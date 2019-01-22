Запоздалые фото с Курчатова, 48, поневоле ставят в тупик. Если помните, местные жильцы недавно отрапортовали, что перекрывают сквозной проезд по дворам на Курчатова "левых" авто обычным шлагбаумом. Ваш корреспондент несколько дней собирался сфотографировать эту незаконную, по мнению Следственного комитета, инновационную социальную конструкцию, и вот - получите. Шлагбаум действительно установлен. И замок на нём действительно имеется. И он действительно заперт. Но сам шлагбаум - открыт... *** *** Зачем тогда понадобилось в буквально смысле слова городить здесь огород, не очень понятно. Может, они там на ночь от сторонних автовладельцев запираются хотя бы?