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Красота - это страшная сила Печатать E-mail
Saturday, 07 October 2017

Как ГХК облагораживал территорию возле АТЦ и что из этого вышло.

Шлагбаум преткновения

Тотальный апгрейд улицы Ленина удачно совпал с решением руководства ГХК облагородить территорию возле АТЦ.

Да, формально земля эта — городская. Но за здешний чертополох и кривой рельеф атомщикам и перед гостями было неудобно, да и самим смотреть тошно. Теперь тут брусчатка, газон и травка. А также новёхонькая автостоянка для сотрудников АТЦ. Вокруг которой в первый же день разгорелся сыр-бор.

Заложник

По проекту стоянок две: на 18 авто возле административного корпуса и ещё на 60 у проходной АТЦ. Принимать машины готовы обе, но автоматический шлагбаум есть пока только на той, что поменьше. В первый день утром он пропустил всех желающих, и вечером выехали все. Кроме «уазика», хозяин которого подзадержался в мастерских. Бедолага разбил все телефоны, вызволяя своего железного коня. Увы. Шлагбаум стоял насмерть, домой пришлось ехать на такси.

Служебная парковка дело очень хорошее. Но почему нам толком ничего не объяснили?! Ни собрания не провели, ни спросили никого, — не понимает невольный заложник шлагбаума. — Смогли уехать те, у кого были ключи. Но почему эти ключи не выдали всем? Говорят, «мы свои, мы заплатили за ключи, и тут ставить свои машины будем только мы. А вы чужие. Ставьте там, шлагбаум вам в следующем году купят».

Там — это где без шлагбаума и где в первый же день все 60 мест забили под завязку, причём не только машины работников АТЦ. А возле администрации стоянка была полупустая, рассказывает дальше пострадавший автослесарь. Отличный специалист, отдавший предприятию 23 года, он никак не может понять, как стал чужим…

Зачем стоянки большая и маленькая?

Порядка 15 миллионов рублей закладывал комбинат в свой проект на облагораживание этой территории. В итоге получилось даже дешевле, и глаз теперь действительно отдыхает, глядя на результаты, а не дёргается. Вот бы ещё и людей успокоить, ради которых, собственно, всё и затевали.

Очень удобно, приехав на работу, оставить машину рядом и под контролем, — рассказал начальник АТЦ Борис Дисман. — Шлагбаум для основной, большой стоянки планируем закупить и установить в следующем году. Как и на стоянках комбинатоуправления, проезд будет через считывающие устройства. Ну а маленькую стоянку мы сделали для самых мобильных сотрудников, которые то и дело отлучаются по служебным делам. Они сами закупили чипы, чтобы открывать шлагбаум, когда им нужно. Пульт управления есть также у механика и у диспетчера, который круглосуточно на рабочем месте. Людям информации явно не хватило. Мы оперативно провели собрание и всё объяснили подробно.

sibghk.ru.

 
 
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