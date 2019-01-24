Бассейн-хранилище РАО №365 уходит в историю, кажется. Убрать за собой Реакторный завод скромно поделился новостями: введён в эксплуатацию узел удаления иловых отложений бассейна-хранилища РАО №365. Того самого, про который так любят напоминать железногорским атомщикам экологи: дескать, когда же?! Ну вот, началось! Ядерный щит Родины для атомщиков всегда был задачей номер один — от него зависит судьба страны. И наши предшественники c работой этой успешно справились. Но технологии создавались впервые и в очень сжатые сроки, поэтому не удалось избежать того, что сейчас принято называть «объекты ядерного наследия». Один из таких объектов — бассейн-хранилище РАО №365. На дне этого озерца накопился метровый слой радиоактивных иловых отложений — немалая опасность для окружающей среды. И с этим нужно было что-то делать. Экспериментальный стенд по размыву и иммобилизации иловых отложений бассейна-хранилища РАО №365 появился в 2014 году на ИХЗ. Цель — отработать технологию вывода из эксплуатации места захоронения ЖРО предприятия, накопленных за десятилетия работы реакторов ГХК. В рамках ФЦП по обеспечению ядерной и радиационной безопасности комбинатовские кулибины придумали и технологию, и стенд для её отработки. Получили награды Международного салона изобретений и инновационных технологий «Архимед—2015», но главное — экспериментальный стенд стал прототипом будущего промузла. Затем была стройка. Рядышком со старым зданием выпуска №365а, где из шести труб, диаметром почти по полтора метра каждая, выливалась в бассейн №365 заражённая вода. Ударными темпами и в рекордные просто сроки тут возвели насосную станцию, павильон с накопительными ёмкостями и трубопровод, по которому отстоявшаяся пульпа с 30-процентным содержанием того самого ила теперь перекачивается в бассейн-хранилище РАО №354а, а вода — на технологическую схему цеха №1 РЗ. Насосы, непосредственно качающие ил из бассейна, стоят на плавучей платформе, которая постепенно перемещается по бассейну. Есть и запасная платформа — на случай, если основная вдруг выйдет из строя. Мечислав Поляковский, слесарь-ремонтник службы главного механика Реакторного завода: - Такая уникальная, можно сказать, технология, насколько мне известно, применяется только у нас. Работа рассчитана на несколько лет. После извлечения всех иловых отложений бассейн будет осушен, а затем заполнен грунтом. И следующим поколениям мы оставим после себя не бассейн-хранилище РАО №365, а безобидную зелёную лужайку. И надобность в отпугивателе для птиц, который тут сейчас установлен, отпадёт. А про нас, работавших на первых реакторах, будут говорить, что за собой мы всё убрали. sibghk.ru . *** Бассейн-хранилище радиоактивных отходов № 365 предназначен для приёма и временного хранения некондиционных условно чистых вод РЗ и нормативно чистых вод РХЗ ФГУП «ГХК», а также некондиционных жидких нетехнологических отходов предприятия. Бассейн эксплуатировался с 1958 года. С целью завершения полного жизненного цикла объекта, использование бассейна- хранилища по проектному назначению было прекращено в 2014 году и начаты работы по его подготовке к ВЭ. Основной проблемой при ВЭ бассейна-хранилища является вопрос обращения с иловыми отложениями, накопленными за период эксплуатации объекта. Радионуклидный состав жидкой фазы представлен преимущественно Cs-137, донные отложения содержат, в основном, Co-60 и Cs-137. atomeco.org . Если кому тема «бассейнов» показалась интересной, можно кое-что почитать здесь , например. И ещё: Выполнение строительно-монтажных работ по опытно-промышленному узлу удаления иловых отложений бассейна-хранилища РАО № 365,ИХЗ ФГУП "ГХК" Начальная (максимальная) цена договора - 13 787 840,98 руб. Согласно протоколу открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений от «26» августа 2016 № 160726/0464/557/1 были поданы заявки на участие в запросе предложений следующими участниками запроса предложений: АО "ФЦНИВТ" СНПО "ЭЛЕРОН". Цена заявки: 13 649 838,25 руб., с учетом НДС. В связи с тем, что после окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений поступила только одна заявка, в соответствии с подпунктом а) пункта 1.1 статьи 6.4 ЕОСЗ открытый запрос предложений признан несостоявшимся. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений на отборочной стадии закупочной комиссией были приняты следующие решения: Допустить к дальнейшему участию в запросе предложений следующих участников запроса предложений, отвечающих требованиям документации по запросу предложений и подавших заявки на участие в запросе предложений, отвечающие требованиям документации по запросу предложений: АО "ФЦНИВТ" СНПО "ЭЛЕРОН"... rostender.info .