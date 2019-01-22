Как ГХК облагораживал территорию возле АТЦ и что из этого вышло. Шлагбаум преткновения Тотальный апгрейд улицы Ленина удачно совпал с решением руководства ГХК облагородить территорию возле АТЦ. Да, формально земля эта — городская. Но за здешний чертополох и кривой рельеф атомщикам и перед гостями было неудобно, да и самим смотреть тошно. Теперь тут брусчатка, газон и травка. А также новёхонькая автостоянка для сотрудников АТЦ. Вокруг которой в первый же день разгорелся сыр-бор. Заложник По проекту стоянок две: на 18 авто возле административного корпуса и ещё на 60 у проходной АТЦ. Принимать машины готовы обе, но автоматический шлагбаум есть пока только на той, что поменьше. В первый день утром он пропустил всех желающих, и вечером выехали все. Кроме «уазика», хозяин которого подзадержался в мастерских. Бедолага разбил все телефоны, вызволяя своего железного коня. Увы. Шлагбаум стоял насмерть, домой пришлось ехать на такси. — Служебная парковка дело очень хорошее. Но почему нам толком ничего не объяснили?! Ни собрания не провели, ни спросили никого, — не понимает невольный заложник шлагбаума. — Смогли уехать те, у кого были ключи. Но почему эти ключи не выдали всем? Говорят, «мы свои, мы заплатили за ключи, и тут ставить свои машины будем только мы. А вы чужие. Ставьте там, шлагбаум вам в следующем году купят». Там — это где без шлагбаума и где в первый же день все 60 мест забили под завязку, причём не только машины работников АТЦ. А возле администрации стоянка была полупустая, рассказывает дальше пострадавший автослесарь. Отличный специалист, отдавший предприятию 23 года, он никак не может понять, как стал чужим… Зачем стоянки большая и маленькая? Порядка 15 миллионов рублей закладывал комбинат в свой проект на облагораживание этой территории. В итоге получилось даже дешевле, и глаз теперь действительно отдыхает, глядя на результаты, а не дёргается. Вот бы ещё и людей успокоить, ради которых, собственно, всё и затевали. — Очень удобно, приехав на работу, оставить машину рядом и под контролем, — рассказал начальник АТЦ Борис Дисман. — Шлагбаум для основной, большой стоянки планируем закупить и установить в следующем году. Как и на стоянках комбинатоуправления, проезд будет через считывающие устройства. Ну а маленькую стоянку мы сделали для самых мобильных сотрудников, которые то и дело отлучаются по служебным делам. Они сами закупили чипы, чтобы открывать шлагбаум, когда им нужно. Пульт управления есть также у механика и у диспетчера, который круглосуточно на рабочем месте. Людям информации явно не хватило. Мы оперативно провели собрание и всё объяснили подробно. sibghk.ru .