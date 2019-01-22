Вайфай в парке имени Кирова дрянь, короче говоря. Молодежь плюс профсоюз В Свердловской области прошли состязания молодых профлидеров атомной энергетики и промышленности. Сразу два конкурса состоялись в начале октября в городе Заречный (Свердловская область). Молодые профлидеры профсоюза атомщиков соревновались на звание лучшего и приняли участие в фестивале видеороликов “Профсоюз - это мы!”. На мероприятиях побывала корреспондент “Солидарности”. “ Как вы привлекаете молодежь в профсоюз?”, “Какие поощрения молодые от вас получают?”, “Как ваш начальник относится к вашему проф- активизму?”. Эти и другие вопросы задавали друг другу финалисты конкурса “Лучший молодежный профсоюзный лидер Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности”. Конкурс проходил с 4 по 7 октября в городе Заречный Свердловской области. “Вопрос сопернику” был частью первого этапа соревнования, где девять молодых работников атомной промышленности из разных уголков России боролись за звание победителя. Все испытания были так или иначе связаны с профсоюзной тематикой. Теоретически и практически. Финалисты попробовали себя в роли рекламщиков на второй день конкурса, представив свой профсоюзный проект. Так, Станислав Зюков из Сарова предложил проект “Репутация как мотивация”, нацеленный на улучшение имиджа молодежных организаций. С предложениями по повышению информированности аудитории выступила представительница Курской АЭС Мария Раздобарина. Создание информационного портала, по ее мнению, поспособствует повышению уровня информированности членов профсоюза. Необычную форму выбрала москвичка Ольга Фокина, рассказав о проекте по просвещению молодежи в области истории атомной отрасли: “Вы знали, что Курчатов в 31 год получил степень доктора физико-математических наук, не защитив диссертацию?” Не все знают, но могут узнать за счет лекций и интерактивных мероприятий. С проектом по увеличению численности профсоюзов выступила победительница Юлия Минкина. На вопрос “как?” Юлия и ее команда предложили создать благотворительный фонд помощи сотрудникам, нуждающимся в срочном лечении. Речь идет о суммах с пятью нулями, когда предприятие не может оказать поддержку, потому что бюджет формируется заранее. Создав такой фонд, можно действительно помочь работникам атомной промышленности. А с помощью информационного портала можно легко вести обмен информацией - у работников таким образом появится уверенность, что пожертвованные ими средства идут по назначению. Одна из сторон рекламы - агитация. Именно агитационными номерами на тему “Вступай в профсоюз!” запомнился второй этап соревнований 6 октября. Творчески подошла команда из Новосибирска, поэкспериментировавшая с советским кино. Переделки на тему того, как герои кинофильмов “Любовь и голуби” и “Джентльмены удачи” вели бы себя, будучи членами профсоюзных организаций, смотрелись весьма забавно. Команда из Сарова представила миниатюру под главную тему из “Крестного отца” с отсылками на Великую депрессию. Финалистам также пришлось вспомнить основы Трудового кодекса и историю развития профсоюзов в стране: в рамках испытания “Экзамен” участникам предлагалось ответить на четыре вопроса. Были те, кто не дал ни одного правильного ответа, а также те, кто верно ответил на все вопросы - например, сибирячка Ольга Никитина. Представители Белоярской АЭС, профком которой выступил соорганизатором мероприятия, приняли участие в фестивале видеороликов “Профсоюз - это мы!”. В рамках соревнования ребята представили видеоролик с “Человеком-профсоюзом” в главной роли. По сюжету герой помогал простым работникам, впавшим было в отчаяние: материальной помощью, отпусками, отдыхом, выстраиванием отношений с начальством. Победителями же вышли представители железногорского Горно-химического комбината (Красноярский край). Команда представила ролик на социальную тему, показав, как профсоюз помогает простым людям - детям, старикам. По мнению секретаря ЦК РПРАЭП и председателя жюри Александра Ваничкина, “это больше чем просто конкурс. Радует то, что все мероприятия организуют и проводят молодые ребята. Мы со старшими товарищами не вмешиваемся. Заметьте, и в жюри молодых много, хотя люди уже состоявшиеся, прошедшие “боевое крещение”, показавшие себя в профсоюзной работе”. Победители конкурса “Лучший молодежный профсоюзный лидер Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности”: 1 место - Юлия Минкина (Опытное конструкторское бюро машиностроения имени И.И. Африкантова, Нижний Новгород); 2 место - Алина Рева (Федеральный центр науки и высоких технологий, Специальное научно-производственное объединение “Элерон”, Москва); 3 место - Ольга Никитина (ПАО “Новосибирский завод химконцентратов”, Новосибирск). В номинации “Народный лидер” (приз зрительских симпатий) победила москвичка Ольга Фокина (Всероссийский НИИ автоматики имени Н.Л. Духова). Победитель конкурса видеороликов - первичная профорганизация Горно-химического комбината, Железногорск, Красноярский край. solidarnost.org .