реставрации псковского Кремля. Однако по этому проекту сейчас также идет суд — местные власти недовольны подрядчиком. Кроме того, при Турчаке восстановили один из символов Пскова — Покровскую башню; ее кровля сгорела еще в 1990-е, областные власти направили 23 миллиона на реконструкцию. Наконец, при Турчаке из областного бюджета были выделены средства на возрождение местного «Центра лечебной педагогики», который, в том числе, работает с детьми с аутизмом. Директор центра Андрей Царев говорил «Медузе», что денег ждал 20 лет, а дождался только от Турчака. Сам губернатор свою причастность к финансированию проекта не афишировал. Самый бедный губернатор В марте 2013 году основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный нашел у семьи Турчаков виллу в Ницце стоимостью более миллиона евро. Андрей Турчак и его семья в 2008-м зарегистрировали во Франции компанию, на которую были оформлены 60% доли этой виллы. Став губернатором, Турчак эту недвижимость не указывал в своих декларациях, тем самым нарушая закон. При этом его ежегодный доход составлял в диапазоне от 10 до 16 миллионов рублей. 1 мая 2013 года Турчак вышел из состава учредителей фирмы. По итогам 2016-го он оказался самым бедным главой региона в России, официально заработав всего 700 тысяч рублей. Впрочем, жена Турчака Кира в тот же год задекларировала доход в 37 миллионов рублей; она занимается бизнесом, в том числе имеет отношение к холдингу «Ленинец». После публикации документов «Панамского архива» выяснилось, что до 2015 года она владела офшором на Британских Виргинских островах (губернаторам и членам их семей запретили владеть офшорами в 2013-м). Оппонент Шлосберга Главным политическим оппонентом Турчака стал лидер псковского регионального отделения «Яблока», издатель (в разные годы был также директором и главным редактором) газеты «Псковская губерния» Лев Шлосберг. Шлосберг активно критиковал Турчака; тот лично всегда отмалчивался — однако связанные с областными властями СМИ и блогеры пристально следили за деятельностью Шлосберга. «Псковская губерния» в 2010 году писала про дело Кашина. 25 августа 2014-го издание опубликовало расследование о воевавших на востоке Украины псковских десантниках — первый журналистский текст, из которого следовало, что в соседнем государстве воевали и погибали солдаты регулярных подразделений из России, а не только добровольцы. Через четыре дня, 29 августа, Шлосберга избили неизвестные. Турчак взял расследование нападения под личный контроль, но оно осталось нераскрытым. В сентябре 2015 года Льва Шлосберга исключили из псковской областной думы; Шлосберг в статусе депутата не мог участвовать в суде, посвященном признанию местной общественной организации «Возрождение» «иностранным агентом» (это запрещено областным законом). Шлосберг говорил, что за лишением его мандата стоит Турчак. В 2016-м он выиграл выборы и вновь стал депутатом, а после отставки Турчака заявил, что сам будет баллотироваться в губернаторы. Что дальше? Источник «Медузы», близкий к руководству «Единой России», говорит, что Турчак в его новой должности секретаря генсовета партии будет удобен куратору внутренней политики, первому замглавы администрации президента Сергею Кириенко. Собеседник «Медузы» утверждает, что через Турчака Кириенко сможет проводить любые решения — по его словам, он «контролируем», в том числе через бизнес. При этом «руководитель из него примерно как из всех молодогвардейцев», указывает он. «В данной ситуации реальная эффективность новых менеджеров — вопрос десятый. Равно как и авторитетность и общественное мнение о кандидате, — говорит источник „Медузы“ в „Единой России“. — Нужен полный контроль за партийными исполкомами в регионах и возможность прямой постановки задач им — и никого не интересует, что там и когда у нового руководителя было с каким-то пальцем какого-то там журналиста». «Риски, на которые сейчас пошли „Единая Россия“ и Турчак, крайне невелики — ничего более весомого, чем понимающие улыбки и разговоры за спиной, никому не грозит. В конце концов, Дмитрий Медведев тоже не первый месяц живет с клеймом „не Димона“ и, в общем, неплохо себя чувствует», — прокомментировал Олег Кашин назначение Турчака в «Единую Россию» в колонке на Republic. Андрей Турчак свои восемь лет работы губернатором Псковской области охарактеризовал как «прекрасные». meduza. *** Отставка Андрея Турчака состоялась, но непонятно, повод ли это для радости: врио губернатора стал не известный псковичам политик. Точнее, для самого уже бывшего губернатора Псковской области это, безусловно, успех. И даже очень большой успех. Во-первых, он смог получить значимый пост в федеральном центре (а пост секретаря генсовета «Единой России», особенно учитывая нынешнюю диспозицию губернаторов, безусловный карьерный рост), о чём мечтал с самого начала карьеры, но, казалось, попрощался с надеждами после «Кашингейта». Во-вторых, силы, которые лоббировали Турчака, заставили отступить и группу Дмитрия Медведева, и команду Вячеслава Володина. И эта группа – администрация президента, которая наверняка действовала не без его одобрения. Таким образом, несмотря на кулуарные интриги последних дней (федеральные СМИ утверждали, что Дмитрий Медведев упёрся рогом из-за того, что обещал довести до конца расследование «дела Кашина»), лоббистам Андрея Турчака удалось добиться своего. Группа Медведева потерпела очередное за последнее время поражение, что, как предполагают эксперты, в перспективе выразится в марте 2018 года в новой фигуре на посту председателя правительства. Почему администрация президента усиленно продвигала Андрея Турчака? На этот счёт есть несколько версий, и вряд ли кто-то, кроме Турчака, Антона Вайно и Сергея Кириенко знает всю канву. Тем не менее, АП получила во главе генсовета «Единой России» своего человека, который в силу семейных обстоятельств, как считают многие, имеет доступ к Владимиру Путину на «эмоциональном уровне». Для тех, кто хочет доносить до Путина свою позицию и дискредитировать чужие, это очень важно. Этот политический ход также заметно ослабил и позиции Володина в партии. Что до назначения Михаила Ведерникова врио губернатора Псковской области – пока что оно не вызвало ничего, кроме недоумения. Первые комментарии экспертов, включая слова президента «Петербургской политики» Михаила Виноградова, несколько успокаивают, однако ряд ключевых вопросов они не снимают: почему опять назначен чиновник, «ни в зуб ногой» что такое Псковская область? Работа в полпредстве СЗФО (причем кураторство Калининграда) делают это возможным? Вряд ли, но назначения всех последних губернаторов проходили почти по тем же правилам. Здесь, кстати, администрация президента вновь одержала победу: Ведерников – работник полпредства, и, несмотря на то, что многие называют его человеком Александра Хлопонина, скорее всего, сейчас он, скорее, относится к группе Вайно-Кириенко. Сложно пока понять, и какими будут ключевые задачи Ведерникова в Псковской области? В прошлом, кстати, у Ведерникова была своя история с криминальным подтекстом, её провластные псковские СМИ уже предусмотрительно не упоминают: в далёком 2005 году Михаил Ведерников вместе с братом Николаем обвинялись в вымогательстве, но дело до суда так и не дошло, что понятно: уже тогда Ведерников был депутатом Выборгского райсобрания. gubernia.pskovregion.org .