К президентским выборам нас в интернете ждёт множество чудес. Телеграм-десант Кремля в регионы: распил на перенасыщенном рынке В АП планируют до конца октября запустить порядка 100 анонимных политических телеграм-каналов в регионах . Как сообщает РБК, каналы появятся в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Пятигорске, Краснодаре, Самаре, Мурманске, Орле, Омске, Махачкале, Тюмени, Вологде и Новосибирске. Еще 10 городов пока не определены. Сообщается, что финансироваться затея будет из региональных бюджетов, наполнением каналов займутся местные СМИ и пресс-службы, а идеологическая составляющая будет курироваться откуда надо. Как видно из списка, охвачены далеко не все регионы РФ и новые 10 городов не сильно изменят географию официальных по сути и анонимных телеграм-каналов. Создается впечатление, что во властных верхах, не сумев покорить мессенджер Telegram традиционными опробованными методами, решили предпринять попытку его возглавить. Однако оно скорее всего обманчиво — телеграм-десант планируется лишь временный: к лету 2018 года эта загадочная сотня исчезнет так же внезапно, как и появилась. Предвыборная версия не рассматривается даже самими телеграмерами. — Эту затею можно рассматривать только с точки зрения воровства бюджетных средств, — уверен политолог Федор Крашенинников, автор канала «Телеграммы Ф.Крашенинникова». — Потому что практического смысла в создании этих каналов нет: голосов они ни Путину, ни кому-либо еще не добавят. Их влияние будет нулевым. Зато возможность выписать на это деньги и разворовать их представлена широко. Очень сложно определить, сколько стоит телеграм-канал, и сложно что-либо доказать. Это колоссальнейшая афера. Если выделить на каждый канал хотя бы по миллиону рублей, получается хищение 100 миллионов — и это минимум. Не зря все-таки в запускаются слухи о каналах, которые продаются за десятки миллионов. [прим. ред.: ранее сообщалось о продаже канала «Караульный» за 9 млн рублей. Представители канала, однако, это опровергают, но сообщают, что предложение о покупке за несколько миллионов рублей действительно имело место.]. Списать можно будет сколько угодно, и отчитаться будет очень просто: «Каналы создавались? Создавались. Работали? Работали. Какие еще вопросы?» «Рынок продолжают разогревать потрясённые успехами "Караульного" владельцы других телеграм-ферм, — прокомментировал новость политолог Леонид Давыдов на своем канаде «Давыдов.Индекс». — Вот и пришёл большой хайп в заповедник "новой искренности". Больше всего в этой истории нравится, что каналы предполагается создавать анонимные, платят за них регионалы, а контент им загружают федералы. Все гармонично. Ну, а что не так?» — Я не готов говорить о расхищении бюджетных средств, — поделился с нами эксперт. — А влияние этих каналов [будет зависеть] от способности их ведущих — так сказать, от пера. Но в данный момент телеграм-рынок уже перенасыщен, появление новых анонимных каналов вряд ли будет успешным. А пользователей Telegram, полагаем, ждет новая интрига: кто из существующих анонов (и не анонов) будет продвигать у себя кремлевское новшество. Ждем вала аналитики и конспирологии. Ну и хорошая новость для пользователей и Павла Дурова: до лета 2018 года с мессенджером, похоже, точно ничего не случится. sobesednik . *** Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который вводит штрафы за неисполнение закона об анонимайзерах. В случае его окончательного принятия интернет-поисковикам с ноября нельзя будет выдавать в ответ на запросы пользователей ссылки на заблокированные сайты. Нарушителям будут грозить штрафы до 700 тысяч рублей и даже блокировка. Данные поправки стали продолжением ранее принятого закона об анонимайзерах. Напомним, весной были законодательно запрещены способы обхода блокировок, а интернет-поисковиков обязали прекратить на территории РФ выдачу по запросам пользователей ссылок на запрещенные сайты. Госдума вернулась к теме и ввела штрафы за неподчинение требованиям закона. Поправки депутатов Максима Кудрявцева ("Единая Россия"), Николая Рыжака ("Справедливая Россия") и Александра Ющенко (КПРФ) предполагают, что юридических лиц будут штрафовать на сумму 500-700 тыс. руб. Конкретных граждан-нарушителей оштрафуют на 5 тыс. руб., должностных лиц - на 50 тыс. руб. Кудрявцев рассказал коллегам, как с ноября будет действовать закон. Роскомнадзор, напомнил он, уже ведет специальный реестр сайтов, запрещенных законодательством. На сегодняшний день там более 70 тысяч записей, и список расширяется. Под блокировкой, напомним, находятся и сайты, распространяющие "пиратский" контент, и куда более опасные - на тему продажи наркотиков, вербовки в террористические организации, способах суицида. Поисковые системы и провайдеры, которые получат уведомление от Роскомнадзора, обязаны будут принять меры в течение 30 дней. Если владельцы сервисов не выполнят требование, им самим грозит блокировка. "Единоросс" Антон Горелкин задал коллеге логичный вопрос: "Что делать, если не зарегистрированные в РФ поисковики проигнорируют требования?" Роскомнадзор отправит иностранному поисковику предупреждение на английском, ответил Кудрявцев. "Если нормы не исполняются, осуществляется блокировка", - добавил автор. "То есть заблокируете Google? - уточнил депутат от КПРФ Алексей Куринный. - В Китае вот пытались ввести что-то подобное. Но наши туристы, которые приезжают из Китая, говорят, что легко обходят запреты. Хотя технологически страна не менее подкована, чем наша". Автор поправок обратил внимание на то, что никто блокировать сразу ничего не будет. Поисковик будет предупрежден и получит время на раздумья. Если никаких мер не будет предпринято, то доступ в автоматическом режиме заблокируется вне зависимости от того, где этот ресурс находится - в РФ или за ее пределами. Кудрявцев уточнил, что у Роскомнадзора "есть специализированные аппаратно-программные комплексы, которые могут это диагностировать", так что уйти от закона нельзя будет. В профильном думском комитете по законодательству и госстроительству поддержали законопроект, но будут настаивать на поправке: следует прописать, что за неумышленные и первые нарушения штрафы будут минимальные. В "Яндексе", комментируя поправки, ранее заявили: "Даже если ссылка на какой-либо ресурс будет находиться в поисковой выдаче, это не означает, что пользователь, перейдя по ссылке, сможет получить доступ к ресурсу, если ресурс был заблокирован оператором связи либо иным образом". rg . *** Уголовное дело о мошенничестве, возбужденное Следственным комитетом против трех чиновников Роскомнадзора, в том числе пресс-секретаря ведомства Вадима Ампелонского, связано с нарушением порядка начисления зарплаты сотрудникам ведомства, передает Business FM со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования. Небольшую зарплату работников Роскомнадзора решили компенсировать за счет выплат из средств ФГУП "Главный радиочастотный центр", что следствие расценило как мошенничество. "По предварительным данным, ущерб от их действий в настоящее время оценивается в 20,1 млн рублей", - сказал источник. Отметим, что ФГУП "Главный радиочастотный центр" упоминал накануне также источник "Ведомостей", не объяснив, в чем там дело. РБК со ссылкой на источник, близкий к руководству агентства, сообщало, что дело связано с сотрудниками-подснежниками одного из подразделений Роскомнадзора, которые были оформлены по документам, но не работали в действительности. В свою очередь, источник РБК в Следственном комитете заявил, что в начале октября прошли обыски на государственном предприятии "Главный радиочастотный центр", после этого на сотрудников РКН завели дело о мошенничестве в особо крупном размере. Как выясняется, схему с начислением заработной платы через это ФГУП чиновники Роскомнадзора придумали еще в 2012 году. "У работников этого ведомства заработная плата очень небольшая, а работу они делают гигантскую и очень полезную. Поэтому они изыскали способ дополнительно оплачивать тяжелую работу через ФГУП за счет его прибыли", - рассказал источник радиостанции. Формально чиновники нарушили закон, поскольку работники Роскомнадзора относятся к госслужащим, они получают зарплату и надбавки к зарплате в соответствии с утвержденной сеткой. Дело возбудило Следственное управление Южного административного округа СКР по Москве, фигурантами стали советник "Главного радиочастотного центра", глава аппарата Роскомнадзора Александр Весельчаков, помощник главы Роскомнадзора и пресс-секретарь этого ведомства Вадим Ампелонский и начальник правового управления Роскомнадзора Борис Едидин. По версии следствия, нарушения имели место с ноября 2012 года по 9 февраля 2017 года. За это время сотрудникам Роскомнадзора, как удалось узнать радиостанции, была незаконно выплачена зарплата на сумму 29 млн 187 тысяч рублей. Деньги начислялись людям, которые были оформлены на работу во ФГУП, но в действительности там не появлялись. "Весельчаков частично признал вину, согласившись с тем, что были формальные нарушения при выплатах зарплаты, однако он категорически не согласен с тем, что имело место мошенничество и какие-то хищения", - сообщил источник. Поэтому следствие 5 октября обратилось в Чертановский суд Москвы с ходатайством о домашнем аресте для него. Двух же других подозреваемых, Ампелонского и Едидина, следователи потребовали заключить под стражу, поскольку они не признали вину и "дают ложные показания", но суд отказал в заключении их в СИЗО и отправил под домашний арест до 7 ноября. Следственное управление по ЮАО 11 октября предъявило обвинение Едидину и Весельчакову. В четверг, 12 октября, следователи предъявляют обвинение Вадиму Ампелонскому. Его адвокат Игорь Пегов уже обжаловал решение районного суда о домашнем аресте в Мосгорсуде. Игорь Пегов заявил ТАСС, что "Ампелонский причастность к выдвинутым подозрениям не признает" и что, исходя из материалов дела, обвинение надумано и притянуто. "Там нет ничего криминального. Никакой связи с нашим подзащитным тоже нет", - отметил он, добавив, что они не смогли понять суть подозрений, изложенных в протоколе следствия. Адвокат Бориса Едидина Артур Большаков не стал обжаловать меру пресечения, но считает, что в действиях его подзащитного нет состава преступления. Виновным тот себя не считает и, получая зарплату, "не знал, как она была сформирована", объяснил адвокат. Адвокат Александр Карабанов, объясняя НСН, почему неизвестно о сути дела, cказал: "Статья 159, часть 4 предусматривает до 10 лет лишения свободы. В последнее время много сообщений о коррупции в госаппарате". "Когда во внимание правоохранительных органов попадают высокопоставленные чиновники, они сами прилагают усилия, чтобы в информационном поле не было сведений о преступлении. Это связано с сохранением репутации конкретного ведомства, где был выявлен факт коррупции", - считает Карабанов. newsru.com .