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Девять происков Запада Печатать E-mail
Thursday, 12 October 2017

Как уехать из России и почувствовать себя счастливым.

Запад против России: «девять происков»

Сенаторский спецназ защитит граждан от иностранного влияния. Гражданам мало не покажется.

В минувший вторник соцсети и интернет-ресурсы встряхнул мрачный прогноз главы «Агоры» и члена Совета по правам человека Павла Чикова о том, что нас ждет на четвертом президентском сроке Владимира Путина. Компоненты катастрофы впечатляют. Иностранные СМИ в России — под запрет. Политическое пространство — под окончательную зачистку. «Нетрадиционные» религиозные течения прикроют, их адептов посадят. Россия выйдет из Совета Европы, прекратит сотрудничество с ЕСПЧ и даже закроет западные посольства. Выезд из страны ограничат. Практика лишения гражданства будет расширена. Рунет ждет изоляция от Всемирной сети. Регионы окончательно лишат автономии. Вся собственность полностью перейдет в руки «друзей Путина». В общем, полный Армагеддон.

Возникший спор обеспокоенных граждан вокруг «10 пунктов Чикова» (что сбудется, а что нет; о чем Чиков сказал как о перспективе в то время, когда это уже давно свершилось; о чем почему-то не сказал; можно ли вообще в России что-либо прогнозировать; не поздно ли уже «валить») локализовался в фейсбучном заповеднике, принимая очертания конкурса «Кто напугает сильнее?» Страшно, конечно, но не слишком. Страшилок и раньше хватало, а в нашей стране опасных импровизаций и политических спецопераций действительность почти всегда посрамляет прогнозистов, отменяя и экстраполяцию, и всякие «комплексные исследования», и вообще всяческую разумную логику, которой правители якобы должны следовать. Мы к этой феерии привыкли, а потому понимаем, что все может быть — и похуже прогнозов, и помягче, и вовсе по-другому.

А между тем в тот же вторник на очередном заседании Совета Федерации господа сенаторы всерьез обсуждали пакет мер по противодействию «вмешательству извне во внутренние дела России». И это не прогноз, не устрашающая публицистика, не фильмы ужасов, а программа действий, которая, по планам Совфеда, должна быть окончательно сформулирована к концу года и оформлена соответствующими законами, каковые и будут предложены для принятия Госдуме. Причем обязательно до президентских выборов, чтобы защитить их от «вмешательства извне», прежде всего, конечно, американского (но, как сказано в докладе, и со стороны «ряда сателлитов» США из числа государств — членов НАТО). И если то, что заложено в докладе, отольется в законодательные положения, то тогда мы, граждане России, рискуем столкнуться уже не с виртуальными, а вполне реальными большими неприятностями.

Кто же собирается защищать нас от внешних супостатов? Так называемый «предварительный доклад» о внешних угрозах был подготовлен временной комиссией Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации. Она была создана в середине июня нынешнего года, а возглавил ее Андрей Климов, заместитель председателя комитета СФ по международным делам. О деятельности неутомимого борца за российский суверенитет, удивительным образом сочетающейся с его оффшорными интересами на Кипре и Виргинских островах, «Новая» уже подробно рассказывала (см. статью Романа Анина «Офшоры на глазах»).

Но тогда, в разгар лета, эта деятельность, отражавшаяся лишь в лихих интервью председателя «временной комиссии», выглядела почти анекдотичной, почти фриковой, чем-то перекликающейся со стилистикой разоблачителя западных «агентов влияния» в Кремле и правительстве России, координатора НОДа и депутата Госдумы Евгения Федорова. Теперь уже не до анекдотов — доклад представлен, получил одобрение и главы Совфеда Валентины Матвиенко, и главы Комитета по международным делам Косачева, и главы Комитета по законодательству Клишаса («уверен, что к концу года появится несколько четко сформулированных законодательных предложений»).

Документ обширный, его основные идеи и положения уже пересказаны российскими СМИ. Остановимся на самых опасных его позициях, которые толкают страну в еще большую, чем после Крыма и Донбасса, международную изоляцию, а гражданам России готовят маккартизм а ля рюсс. Во-первых, обещано заполнить опасный, по мнению защитников госсуверенитета, пробел в российском законодательстве — отсутствие в нем определения понятия «вмешательство извне во внутренние дела России», которое, видимо, будет опираться на девять установленных комиссией «основных направлений вмешательства», угрожающих государственному суверенитету России.

Тут не могу удержаться от воспоминаний о своем прохождении в «застойные времена» подготовки на военной кафедре МГУ, в ходе которой политработник майор Христофоров разъяснял нам, что «происк империализма бывает трех основных видов: происк по суше, происк по воде и происк по воздуху».

Имея опыт определения нашими законодателями экстремистской деятельности, политической деятельности НКО, оскорбления чувств верующих и многих других проступков, можно представить себе, каким безразмерным станет определение «вмешательства извне» и каким всеохватывающим его применение на практике.

Много сюрпризов таят в себе и сами «девять происков». С их помощью можно окончательно задушить и так полузадушенные законом об «иностранных агентах» НКО, «прямо или косвенно» участвующие в политической деятельности «в интересах зарубежных государств» и влияющих «на институты гражданского общества в целом». Можно полностью свернуть сотрудничество с западными образовательными учреждениями и прикрыть финансируемые Западом образовательные программы, чтобы предотвратить западный «контроль этой сферы, ее трансформацию в направлениях, которые выгодны нашим политическим конкурентам». Можно искоренить зарубежные социальные сети, которые используются «для дискредитации страны, институтов власти, политических лидеров» и «для формирования определенных стандартов общественного мнения».

Направлениями внешнего вмешательства названы также «дискредитация РПЦ», «стимулирование протестной повестки», «вовлечение в протестные акции молодежи», вмешательство в российские выборы «на федеральном и региональном уровне», «инспирирование протестных акций на этнической почве в республиках Северного Кавказа, Поволжья (?), в Крыму». Этот пропагандистский трюк, в котором все оппозиционное и протестное лишается своей субъектности и глубинных внутренних причин и объясняется действиями «пятой колонны», «вашингтонского обкома», «западных кукловодов», внешних организаторов «цветных революций», применяется уже давно. Но теперь появляются шансы любую внутренне обусловленную и конституционно гарантированную протестную деятельность связать с «западными заказчиками» законодательно.

Ну чем при таком повороте дел сенатор Климов будет отличаться от сенатора Маккарти, искавшего коммунистическую крамолу и советское влияние в американской прессе и на киностудиях Голливуда, когда преследуемые им люди просто имели взгляды, не совпадающие с политическими, идейными, эстетическими воззрениями самого сенатора и его коллег из «комиссии по антиамериканской деятельности»?

В разработках нашей комиссии «по антироссийской деятельности» есть еще много тревожных заявок. Например, ее члены предлагают распространить ограничительные меры за «вмешательство во внутренние дела» на физических лиц, которые не состоят ни в российских НКО — «иноагентах», ни в иностранных организациях, признанных «нежелательными». То есть иноагентами могут быть законодательно признаны уже не только организации, но и граждане, получающие какое-то иностранное финансирование, например, личные гранты.

Комиссия Климова предлагает законодательно закрепить запрет на участие в качестве доверенных лиц кандидатов на выборные должности лиц с двойным гражданством, зарубежным видом на жительство, а также на любые виды участия в предвыборных кампаниях лиц без российского гражданства. Например, иностранных журналистов, не получивших специальную аккредитацию на выборы.

Возможно также расширение круга организаций, подпадающих под закон об иноагентах, включая СМИ. В этом случае очевидными жертвами станут прежде всего американские СМИ, действующие на территории России, которым придется расплатиться за применение в США закона FARA об иноагентах в отношении RT и радио «Спутник». Кандидатами на первенство в этой области уже стали радио «Свобода» и два ее проекта — сайт «Idel.Реалии» и телеканал «Настоящее время», которые успели получить соответствующее предупреждение от Минюста РФ. Видимо, жесткость репрессалий в отношении этих СМИ будет зависеть от того, чем реально закончится история с RT и «Спутником». Похоже, что вслед за «дипломатическим пинг-понгом», который вроде бы всех утомил и потому почти заглох, в отношениях России и США назревает новый раунд соревнования запретов, теперь связанный со СМИ.

В докладе также предусмотрена возможность установления нормы о введении «особого характера отношений с государствами, с территории которых систематически происходит очевидное вмешательство во внутренние дела РФ». Что означает этот «характер», пока непонятно. Понятно только, что все эти предложения чреваты еще большим накалом в отношениях с развитыми странами Запада, которые и так на сегодня в полном расстройстве.

Если все, что содержится в докладе «временной комиссии», получит юридическое оформление, то мы получим вторую волну ксенофобских ограничительных действий и законов. Первая началась в 2012 году после возвращения Путина в президентство под аккомпанемент массовых «болотных» протестов, которые власть расценила как следствие западного подстрекательства и подготовку «цветной революции» в России. 13 июля Госдума приняла поправки в закон «О некоммерческих организациях», прописав скандальные положения об «иностранных агентах». Потом в ответ на Акт Магнитского в декабре 2012-го был принят «Закон Димы Яковлева», а осенью этого же года появился термин «национализация элит», что вылилось в 2013-м и 2014 году в законы, запрещающие иметь за границей банковские счета и активы федеральным чиновникам. Тогда же чиновникам и силовикам было настоятельно рекомендовано отдыхать в России, а не за рубежом. Вся эта ксенофобия усугубилась после Крыма, Донбасса и западных санкций.

И вот теперь под очередные президентские выборы, на фоне оживления уличной активности и шумной, временами бестолковой, американской кампании о «российском вмешательстве» в их выборы грядет новая антизападная кампания, замешанная, как и предыдущая, на страхах перед «цветными революциями» и «западных происках», а также на желании дать «симметричный ответ». Если эта кампания состоится, то она не приведет ни к чему, кроме еще большего влезания России в болото международной изоляции, которая и на нынешнем ее уровне все сильнее вредит насущным национально-государственным российским интересам. Вместо поиска выхода из нее придумываются все новые способы самоизоляции, органы российской власти становятся истинным источником русофобии, а страдать от всего этого будут вовсе не западные страны, а, как обычно, граждане России, теряющие свои свободы, права, шансы на нормальную жизнь, на общение с внешним миром, на развитие и рискующие вкусить все прелести отечественного издания маккартизма.

novayagazeta.

***

Александра Буратаева: «Мне кажется, я вовремя остановилась»

Известная телеведущая и экс-депутат Госдумы давно уехала из России, несколько лет жила и работала в Латвии, а теперь переехала в Грузию.

Александра родилась в Элисте, окончила романо-германское отделение факультета иностранных языков Калмыцкого государственного университета по специальности «преподаватель английского языка и литературы», а позже Институт повышения квалификации работников радио и телевидения в Москве. Была и телеведущей, и депутатом Государственной Думы РФ, и пиар-директором, и президентом продюсерской компании, кавалер нескольких российских орденов.

Но жители Латвии знают и помнят ее как ведущую новостей на Первом Балтийском канале. С 2011 года Александра жила в Латвии, и переезд в нашу страну, по ее словам, произошел с легкой руки Аллы Духовой, руководителя балета «Тодес». «Позапрошлое лето в Москве было ужасным — пожары, жара... Я стала думать, куда бы уехать. Позвонила Алле, которая как раз была в Латвии, и спросила: «Какая погода в Юрмале?» Она ответила: «Прекрасная! Приезжай!» и помогла снять квартиру, ведь все гостиницы были переполнены. После Москвы Рижское взморье показалось мне раем: ничего не горит, свежий воздух, море...» — четыре года назад говорила Александра. Она выбрала нашу страну еще и потому, что здесь нет языковых барьеров, Латвия — экологически чистая страна с прекрасной природой.

В столице Латвии для Буратаевой нашлась и работа — Александра просто зашла к коллегам на Первый Балтийский, и кто-то спросил: «А слабо прямо сейчас в эфир выйти?» Ей оказалось не слабо — срочно нашли какой-то пиджак, она его надела и — в эфир. «Вот так и началось», — вспоминала Буратаева. Она думала, что приехала в спокойную страну, а тут столько событий — референдум, досрочные выборы президента, парламента, формирование нового правительства. Нет предопределенности, и поэтому Буратаевой было так увлекательно следить за происходящим: «Нет никаких установок — тех любить, этих ругать, все объективно освещается. Это здорово».

В Юрмале ей удалось отлично обустроиться — в доме ведущей нравилось все: расположение, архитектура, наличие больших окон. «Наконец-то сам интерьер полностью соответствует моим пожеланиям», — восторгалась Александра.

Всего за полгода Буратаева привыкла к жизни в Риге и Юрмале — ей нравилось, что здесь хорошо думается, ничто не мешает, да и прибалтийская погода, которую все так ругают, ей была по душе, даже дождь. «Да, осенью и зимой много серости, но ее полностью компенсирует спокойствие, характерное для этого края», — говорила телеведущая. Александра любила Ригу также за небольшие расстояния — все вопросы можно было решить в течение одного дня, особенно если грамотно спланировать встречи и маршрут. Как человек деловой, Буратаева по старой привычке после активной работы на телевидении каждое утро посвящала заполнению ежедневника и важным телефонным звонкам. «Пью кофе, параллельно включен планшет, телевизор, и решаю все вопросы. Тогда и день складывается легко», — делилась своим образом жизни ведущая.

Никто не думал, что после таких признаний Латвии в любви Буратаева так спешно ее покинет. Но в какой-то момент Александра написала заявление по собственному желанию и ушла с телевидения. «Не было никаких проблем. Коллеги были очень доброжелательны, многие даже удивились, когда я написала заявление. Мы, кстати, до сих пор дружим. Но я всегда должна быть с собой в гармонии, и если что-то меня мучает, я стараюсь найти выход. Просто я поняла, что новости — уже не информация, а политика. А это совсем не мое! Я и раньше это чувствовала и после работы в Госдуме решила для себя, что я — вне политики. Но работать в новостях и быть аполитичной сейчас невозможно. Поэтому я решила начать совершенно другую, спокойную жизнь».

И если еще недавно Буратаева нахваливала прохладный прибалтийский климат, но прошло совсем немного времени и она поняла, что в Латвии ей очень не хватало солнца... «Там всего два месяца в году, когда его реально можно увидеть, — это июль и август. Потом опять начинаются дожди и снег, дожди и слякоть. Я понимаю, когда дождь идет в сентябре, октябре, ноябре, потом снег — в январе, феврале. Но когда в мой день рождения 30 марта земля все еще под ледяной коркой и начинается апрель, а картинка не меняется — это для меня тяжело. Я впадаю в депрессию», — недавно призналась экс-телеведущая колумнисту портала finparty.ru, которая неожиданно встретила Александру Буратаеву в Тбилиси.

Тамошняя погода ее устраивает по-настоящему. «Однажды я сидела в Facebook и увидела фотографии подруги, такие солнечные, возле цветущих деревьев. Я спросила: «Ты в Испании отдыхаешь?» Она говорит: «Нет, я дома, в Тбилиси, приезжай в гости». У меня как раз выдалась неделя выходных, я полетела. Как только вышла из самолета, поразилась тому, что очень сухо и тепло. На следующий день открываю окно — солнце! Весь Тбилиси залит солнечным светом! Конечно, я сразу влюбилась в этот город. Потом время от времени приезжала в Грузию отдыхать, у меня появилось здесь много друзей, и все равно не решалась окончательно перебраться. Но этот город какой-то магнетический: еще не уехав, начинаешь вспоминать, когда следующие выходные, на которых можно снова сюда вернуться. Так я ездила-ездила и со временем поняла, что недвижимость здесь не такая уж и дорогая, и есть хорошие варианты с отличным видом. Почему я сижу в Риге, смотрю на этот дождь? Может, хватит уже работать как сумасшедшая, наверное, уже пришло время переходить на спокойный ритм жизни, сколько можно бегать и нервничать?» Как только Буратаева убедилась в правильности своих мыслей, то продала свой юрмальский дом и купила квартиру в Старом Тбилиси с прекрасным видом на город.

Помимо места жительства Буратаева кардинально вменила и род деятельности — она решила заняться маленьким, но очень приятным для нее бизнесом. «Купила забитый мусором подвал в старом Тбилиси, за пять месяцев вместе с другом, художником-дизайнером, сделала ремонт. Я сделала здесь студию арт-терапии, назвала ее Studio21, купила печку для обжига керамики, чтобы можно было самим делать авторскую посуду. И люди приходят рисовать — компаниями, с детьми и без детей. Женщины успокаивают здесь свои нервы и создают красивые и полезные вещи для дома. Я им включаю музыку, угощаю чаем, кофе, грузинским вином. Есть маленький сувенирный отдел — иногда туристы покупают готовые вещи. Вот такой у меня получился размеренный образ жизни. Многие люди гонятся все время за миллионами, за блестящей жизнью, за славой, а потом останавливаются и ощущают пустоту в душе. Мне кажется, я вовремя остановилась. Кто-то из умных сказал, что большинство людей проживают одну жизнь. Но некоторым выпадает удача прожить за одну жизнь несколько. Я считаю, что мне это удалось. И сейчас наступила моя другая, новая и счастливая жизнь».

newizv.

 
 
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