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|Tuesday, 10 October 2017
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Кажется, у нашей "Страны Олении" вот-вот появится конкурент.
Строго говоря, заявка на конкуренцию уже сделана.
И какая заявка!
Помните недавний ролик с Советской? Ну и вот...
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