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Шматрица. Забор зовёт Печатать E-mail
Saturday, 07 October 2017

Депутат Фольц недоволен электоратом и доволен собой.

ШМАТРИЦА. ЗАБОР ЗОВЁТ

Как же я всё-таки люблю заколючинских депутатов! Всех-всех, без исключения...

Периодически вашему корреспонденту хочется прикрыть рубрику «Страна Оления», ибо никакого конструктивного начала она в себе не несёт, конечно. Только констатацию медицинского факта: незаконные парковки в ЗАТО Железногорск стали правилом, если не законом. Сделать с ними власти ничего не могут. Да и не хотят. Это же вам не ядерно-космический кластер или, хотя бы, «бульвар» на Ленинградском.

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В последнем номере муниципальной газеты размещено было интервью с депутатом Фольцем, каковой слуга народа широко известен в узких кругах наличием неформального мандата на говорение гадости «партии власти» от её же собственного имени. Скромных по размеру и никоим образом не претендующих на политические обобщения — но всё же гадости. Журналистке приспичило вдруг поинтересоваться у Фольца «машинами на газонах», про которые он трындел «в конце прошлого депутатского срока и даже собирался что-то решать.

- Главная сложность в том, - Владимир Владимирович мгновенно перевёл стрелки на избирателей, и не только, - что сами жильцы никогда между собой не договорятся. Потому что одним нужна стоянка, а другим лавочка для отдыха. А те, у кого есть автомобили, считают, что им кто-то должен эти площадки для парковки строить. Сами они не хотят... Возьмите, например, Курчатова и Восточную, кто там живет? В основном пенсионеры и семьи с очень средним достатком. У них никогда не будет денег на благоустройство своей территории. Это социальные слои, которым государство должно помогать.

- Сейчас же появилась программа по благоустройству дворов.

- Это выборочная и частичная замена асфальта, старые ямы закатали — и все. Бордюры не меняются, ширина проезжей части не увеличивается. И это называется благоустройством дворов! Думаете, люди будут довольны? Не будут...

Далее господин слуга народный непринуждённо перескочил на тему капитальных ремонтов и распинал её с той лёгкостью, что издревле характерна у нас для разного рода Хлестаковых. София Белобровка не решилась, конечно же, вернуться к первому вопросу. Если жильцы многоквартирных домов суть сплошь бараны, которые не в состоянии договориться между собой, то как именно намеревался г-н Фольц решать проблему незаконных парковок «в конце прошлого срока», т.е. летом 2015 года, как минимум? Он не знал главной тайны своего электората — или же перед выборами ему было на неё наплевать?

Из этого вопроса автоматом следовал второй. Какое отношение к проблеме махновских парковок имеет строительство новых автостоянок? Ну, то есть, взаимосвязь-то между ними имеется, но разве запрет на уничтожение газонов и — берём шире — зелёных насаждений и детских площадок во дворах кто-то отменял?

Поясняю мысль. Когда государство запретило населению бухать в общественных местах, в ответ не возникла ведь дискуссия на тему «А вы сперва постройте нам больше кафе, баров и ресторанов»? Где именно вы будете поглощать алкоголь — ваше личное дело, как бы сказало государство, но вот здесь, здесь и здесь я вам делать это категорически запрещаю. И всё.

Развиваем тезис. Почему муниципальный (региональный либо федеральный — не важно) бюджет должен брать на себя дополнительные обязательства в связи с тем, что кому-то захотелось приобрести автомобиль, но на платной парковке он решил сэкономить? Где здесь логика? Государство говорит: ставить авто на тротуары и газоны нельзя, а куда именно вы их будете ставить при отсутствии нарушений действующего законодательства — не моё дело. И это правильно. Но только немножечко непоследовательно. Точнее, очень непоследовательно. Как всегда.

Если бы штрафы за стоянку на пешеходных переходах и детских площадках сыпались на автовладельцев каждый день с неотвратимостью сообщений о скором крахе Америки, буквально через неделю они бы, ручаюсь, сами и очень плотно занялись проблемой организации парковок в полном соответствии с законом. Договорились бы с соседями, на худой конец. Но государство, увы, одной рукой раздавая бесчисленные запреты, другой ровным счётом ничего не делает для того, чтобы эти запреты воспринимались в обществе всерьёз. Смотрите: в марте с.г. в Госдуме рассматривали законопроект о штрафах до 5.000 рублей за парковку на газонах. Пять тысяч — хорошая узда для любого нарушителя. Но где эти штрафы и где этот закон???

Однако вернёмся к Фольцу. То есть, к заколючинским депутатам и их обещаниям накануне выборов. Все уже более или менее отчётливо понимают, я надеюсь, что верить им нельзя ни на грош. А вот регулярно напоминать слугам народным о том, что они обычные п***аболы и, что ещё важнее, втолковывать это раз за разом тем самым беспросветным старушкам, на которых десятилетиями едет наша вороватая власть, - эту задачу я бы считал одной из самых важных для любого СМИ. Например, ту же проблему парковок в июле 2016 года стремительно утекающий в Законодательное Собрание Вадим Медведев грозился ликвидировать за счёт бюджета, увеличив количество стоянок мест по всему городу. Ну и где оно? Там же, где краевой депутатский мандат г-на Чебурашкина?

Р.S. Если придерживаться правды факта, проект «Страна Оления» стартовал в своё время именно в моём собственном дворе. Потом я решил, что частный случай не может делать погоды на городском уровне, и затея была расширена (или расшарена?), но сегодня позвольте вернуться к истокам. Управляющая компания «Жилком», отжавшая у МП «ГЖКУ» уже с десяток домов, не только железные конструкции подъездов в розовый цвет красит, но и борется по мере сил с незаконными парковками. Выглядит это примерно так:

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Тут ещё бомжик в кадре, не обращайте внимания. От них теперь нигде проходу нет. Кризис же. Заборчик чуть левей, теряется на фоне листопада:

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А немного в стороне, метрах в пяти, ожидает своей очереди на огораживание автопарк непосредственно самих жильцов. Тут пока глухо-наглухо:

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