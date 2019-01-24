Что странно, возвращаться железные горцы не хотят ниоткуда. «Я улетела за своей любовью»: приключения Кристины в Будапеште Newslab.ru продолжает искать истории о красноярцах, которые решили круто изменить свою жизнь — уехать в другую страну. История Кристины Нестеровой кому-то покажется банальной — 5 лет назад она влюбилась, а после переехала к мужу в Будапешт и родила ему двух дочек. Но беседа с ней получилась искренней и познавательной — например, мы узнали, что венгерский язык входит в десятку самых сложных в мире... - Я родилась и выросла в чудесном закрытом городе Железногорске. Там я закончила школу, планировала поступить в педуниверситет на иняз, стать преподавателем, но что-то пошло не так. Оказалась вдруг на курсе «Бухучёт и аудит» в Сибирском аэрокосмическом университете. На последнем курсе студенческую практику я проходила в одном железногорском банке, позже там и осталась работать. Через год я поняла, что роста, к сожалению, не будет, надо двигаться дальше. Нашла работу в Красноярске в банковской сфере, переехала. С детства я очень увлекалась танцами, это было моим хобби, а так как мысли о преподавании меня не оставляли, решила, что надо это непременно совместить. Закончила курсы инструктора групповых программ. В последнее время перед переездом в Будапешт я работала в банке ВТБ, а по вечерам в свободное от работы время преподавала в танцевальной студии. Переезд за рубеж в вашем случае — это уехать туда? Или уехать отсюда? - В моём случае, это уехать, чтобы построить семью. Но я никуда не бежала и даже не планировала переезжать! В Красноярске у меня было всё — родители, близкие друзья, хорошая работа, квартира и машина. В моей жизни всё изменилось, когда в 2012 году родители позвали меня отдыхать на море: «расслабишься, погреешь пятки на песке, отдохнешь и со свежей головой вернешься обратно». Мне как раз в тот период была необходима перезагрузка — хотелось начать всё с нового листа. Так и случилось — на море я встретила Роберта, и больше мы не расставались. Спустя полтора года я переехала к нему в Будапешт. В чем самые большие различия России и Венгрии? - Самое главное — это, конечно же, климат. Зима здесь не такая суровая, не такая холодная. Минимальная температура −10 ºС, но и это редкость. Обычно зимой — 0..+2 ºС. Снег в Будапеште бывает тоже редко, и все очень радуются ему. Я помню, прошлой зимой неожиданно выпал снег, даже не выпал, а скорее вывалил! С утра сантиметров 20 было, он шапкой лёг на крыши автомобилей. Народ на улице не понимал, что делать :) У них даже щетки для чистки снега — редкость. А те, у кого они были, минут сорок кружились в ритуальном танце вокруг машины, чтобы его смахнуть. С сугробами на крышах, как в Красноярске иногда, никто не выезжал. Весь Будапешт просто встал. Конечно, дорожные службы не были к этому готовы. Повышенный уровень опасности на дороге объявили по всей стране. Полиция следила за наличием зимней резины, в общем, настоящее национальное ЧП. Осень и весна, как правило, тёплые, сейчас в начале октября +20 ºС, комфортно. В Венгрии высокая влажность и частые сильные ветра. Еще одно различие — это люди. Здесь они приветливее, добрее и, наверное, в какой-то степени отзывчивее. Я помню, когда в первый раз летела из Будапешта в Красноярск (год не была в России) и уже в аэропорту в Москве ощутила разницу... Так нагрубили, хорошо, что никуда не отправили. Зато тут нет таких друзей и близких людей, как в России, чтоб спина к спине. Думаю, очень трудно таких встретить. В Венгрии все как-то больше сами за себя, хотя, может быть, мне просто ещё не встречались душевные венгры... В Венгрии очень качественные продукты питания, огромное количество вкуснейших местных фруктов и овощей. Расскажите, как вы учили венгерский? Это было сложно? - Венгерский я начала учить самостоятельно ещё в Красноярске. По рекомендациям заказала самоучитель. Но выучить получилось только алфавит, дежурные фразы и какие-то простые слова... После переезда в Будапешт мы нашли преподавателя, первые месяца два-три брала уроки на дому, позже перешла на дистанционное образование через скайп или вайбер, чтобы не тратить время на дорогу. Стоимость курсов — от 750 руб за урок. Заниматься необходимо хотя бы два раза в неделю по полтора часа. Плюс общаться везде (насколько это возможно) на венгерском. Венгерский язык — сложный, одних только падежей 35 штук. А ещё, как и в русском, существуют склонения, времена, лица, числа и прочие занимательные вещи. Особенно сложна венгерская фонетика, самым сложным в ней является различение долгих и кратких гласных, например, «ö» и «ő», «ü» и «ű», в русском языке таких нет. Причем иногда одинаковые слова, которые отличаются лишь долготой гласных, имеют совершенно разные значения. Например, hat (шесть) — hát (спина). Причём «а» — своеобразный звук — нечто среднее между русским «о» и «а». В первое время сложить всё в одну цепочку мне не удавалось, было очень тяжело общаться с людьми... (английского тут практически никто не знает), особенно когда я была в больнице (по случаю рождения нашей первой дочки Сияны) и, видимо, эти три дня там стали толчком. И я заговорила по-венгерски! А как дела с танцами, не забросили? - Несколько лет назад, ещё в Красноярске, я начала преподавать Exotic Pole dance. Потом был переезд, родилась Сияна (наша старшая дочка), у меня был достаточно большой перерыв. Когда Сияне было примерно полтора года, я решила возобновить свои занятия, понять, на что я способна. К счастью, тело сразу всё вспомнило. Потом руководитель студии, куда я ходила тренироваться, пригласила вести уроки Exotic Pole dance, пластики и стретчинга. Поначалу занятия были только один раз в неделю, причём к тому времени я ещё слабо изъяснялась на венгерском. Общение с девочками мне очень помогло. Постепенно количество желающих росло, нам не хватало мест, и мы увеличили количество часов. Стоимость разового занятия в танцевальных студиях составляет примерно от 350 до 500 рублей. А как вам жилось в Будапеште в первое время? - Было сложно из-за языкового барьера. Я не могла нормально общаться ни с родственниками Роберта, ни с его друзьями, да и вообще ни с кем, только с ним. С остальными приходилось просто мило улыбаться и пожимать плечами. До момента оформления документов было сложно с медициной — случись что, помогли бы только частные клиники. А при условии того, что ты не говоришь на венгерском и не все врачи знакомы с английским, тяжело объяснить, что и где тебя беспокоит... Ещё была сложность с едой! Венгерская кухня отличается от русской, в ней есть блюда, которых нет в России, и некоторые из них мне довольно сложно было понять, а тем более полюбить. Например, есть традиционное венгерское блюдо «főzelék» — это овощное блюдо, но консистенция у него похожа на что-то среднее между пюре и киселём. Это очень трудно объяснить, лучше попробовать и понять. Как-то раз мой дядя спросил про знаменитый венгерский шпик, каков он в Венгрии? Скажем так, до этого момента про венгерский шпик не знали ни я, ни все мои знакомые венгры. Вообще, венгерская кухня очень богата своими блюдами, и она правда очень вкусная. А ещё в Венгрии очень вкусное вино. А чем вообще венгры отличаются от русских? - Венгрия — католическая страна и здесь самыми главными праздниками является пасха и рождество (празднуются по католическому календарю), так что у нас в доме теперь две пасхи и два рождества. Ещё особую роль в Венгрии уделяют дню имени, его принято праздновать и дарить подарки. По воскресеньям магазины работают максимум до четырёх, за исключением частных или тех, что зависят от туристов. Рабочий день в Венгрии начинается раньше, чем в России (с 6-7), но и заканчивается тоже раньше — в 16-17. Тревожить народ после семи вечера звонками или гостями не принято. Строительные и ремонтные работы проводить в доме необходимо в соответствии с правилами управления, например, у нас после 18:00 сверлить нельзя. Ещё венгры очень любят жаловаться друг другу на всякие пустяки, могут обсуждать это часами. Народ здесь приветливый — принято здороваться абсолютно со всеми, даже если это незнакомый вам человек. Случайно встретились взглядами — и вам непременно скажут «szia» (привет), а потом, скорее всего, начнут обсуждать погоду. При встрече с близкими и знакомыми принято обнимать и целовать друг друга в обе щёчки в качестве приветствия. Почему-то к этому я до сих пор привыкаю. В большинстве своем венгры спокойные и уравновешенные люди. Любят гулять и веселиться, в выходные или праздники весь Будапешт можно встретить на островах отдыха, в парках или купальнях. Вы чувствуете себя чужой в Венгрии? Как живется русским? - Нет, не чувствую. Конечно, бывает иногда тоскливо и одиноко, потому что все близкие и дорогие люди остались там, но, слава богу, есть интернет. В Будапеште (как и во всей Венгрии) много русских, есть русская школа и русский детский сад. Отношения Венгрии и России очень тёплые, много совместных проектов в банковской, фармацевтической, строительной сферах, помню, даже был проект по модернизации вагонов для метрополитена в Будапеште. Отношение самих венгров к русским тоже хорошее. Многие при знакомстве со мной пытаются сказать пару слов по-русски («учитель», «дежурный» или «товарищ») — лет 30 назад в школах Венгрии был обязателен к изучению русский язык. Трудно ли найти работу/жилье? Чем вы занимаетесь сейчас? - Не зная языка, работу найти Венгрии очень сложно. Даже если вы являетесь носителем английского или немецкого, это вам здесь, к сожалению, не поможет. Очень небольшой процент населения говорит на английском или немецком, и в основном это те, кто либо работал в другой стране, либо из сферы туризма. Я до сих пор нахожусь в процессе изучения венгерского. К слову, он входит в топ-10 сложнейших языков мира! После того как я более-менее его освоила, начала вести уроки в танцевальной студии. Экономика вашей жизни в новой стране? - Цены на аренду недвижимости в Будапеште, конечно, выше, чем в Красноярске. Скажем, аренда однокомнатной квартиры в центре Будапешта — от 40 тыс. рублей плюс коммунальные услуги. Причем это минимум для центра. В неблагополучных районах города цена падает вдвое. Коммунальные услуги в Европе дороже, чем в России, раза в полтора-два. Транспорт комфортнее и чище, для пенсионеров бесплатный проезд, а на междугородние маршруты у них скидка 50%. В Будапеште действует единый билет для любого вида общественного транспорта: автобуса, трамвая, троллейбуса или метро. Стоимость разового билета — 78 рублей, он даёт право на одну поездку. Штрафы за безбилетный проезд в Будапеште установлены высокие, около 3,5 тыс. рублей. Но любимый вид транспорта венгров, да и всех жителей Европы — это велосипеды. Практически на всех дорогах города выделены специальные велосипедные дорожки для передвижения. Велосипеды можно взять напрокат. По всему городу расположены точки проката и, взяв в одной точке, сдать его можно в любой другой. Стоимость проката велосипеда в сутки — около 110 рублей, плюс депозит — 5500 рублей. Мы передвигаемся на личном авто, нам так удобнее и комфортнее. Стоимость 1 литра бензина в Венгрии порядка 80 руб. Получив гражданство ЕС, я имею право на бесплатную медицину. Иначе всё очень дорого, только приём врача — от 3 тыс. рублей. В Венгрии, в частности в Будапеште, очень много парков, островов отдыха, купален с термальными водами, много замков и достопримечательностей, как в самом центре, так и на всей территории страны. Практически каждые выходные проходит какой-нибудь фестиваль (гастрономический, культурный, музыкальный и так далее), летом очень много музыкальных фестивалей, Formula 1 и Red Bull Air Race. Сколько вы уже живете в Будапеште? Были ли мысли вернуться в Россию? - Живу тут уже почти четыре года. Как правило, два раза в год мы приезжаем к родителям в Россию. Честно говоря, вернуться домой мыслей не было, наоборот, хочу перевезти родителей в Венгрию. newslab.ru .