Октябрь 2002-го: начало конца "новых производств" Катаргина. ПЛЮС-МИНУС ПЯТНАДЦАТЬ Если не цепляться к мелочам, ничего принципиального в Нашгороде с октября 2002 года не изменилось. Доходы муниципальных предприятий и учреждённых администрацией фирм составляют всего два «лимона». По этому поводу депутат Анатолий Коновалов возмущается: «Развитием МУПов никто не занимается!» Арбитражный суд Красноярского края признал ОСПАО «Сибхимстрой» банкротом. Долги бывшего градообразующего предприятия составляют 600 млн рублей. Конкурсным управляющим назначен с подачи Владимира Кияева юный Вячеслав Лапенков. Он уверяет, что имуществом «СХС» задолженность покрыть не удастся. МО «Гортеплоэнерго» зарегистрировано 4 октября 2002 года. После капитального ремонта, продолжавшегося полгода, открылась баня на Октябрьской. Депутат и почётный гражданин города Борис Беллер: «В США тепло к домам не подводят, так дешевле». Т.н. «одно окно» должно было заработать в Нашгороде в октябре 2002 года. Вместо этого только Регистрационная палата переедет в декабре в выделенное помещение. А куда спешить-то? В 2 млн рублей обошёлся ремонт компьютерного томографа в ЦМСЧ-51. Аппарат стоял мёртвым с марта (сломался на седьмом году жизни). В качестве бонуса медики обещают к концу года запустить другое чудо техники, магнитно-резонансный томограф. 91 ставка будет до конца года сокращена в управлении образования ЗАТО Железногорск. За девять месяцев в Центре занятости зарегистрировались 4.000 безработных. Со склада на ул. Енисейской неизвестные энтузиасты украли пива на 10.000 рублей. Главный архитектор города Валерий Гребешков сообщает: застройщику приказано убрать забор на углу Курчатова – Центральный проезд. «Строить и завозить материалы они не имеют права. Действуют самовольно». Две семьи из Детского дома торжественно справили новоселье на Элке. Их коттедж переделан из бывшего магазина. Жалобы на качество ремонта начнутся довольно скоро. По данным томских проектировщиков, стоимость недостроенной Железногорской ТЭЦ оценивается в 450 миллионов. Однако владелец объекта, Анатолий Чубайс, не прочь цену удвоить. Численность работающих на НПО ПМ снизилась до 5.700 человек. Правда, в 2001 году на предприятие якобы приняли 450 молодых специалистов. Вице-мэр Анатолий Тубольцев на празднике обескуражил местных педагогов: «Говорят, вы работаете на США. Правильно!» На ГХК пришли шесть вагонов ОЯТ из Саратовской области. Под разгрузкой стоит болгарский рейс. 22 носителя СПИДа зарегистрировано в Красноярске-26. Что характерно, первый случай якобы отмечен был в марте 2001 года. Однако ж «обследование будет прекращено – нет средств». Плату за детские сады власти обещают поднять до 400 рублей. Возле садового кооператива №1 имеет место незаконное расширение гаражей. На первое заседание осенней призывной комиссии не явился её председатель, замглавы по социалке Владимир Фомаиди. В итоге ей пришлось начать работу с полуторачасовым опозданием и в неполном составе. В горУВД красноярские коллеги выявили недостачу мехового инвентарного имущества на 39.839 рублей. Дедушка Беллер рекламирует фитобочки в бане «Нега». ВНИПИЭТ полтора года разрабатывал концепцию Генерального плана развития ЗАТО. В трёх вариантах. Тридцать бомжей официально насчитывается в городе. Светлана Кукарцева, звезда местного ТВ, объявила 15 октября: «Средняя зарплата в январе будет 4,5 тысячи». 155 несовершеннолетних поставлены на учет в горУВД за девять месяцев текущего года. В бывшей мастерской бывшего главного художника ЗАТО Валерия Григорьева открыта «Новая аптека». 10.448 семей в 2003 году будут нуждаться в жилищных субсидиях, по оценкам специалистов. Сейчас такие субсидии получают свыше двух тысяч. Неустановленные жулики украли… шесть железобетонных плит! На борьбу с наркоманией власти Нашгорода нашли только 500 тысяч из запланированного миллиона. Свыше ста человек проигнорировали осенний призыв. «Центр оффшорного программирования» откроется в Красноярске-26 в ноябре, заверяют в Сером доме. Крупная квартирная кража зарегистрирована на ул. Боровой, 3. Дефицит железногорского бюджета составляет 150 млн рублей. Более пятисот человек в ЗАТО получают пенсию в размере меньше тысячи. Дом на пр. Мира со строительным номером 16/4 власти и телевидение обещают сдать в эксплуатацию в течение месяца. Николай Ерощук объясняет причину задержки: власти затянули с деньгами на полтора месяца. Если денежки (2 млн рублей) быстренько подгонят, то уже 30 октября работы будут завершены. Сгорела баня Горлесхоза. Вместо 400 миллионов правительство России выделило на финансирование т.н. Программы развития ЗАТО всего-навсего 95 млн рублей. Адептам кластерной сказочки следовало бы помнить эти цифры. В 179 школе четверо великовозрастных дебилов на «дискотеке», устроенной учительницей, изнасиловали девочку. Скандал замяли , как водится. Ипотечное агентство «Атом»* вынуждено признать: к концу года жилой дом на Белорусской сдан не будет, т.к. не хватает денег. Может, весной, типа? «Около 30 заявлений на квартиры уже есть, но будет и дополнительный набор». 102.620 человек насчитала перепись в бывшем Соцгороде. В городском Совете рассматривается текст обращения в прокуратуру по жалобе А.Луцака в отношении нарушений закона в управлении капитального строительства. Зарегистрировано ГКУ «Центр занятости населения ЗАТО г. Железногорска». Арендная плата собирается КУМИ в размере 94%. За счет её увеличения в 2003 году планируется 22-процентный прирост сборов, на 15 млн рублей в сумме. Замгубернатора Красноярского края Вадим Медведев назначен председателем комитета по взаимодействию с Законодательным Собранием. Остановлен ремонт инфекционного отделения. Говорят, проект стал чересчур дорогим, 42 млн рублей по смете. Начались публичные разборки в СМИ между проектировщиками и чиновниками. Андрей Катаргин в итоге объявил, что «построить новое здание будет проще и дешевле». Поставлено на учёт управление министерства внутренних дел по ЗАТО г. Железногорск. Подписано постановление главы администрации о ликвидации МУП «Центр школьного питания». История муниципального общепита на этом завершилась. «Информ-Экспресс» успокаивает: всё в порядке, положение горожан не ухудшится. *** Из истории заколючинских инноваций: «В декабре 2002 года администрация ЗАТО заключила кредитный договор с ООО «Родос», а фактически с фирмой «Сибирское стекло». В Программе развития на 2001 год ей предполагалось дать 10 млн рублей на создание «производства оконных стеклопакетов и витражей на базе оборудования голландской фирмы «Lises» . В рамках программы теплосбережения, между прочим. Но даже при нечеловеческой щедрости федерального центра денежек на все хотелки железногорских предпринимателей не доставало. Кое-кому приходилось ждать своей очереди. Как вот «Родосу» , то есть, пардон – «Сибирскому стеклу» . Можно было, конечно, не дожидаться московских посылочек, а просто взять кредит из возвратных средств Программы. Да вот беда: не спешили должники возвращать долги. А заставить их Серый дом то ли не мог, то ли не хотел. Финансирование проекта было открыто лишь в 2002 году. Директор ГХК Жидков очень удачно отказался тогда от получения 40-миллионного кредита на реконструкцию котельных. Бабки быстренько переделили. Десять «лимонов» досталось «СибСтеклу». Тридцать – ОАО «Управляющая компания «Северный воздушный мост». К слову, весьма любопытен был довод, коим директор «Родоса» убеждал депутатов выдать ему кредит: не дадите, мол, денег сейчас, завтра я перестану платить другие долги. Вам же хуже будет! По договору от 2 октября 2002 года 10 млн рублей были выделены «СибСтеклу». Как ни удивительно, поручился за возврат денег всё тот же Горно-химический комбинат. Тем не менее, в августе с.г. начальница правового управления Серого дома Алла Соколова предложила вице-мэру Шалагинову власть употребить в отношении нерадивых коммерсантов. Раз, мол, они такие нехорошие и пропускают платежи, будем бодаться в суде. В конце концов, миллион четыреста тысяч на дороге не валяются!» uranbator.ru . Из приговора по уголовному делу «Мехмаша: «Гребенников вызвал директора ООО «Альтрон» Уватенкова в офис, где под угрозой увольнения с должности принудил к подписанию фиктивных документов. Вместе с тем Уватенков заверять свою подпись печатью ООО «Альтрон» не стал, сославшись на ее отсутствие. Гребенников в период со 2 по 7 октября 2002 года приехал в офис индивидуального предпринимателя Трофимова, где попросил Трофимова, являющегося одним из учредителей ООО «Альтрон», заверить печатью указанного Общества подпись Уватенкова. Трофимов, осознавая, что документы являются подложными, отказался удостоверить их оттиском печати. В результате Журавлев, понимая, что предоставление фиктивного договора №27 без удостоверения подписи Уватенкова печатью ООО «Альтрон» в администрацию ЗАТО г. Железногорск невозможно, 07 октября 2002 года подготовил и направил письмо в адрес Администрации, в котором указал, что ООО «МЕХМАШ» не является представителем ООО «НПО «Сибспецстройинвест» и ООО «Дюкон», вследствие чего ООО «МЕХМАШ» отказывается предоставить документы о праве собственности последних на оборудование, переданное по договорам поставки №5 от 29.01.2002 и №П-14 от 11.09.2002. Одновременно Журавлев, действуя согласованно с Гребенниковым, в целях введения главы Администрации ЗАТО г. Железногорск Катаргина в заблуждение относительно расходования средств бюджетного кредита ООО «МЕХМАШ», приложил к указанному письму в качестве обоснования произведенных платежей вышеуказанные фиктивные документы названного Общества с фирмами ООО «Дюкон» и ООО «НПО «Сибспецстройинвест». А Гребенников обратился в горсовет с просьбой проверить использование кредитных средств... ( отсюда ). . * В октябре 2002 года «Сегодняшняя Газета-Красноярск-26» сообщила: «Фонд «Атом» существует в Железногорске второй год. В течение только первых месяцев его работы заявления на улучшение жилищных условий написали 735 железногорцев. Однако всего 20 из них получили новенькие квартиры. Остальные ждут до сих пор».