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Письма патриота. За что боролись Печатать E-mail
Thursday, 12 October 2017

Из всех искусств важнейшей для нас является показуха.

ПИСЬМА ПАТРИОТА. СМЕРТЬ ИДЕИ

Из всех искусств важнейшей для нас является показуха.

Всемирно-историческая мудрость настоящего государственного деятеля заключается в том, граждане, что он отчётливо прозревает грядущие беды и угрозы, ещё даже не появившиеся из-за горизонта, и своевременно принимает необходимые меры, чтобы Родина от них не пострадала. Именно таков нынешний Президент Российской Федерации Путин Владимир Владимирович.

Ещё задолго до Крымнаша и Донбасса он сумел предвидеть обострение международных отношений и попытки Запада поставить нас обратно на колени при помощи экономических рычагов. Сумел предвидеть — и дать мощный и адекватный отпор руками пламенного меча капиталистической революции, Федеральной службы безопасности. Кровавый Госдеп утёрся.

«Уран-Батор», февраль 2013 года:

«На прошлой неделе нас оповестили о том, что в ЗАТО проник иностранный агент. То есть, обнаружен-то он был, вероятно, много ранее. Но только сейчас неповоротливая отечественная Фемида признала, что в составе учредителей ОАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» имеются юридические лица других государств. А ведь операционных офисов улан-удинского филиала АТБ насчитывается в Нашгороде целых два, плюс два банкомата!

Проделанная правоохранителями работа потрясает воображение. Они самостоятельно зашли на сайт банка и в разделе«Информация об акционерах» отыскали сенсационные данные:

«Инвестиционная компания «Ист Кэпитал» (East Capital, 17,9%) основана в 1997г.  Специализируется на развивающихся рынках Восточной Европы и Китая. Управляет активами в размере 5,9 млрд евро как в акциях свободно обращаемых на фондовом рынке, так и в капитале некотируемых частных компаний и в секторе недвижимости.

Международная финансовая корпорация (International Finance Corporation, IFC – 7%) основана в 1956г. Одна из организаций группы Всемирного банка, осуществляющая инвестиции в частном секторе. В 2008г. IFC инвестировала в «Азиатско–Тихоокеанский Банк».

Далее солдаты незримых войн могли бы проверить, что за люди стоят за ИК «East Capital». Но это был бы явный перебор. Наличие в официально опубликованном списке учредителей одной только «Международной финансовой корпорации» со штаб-квартирой в Вашингтоне автоматически ставило АТБ вне закона на заколючинской земле.

В соответствии с федеральным законом «О ЗАТО» такого рода финансовым учреждениям на закрытых территориях Российской Федерации места нет. Поэтому городская прокуратура направила бумагу в Благовещенск, по месту регистрации головного офиса, и Амурский областной суд «согласился с мнением железногорских блюстителей закона». После четырёх с половиной лет работы АТБ в Нашгороде».

И чуть позже:

«Азиатско-Тихоокеанский банк высылают из Железногорска. Филиал прекратит работу первого апреля. «В состав акционеров АТБ вошли иностранные участники, и в связи с соблюдением особого порядка работы на территории города Банк переводит свою деятельность в другие населенные пункты края, - пишет муниципальная газета. - Закрытие офисов обусловлено исключительно требованиями закона о ЗАТО и никак не связано с какими бы то ни было другими причинами».

***

Та почти забытая ныне история стала грозным предвозвестником наступления новых, тревожных времён в Россиюшке и параллельно — родной матерью нашей рубрики «Письма патриота». Вслед за АТБ мы тогда быстренько проверили почти все работающие на территории бывшего Красноярска-26 банковские конторы, выявили в составе их учредителей иностранных граждан либо организации и затарились попкорном в предвкушении массового исхода новых Гобсеков из ЗАТО.

ПОТОМУ ЧТО ЗАПАДНЫЕ КОРНИ ИМЕЮТСЯ ДАЖЕ У ГОСУДАРСТВЕННОГО СБЕРБАНКА.

Однако этого почему-то не произошло. Может быть, внимание Родины отвлечено было на Олимпиаду в Сочи. Может, другие какие-то причины отыскались. Но только показательной порке подвергнут был один только АТБ. Впрочем, девять шпионов почти всегда лучше, чем десять, так что жаловаться нам было бы не с руки в любом случае.

Как вдруг...

Я вам уже докладывал, что мой родной дом сбежал этим летом из-под отцовской руки МП «ГЖКУ» в частную управляющую компанию «Жилком». Недавно она принялась раскладывать по почтовым ящикам новые платёжки. И — о, злая судьба! о, ужасный сюрприз! - прямо во второй строке этого документа ваш корреспондент обнаружил что? Правильно, ссылку на расчётный счёт ООО «ЖилКом» в ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк». То есть, формально покинув территорию Нашгорода, по существу этот иностранный агент продолжает себе преспокойно окормлять бывший Красноярск-26. Зарабатывает на нашей с вами доверчивости миллионы на будущую войну против СССР Российской Федерации!!!

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Я дико извиняюсь, конечно, но в одной старинной юмореске Михаила Жванецкого была чудесная фраза:

- Вы не помните, мы за что боролись?

 
 
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