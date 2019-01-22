Ещё один участник обокластера тихонько отходит в лучший мир. ОТРЯД НЕ ЗАМЕТИТ ПОТЕРИ БОЙЦА Прореживание участников обокластера идёт своим чередом, без фанфар и истерик. Недавно «Свежее ТВ» сообщило об увольнении работников ООО «Сибирская конструкция» в связи с банкротством фирмы. «Пять сторожей в возрасте около 80 лет не получили зарплату за несколько месяцев 2016 года и за часть 2017-го», - взялась на днях развивать тему муниципальная газета. Но поскольку главный специалист по «новым производствам» прошлого века отбывает сейчас добровольно-принудительный отпуск, справочку вынужден давать «Уран-Батор». *** Отмирание советских производств неизменно сопровождалось в капиталистическом Нашгороде тотальным их разграблением. Ни одно, пожалуй, достаточно крупное предприятие не обошла участь сия. Один только «Сибхимстрой» и генерала Кияева достаточно вспомнить. А в марте 2002 года перестали платить зарплату рабочим на железногорском ЗАО «МСУ №53». Как вороньё на дохлую лошадь, мгновенно слетелись к фирме заколючинские топ-менеджеры во главе с тогдашним мэром, перехватили управление и разделили её на десяток самостоятельных юридических лиц. Непосредственно акционерное общество агонизировало под присмотром некоммерческого фонда «Технополис» ещё два года. Аккурат такой срок Андрей Катаргин назначал для возврата долгов МСУ-53, но чересчур погорячился, разумеется. Наибольшую славу — всероссийского, без преувеличения масштаба — из внебрачных «дочек» фирмы получило ООО « Мехмаш » , где едва не были украдены все 50 миллионов бюджетного кредита. Вопреки традиции, по данному делу состоялось следствие и даже были осуждены два человека, причём красноярского предпринимателя Павла Гребенникова прокуратуре пришлось выписывать аж из Турции. Потом он, к слову сказать, сменил фамилию и перебрался в другой закрытый атомный городок — Новоуральск, и там тоже успел пошалить, но это так, реплика в сторону... Другим осколкам МСУ-53 досталась жизнь хотя и более длинная, но куда более неприметная. Опытный завод «отцы города» пытались нагрузить новыми проектами, но ничего у них не вышло, и его просто порезали на металлолом сказочно прекрасные представители местного бизнеса типа Лёши Николаенко. ООО «Трансавто» тихо склеило ласты в 2008-м. ООО «Строительная компания «МСУ-53» отошло в мир иной в 2011-м. Год спустя (не) состоялась гражданская панихида по «Заводу металлоконструкций» п/у Виктора Губарева... Вот о таких фантомах мы сегодня и говорим, граждане товарищи. К примеру, созданная в марте 2002 года на паях Татьяной Сергеевной Кулачинской (основной владелец), Павлом Леонидовичем Корюкиным и Виктором Владимировичем Губаревым фирма «ЗМК» с юридическим адресом «Октябрьская, 19» для понимающих людей заявляла в качестве основного вида деятельности «Ремонт бытовой техники», строительные работы и даже торговлю. Но это «Заводу металлоконструкций» не помогло, как видите. Другое предприятие Виктора Губарева, ООО «Сибирская конструкция», появилось на свет несколько позже. На сайте предприятия упоминается 2005 год, однако электронные базы данных называют иную дату: ноябрь 2008-го. В учредителях фирмы числятся Наталья Владимировна Корюкина, Андрей Викторович Губарев и Валерий Александрович Клименко. Этой информации на интернет-портале предприятия тоже нет. Он вообще выглядит брошенным на полпути. Заход в раздел «Статьи» требует авторизации, скажем. Раздел «Проекты» пуст. И так далее, и тому подобное. «На сегодняшний день предприятие изготавливает металлоконструкции и нестандартное оборудование для различных объектов ВПК в Восточно-Сибирском регионе», - вещает о себе умирающий. А справочники подсказывают, что физически находящаяся в здании 53В на улице Южной фирма выиграла в своё время семь торгов из шестнадцати, причём основным заказчиком её являлся «НИКИМТ-Атомстрой», бывший владелец Железногорской ТЭЦ. Интернет добавляет сюда ФГУП «ГУ СДА» министерства обороны (контракт на 23,5 млн рублей), АО «Атомпроект» (350 т.р.), ФГУП «ГХК» (6,3 миллиона) и оздоровительный лагерь «Взлёт» (3,7 млн). «Ванкорнефть», крытый каток для академии МЧС, и прочая, и прочая, и прочая. Не обошлось в истории компании без политики и западного следа. На выборах местного Совдепа в 2010 году на седьмом одномандатном округе замечен был в числе самовыдвиженцев замдиректора фирмы по производству Павел Корюкин. А полгода спустя «Сибирская конструкция» упоминалась в связи с визитом в ЗАТО группы кураторов британской программы «Партнёрство атомных городов», проверявших работу получателей конверсионных денежек, выданных правительством Великобритании. А потом каким-то образом затесалась и в список участников инновационного ядерно-космического кластера. Но и там достичь процветания ей не удалось. Как и всем остальным претендентам, впрочем. Смешно, кстати. Газета «Коммерсант» однажды брала у меня интервью по этому поводу, и ваш корреспондент заявил, не чинясь, что никакого проку от иноземных вливаний в Нашгород ждать не приходится. Я-то сам про тот разговор давным-давно позабыл, но Её Величество История всё фиксирует, как видите, и любое дело обязательно доводит на конца. Муниципальные журналистки в ходе проведённого расследования установили, что ещё в конце 2015 года фирма якобы «крепко стояла на ногах, несмотря на кризисные тенденции в экономике страны, выполняла все социальные обязательства перед своими работниками, выплачивала заработную плату, рассчитывалось с контрагентами и даже ремонтировала помещения управления». Интернет, правда, думает несколько иначе: Дальше всё действительно развивалось по стандартному сценарию: «Уже в прошлом году стали задерживать зарплату. Иногда рабочим из положенных 40-50 тысяч рублей перепадали какие-то крохи, а вот сторожам с оплатой труда в 8 тысяч не доставалось ничего. Пожилые люди терпели, ведь у них была пенсия, и продолжали исправно исполнять свои служебные обязанности. А когда 1 сентября сотрудникам объявили: «Всем спасибо, все свободны, мы - банкроты!», - и выставили за дверь, оставив без заработанных денег, люди стали искать правду. Но как выяснилось тут же, «Сибирская конструкция» официально банкротом не считается. А будь у предприятия подобный статус, бывшим сотрудникам еще можно было бы на что-то надеяться. Пока же звучат одни отговорки. Директор Виктор Губарев по телефону заявил журналистам, что предприятие полностью разорено, он и сам остался без зарплаты и вынужден уволиться. По его словам, погубили предприятие заказчики, которые должны 26 миллионов рублей. Только «Буреягэсстрой» не заплатил фирме Губарева около 15 миллионов, «Уралатом» - 9 миллионов и т.д. Иски о задолженности переданы в суд, но Губарев не рассчитывает на выплаты. У контрагентов тоже нет денег». Вертикальный русский бизнес во всей своей красе, короче говоря. Один бесконечно растянутый во времени и пространстве замкнутый круг. «Никто из пяти сторожей не имеет на руках документов о трудовых отношениях с ООО «Сибирская конструкция». Впрочем, Губарев утверждает, что сотрудники принимались на работу сугубо официально и в отделе кадров все необходимые документы имеются. Только забрать их невозможно - отдел кадров-то закрыт…» Так и не знаешь, смеяться тут или плакать. Чудес не бывает. Бог терпел и вам велел, граждане. Инновационный ядерно-космический кластер вам в помощь. Пишите письма Путину.