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А мы такие поджигаем Печатать E-mail
Tuesday, 10 October 2017

Первый микрорайон - самое динамичное место в Нашгороде.

А МЫ ТАКИЕ ПОДЖИГАЕМ

Определённо удалась прошлая ночь в первом микрорайоне. А я самое интересное проспал...

«10 октября на территории ЗАТО г. Железногорск произошло 5 пожаров.

В 03.17 час. на пульт центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о горящем автомобиле марки Toyota Ractis на парковочном месте во дворе жилого дома по ул. Королева, 12. На момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось открытое горение заднего колеса в районе бензобака. Была угроза распространения огня на рядом стоящий автомобиль. В результате пожара у легкового автомобиля уничтожена задняя левая фара, заднее остекление, повреждена внутренняя отделка, лакокрасочное покрытие левого крыла, крыши, задняя левая покрышка. Площадь пожара составила 1 кв.м. У рядом стоящего автомобиля огнем поврежден фонарь заднего стоп-сигнала. Предварительная причина пожара — поджог.

В 04.39 час. на пульт поступило сообщение о пожаре в подъезде жилого дома по ул. Курчатова, 16. На момент прибытия пожарных подразделений горел щит прохода электрокабелей в подъезде жилого дома. В результате пожара полностью выгорел щит прохода электрокабелей, стены подъезда закопчены. Площадь пожара составила 1 кв.м. Предварительная причина пожара — поджог.

В 05.51 час. поступило сообщение о пожаре в садоводческом товариществе №1 по ул. №2 (сады в районе ул. Восточной). На момент прибытия пожарных подразделений одноэтажный деревянный садовый дом был полностью охвачен огнем. Угрозы распространения огня на соседние постройки не было. В результате пожара огнем полностью уничтожена веранда садового дома, частично уничтожена кровля, стены обуглены. Площадь пожара составила 12 кв.м. Предварительная причина пожара — поджог.

В 06.33 час. поступило сообщение о пожаре в садоводческом товариществе №1 по ул. №4. На момент прибытия пожарных подразделений веранда садового дома была полностью охвачена огнем, была угроза распространения огня на садовый дом. В результате пожара веранда садового дома полностью уничтожена огнем. Площадь пожара составила 6 кв.м. Предварительная причина пожара — поджог.

В 07.45 час. поступило сообщение о пожаре в садоводческом товариществе №1 по ул. №3. На момент прибытия пожарных подразделений из окон садового дома шел густой черный дым, угрозы распространения огня не было. В результате пожара огнем уничтожен матрас, повреждена деревянная мебель, находившаяся внутри садового дома. Площадь пожара составила 2 кв.м. Предварительная причина пожара — поджог.

По всем пожарам проводится проверка, на месте пожара работала следственно-оперативная группа МУ МВД по ЗАТО г. Железногорск».

vk.com.

UPD.

В дежурную часть полиции поступило сообщение от 68-летней местной жительницы о том, что неизвестные в ночное время подожгли ее садовый дом, причинив материальный ущерб на сумму 400 тысяч рублей. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В этот период загорелся еще один дом на другой улице в этом же садоводческом товариществе. Дорожные полицейские направились патрулировать территорию и в одном из дачных участков ими были замечены двое мужчин, один из которых пытался совершить поджог дома.

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Сотрудниками ДПС 19 и 25-летние неработающие железногорцы были задержаны и доставлены в отдел полиции. Правоохранителями установлена причастность 19-летнего злоумышленника к поджогам 4 садовых домов. Молодой человек задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В настоящее время следователями МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи – до 5 лет лишения свободы.

железногорск.24.мвд.рф.

Двое задержанных, местные жители 1991 и 1998 годов рождения, не смогли объяснить полицейским, зачем устроили пожары, они были изрядно пьяны. В поджогах в садовом кооперативе они признались, но заявили, что к сгоревшим автомобилю и подъездному щитку не имеют никакого отношения.

gig26.ru.

 
 
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