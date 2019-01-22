Переход количества в качество Кажется, у нашей "Страны Олении" вот-вот появится конкурент. Строго говоря, заявка на конкуренцию уже сделана. И какая заявка! Помните недавний ролик с Советской? Ну и вот... *** Рассказать про это друзьям в: Добавить комментарий < Пред. След. > [Назад]