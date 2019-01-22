Криминальные хроники бывшего Красноярска-26. СЕМЬ ДНЕЙ В ЗАКОЛЮЧИНСКЕ Криминальные хроники бывшего Соцгорода. НЕЗДОРОВЫЕ СЕНСАЦИИ НЕ ЗАРАСТЁТ НАРОДНАЯ ТРОПА Сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 29-летний ранее судимый местный житель, который сбыл наркотическое средство покупателю. Результаты химического исследования показали, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком массой 0,072 грамма. В отношении железногорца возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконный сбыт наркотических средств». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. И СЕМЬ ЛЕТ НА ЗАКУСКУ В дежурную часть полиции обратилась продавец магазина и сообщила о том, что неизвестный похитил товар. Прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции женщина пояснила, что мужчина взял бутылку алкоголя и не расплатившись направился к выходу, на просьбу вернуться и рассчитаться злоумышленник оттолкнул ее и скрылся. В отношении ранее судимого, неработающего 32-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание сроком до 7 лет лишения свободы. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. ЖУЛИКИ НЕ ДРЕМЛЮТ Продать автоприцеп через интернет решила 46-летняя женщина. Разместила объявление, дождалась телефонного звонка и пошла к банкомату, т.к. потенциальный покупатель пообещал ей предоплату и для этого нужно было... проверить баланс карты. Действуя по инструкции мошенника, дамочка подключила на свой телефон услугу «Мобильный банк» и отправила в никуда 10.000 рублей. Полимилиция обещает, конечно, до двух лет принудительных каникул автору столь нехитрой разводки, но его же сперва найти надо... ЧТОБ ЛЕЖАЛО ХОРОШО После визита на автомойку 30-летний железногорец хватился оставленного в машине ноутбука. Поскольку чисткой салона занимался 18-летний пацан, подозрение пало на него, тем более что судимость у него уже была. Не исключено, что появится ещё одна, по статье УК РФ «Кража». Любимый телевизор убежал из квартиры 86-летней пенсионерки, как выяснилось, не без помощи родного её внука. Безработный и судимый 34-летний внучок позаимствовал у бабушки ключ, выбрал момент и снёс зомбоящик в ломбард. За этот подвиг ему сулят посадку на срок до шести лет и штраф до 80.000 рублей. *** *** Совместная пьянка 63- и 28-летнего аборигенов закончилась тем, что у старшего с б анковской карты ушли пять тысяч. Отправленный в магазин, «малоизвестный» молодой собутыльник сам выплатил себе гонорар за услугу и хотел было снять все денежки до копеечки, но хозяин успел заблокировать второй трансферт. В ходе разбирательств безработному и судимому гражданину добавили ещё пару эпизодов: «П одозреваемый находясь на улице попросил у прохожего мобильник для совершения звонка и с данным телефоном скрылся. Причинив последнему ущерб на сумму около 4 тысяч рублей». «Во время патрулирования к полицейским обратилась женщина и сообщила, что на соседнем участке находится посторонний мужчина. Заметив их, злоумышленник попытался скрыться, но был задержан. При себе у него находился пакет с похищенными продуктами питания из дачного дома». Дело отправлено с суд с перспективой отсидки до пяти лет. ИСКУССТВО МАСКИРОВКИ Почему-то считается, что молодёжь в цифровых технологиях разбирается лучше стариков-маразматиков, и вообще быстрей соображает. Но если судить по этому эпизоду разграбления ларька в парке на предмет пожрать, глупость возраста не имеет. Ролик длинноват, реальное действие начинается на 1:30. Интересно также, какого чёрта они вообще в зоопарке делали в «комендантский час». На охране мадам Кислова экономит, это понятно. Но что за развлечение такая прогулка, кто бы объяснил? Медведей в клетках дразнят? На верблюдах катаются? ОХОТА НА ДОРОГАХ Нарядом ДПС на Таёжной задержан автомобиль «ВАЗ-2109» под управлением 63-летнего аборигена в состоянии алкогольного опьянения, причём уже не в первый раз, как выяснилось позже. Хотелось бы думать, что на сей раз его посадят, но верится с трудом. Следующий сюжет следовало бы назвать «Русский бильярд», но «П еред светофором не смог затормозить» тоже сойдёт: *** *** *** *** *** «Сотрудниками Госавтоинспекции Железногорска за 2017 год к административной ответственности привлечено более 250 водителей за нарушение правил тонировки. Стражи дорожного порядка ежедневно выявляют факты управления автомобилем с незаконной тонировкой. Штраф за пренебрежение правилами тонировки составляет 500 рублей. Также инспектор ДПС выписывает водителю предписание об устранении данного нарушения в трехдневный срок. В случае невыполнения законного требования сотрудника полиции в установленный период автолюбителю, при следующей остановке экипажем ДПС грозит более суровое наказание – штраф до 1000 рублей, либо административный арест до 15 суток». ПООСТОРЖНЕЙ С ЗАБОРАМИ Похоже, серьёзные проблемы с оперативной памятью начались у матрицы, в которой мы с вами как бы живём. Не успел «Уран-Батор» сказать своё «фи» проекту народного шлагбаума во дворах по проспекту Курчатова, как проблему взялся поднимать на недосягаемую высоту Следственный комитет. Не наш, правда, а красноярский, но круги по воде от эдакого булыжника наверняка дойдут и до бывшего Соцгорода. "На сайте ТК «Новости 7 канала» размещена ст. «Спасатели и врачи скорой помощи жалуются на шлагбаумы во дворе жилых домов Красноярска» , в которой представители медицинского сообщества и пожарной службы сообщили о проблемах, возникающих в городе Красноярске из-за невозможности организовать проезд во дворы, оборудованные шлагбаумами, машин скорой помощи и автомобилей МЧС. В связи с тем, что порядок установки шлагбаумов на территории города Красноярска не определен, Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Красноярскому краю обратилось к главе города Красноярска, и. о. губернатора Красноярского края с предложением урегулировать данный вопрос. Кроме того, в прокуратуру Красноярского края направлена информация с просьбой проверить соблюдение прав граждан, нуждающихся в скорой медицинской помощи, проживающих во дворах, оборудованных шлагбаумами, а также беспрепятственного проезда машин спецтехники на придомовую территорию многоквартирных домов".