Параллели и перпендикуляры. Кулинарный спецвыпуск. ВСЕГДА ЕСТЬ ЧТО ПОЧИТАТЬ или НЕ НАШЕ СОБАЧЬЕ ДЕЛО Как «Уран-Батор» хотел познакомить публику с «Сегодняшней газетой-Зеленогорск», и что из этого получилось. Печатное издание, граждане — это вам не интернет. Тут диктует правила график выпуска, и всё, что не попадает в текущий номер, либо автоматически переносится в следующий, либо идёт в корзину. Как я уже имел честь докладывать, на этой неделе в означенную корзину свалилась у вашего корреспондента недостаточно политкорректная заметка про Железногорскую ТЭЦ и угольные эксперименты ОАО «КрасЭКо». Пустое место заполнил материал из братского Красноярска-45, каковой мы хотели представить вашему вниманию целиком, но неожиданно выяснилось, что редакция «СГ-Зеленогорск» интернетом не злоупотребляет, резонно рассудивши, что на халяву желающих много в городе, а газету тогда кто покупать станет? Короче, вот вам примерно пятая часть истории про кухню атомного ренессанса, которая находится в открытом доступе. Оцените фактуру и нравы закрытого города, входящего в «контур» другого подразделения госкорпорации «Росатом», топливной компании «ТВЭЛ»: ПРОКУРОР ПРОТИВ ФИЛИМОНОВА. ЧЕМ СЕРДЦЕ УСПОКОИЛОСЬ? В гражданском деле о запрете проноса еды через проходную ЭХЗ суд поставил жирную точку, даже можно сказать, с кляксой. А ведь была у заводчан надежда на справедливость. Антиподарок Напомним, под Новый год–2017 гендиректор ЭХЗ Сергей Филимонов издал приказ «О запрете проноса продуктов питания на территорию промышленной площадки №1». Новогодний подарок Филимонова заводчан не обрадовал. Как уже писала «СГ», одна из работниц обратилась в редакцию с копией приказа. Она рассказала о том, как нововведение ударило лично по ней. Процитирую ее еще раз. «У меня небольшая зарплата, поэтому много лет я приносила обед с собой. Я не могу позволить себе питаться в заводской столовой, поскольку там неприемлемые для меня цены, – пояснила женщина. – Да всего один процент заводчан питался в общепите, остальные ели то, что приносили. А теперь даже яблоко для перекуса с собой нельзя взять! И чай под запретом. Я что, в пачке чая тротил могу пронести? Нам отвечают, мол, покупайте еду в буфете. Но ведь это тоже лишние расходы. А что делать тем, кому приходится соблюдать диету? Вот у нас женщина после операции, так ей по медицинским показаниям необходимо питаться дробно: раз пять-шесть в день, да еще готовит она себе только на пару». По словам зеленогорки, до некоторых заводчан сразу не дошло нововведение. Люди несли «домашние заготовки». На КПП еду отбирали. По мнению работницы, приказ появился для того, чтобы увеличить количество едоков в заводских столовых. Назвать себя женщина отказалась. «Сегодня ищешь правду, а завтра – работу», – сказала она. Были и другие «ходоки». Один из них принес стихи из заводского фольклора: «Филимон спустил братве // Приказуху «О жратве»: // Запрещен внос колбасы// Кроме спрятанной в трусы.// Что касается яйца – // Внос по два на молодца».// Еще образчик заводского творчества: «Дурь руководства задолбала // Маразм такой, что спасу нет:// На промплощадке нынче сало – // Террористический предмет!// Как говорится, на роток не накинешь платок. Иск прокурора Поддержка пришла из прокуратуры, которая «по обращению № 62-Ж от 24.02.2017» провела проверку. Что это за обращение, нам не известно. Как установил надзорный орган, приказ был издан «в целях выполнения постановления Правительства РФ от 29.08.2014 № 876 «Об антитеррористической защищенности объектов…» Работникам завода, командированным, посетителям, охранникам и другим лицам был запрещен ввоз и внос продуктов. То есть ограничения коснулись неопределенного круга лиц. Вместе с тем запрет не затронул предприятие, оказывающее на территории завода услуги общепита. Прокуратура проанализировала постановление Правительства и пришла к выводу, что оно «не предусматривает в качестве меры антитеррористической защиты запрет на пронос личных вещей, в том числе продуктов питания. ПОДРОБНОСТИ ЧИТАЙТЕ В «СЕГОДНЯШНЕЙ ГАЗЕТЕ» в выпуске №34 от 31.08.2017 г. ok.ru . *** Кратенько перескажем, чем «сердце успокоилось». Солидная подборка ссылок на законы и нормативные акты, защищающие права человека, оказалась пшиком, естественно. Прокуратура на первых порах действительно подала в суд на администрацию градообразующего предприятия, указавши заодно, что организацией питания на территории завода занимается филиал некоего ООО «Просервис Поволжье». Воодушевлённые такой новостью колхозные стихоплёты залпами выдавали на-гора одну поэму за другой. Говорилось в них о том, между прочим, что прибыль от высоких цен в столовой «зам царя и шеф харчевни» делят пополам. А пролетариев особенно возмущал тот факт, что в заводоуправлении никаких ограничений на пронос хавчика вводить никто не собирался. С мая месяца судебные заседания откладывались четыре раза. Ни сам Юхновец прокурор, ни гендиректор Филимонов в процессе не участвовали, разумеется. Не царское это дело. А потом случилась, натурально, сенсация. Двадцать пятого августа прокуратура отказалась от иска. «Ситуация на ЭХЗ обострилась. - пишет газета. - Лечебно-профилактическое питание осталось у единиц, вредность — тоже, поэтому большинство заводчан полностью платят за обед. В среднем чек тянет на 200-250 рублей, и это для многих накладно. Раньше можно было в столовой разогреть домашнюю еду в микроволновке, теперь нельзя проносить даже чай и кофе. В буфете своей очереди порой приходится дожидаться минут по 30. А кто-то сидит и голодает». Журналисты попытались выяснить у прокурора, почему он передумал защищать попранные права человека после встречи с гендиректором ЭХЗ. «А вы кто, чтобы мне такой вопрос задавать? - ответствовал Валерий Юхновец. - Я вашей газете вообще никаких комментариев давать не собираюсь. Потому что. До свидания». Ну, и так далее, и тому подобное. *** Как видите, в Зеленогорске налицо совершенно другой вариант журналистского подхода к погружению в ситуацию, совершенно не характерный для «Уран-Батора», например. Мы никогда не злоупотребляли общением с дяденьками в погонах как раз потому, что ничего хорошего от них традиционно не ждём. Про стихи и говорить не приходится. Зато упоминание фирмы «Просервис Поволжье», каким-то волшебным образом просочившейся в закрытый сибирский город обязательно заставило бы вашего корреспондента навести о ней хотя бы минимальные справки. Собственно, я практически на автопилоте так и сделал. И выяснил, что на самом деле предприятие это называется просто «ПроСервис» и базируется не в Поволжье, а в Москве, что абсолютно логично в наше кризисное и полувоенное время. При десяти сотрудниках «ПроСервис» имеет два десятка филиалов и вот уже от их имени рулит многочисленными бизнесами в регионах. В бывший Красноярск-45 они проникли ещё в 2014 году, оказывается: «Зеленогорск с рабочим визитом посетила группа руководителей ООО «ПроСервис Поволжье», которое выиграло тендер по организации питания работников Электрохимического завода в столовых №8 и №11 на территории промплощадки. Делегацию возглавлял генеральный директор группы компаний «ПроСервис» Дмитрий Передвигин. Ознакомившись на месте с состоянием дел в заводских столовых, новые работодатели поделились своими впечатлениями и рассказали, какие новшества ожидают заводчан в сфере рабочего питания» ( отсюда ). Перспективы и новшества действительно имели место, но — по столичным расценкам. Летом 2016 года другая зеленогорская газета, корпоративная, со вкусом рассказывала: «Свекольный салат с сыром Шавру, печень по-берлински, сырники с морковью, смузи из клюквы с бананом – это и многое другое специально для заводчан приготовили работники компании «ПроСервис Поволжье» в рамках Дня здорового питания, который прошел в столовых № 8 и № 11. По традиции, раз в один-два месяца сотрудники компании проводят дни, посвященные национальной или тематической кухне. Тематику определяют в Москве и отправляют по филиалам шеф-повара, который учит и помогает готовить особенные блюда. Заводчанам, судя по итогам анкетирования, такая акция очень приглянулась. Среди блюд-фаворитов называли суп из чечевицы, салат из куриной печени с овощами, стейк из индейки, рулетики из баклажанов, мясные кнели с брусничным соусом, ор-зотто с овощами. Кто-то попросил продлить акцию на несколько дней, потому что невозможно за один раз попробовать и оценить все; некоторые посетители предложили включать в ежедневное меню одно-два блюда здорового питания. – Сейчас компания расширяет ассортимент предлагаемого меню и активно включает в него подобные блюда,– рассказала заместитель директора по питанию Тамара Мухина. – Конечно, полностью изменить меню в сторону здорового питания невозможно, потому что используемые продукты значительно дороже, а значит, и стоимость обеда возрастет. Не каждому это понравится. Но добавить к привычным блюдам пару-тройку полезных, которые станут у нас «Блюдом дня» – это как раз то, что мы планируем сделать в ближайшем будущем. Опасения по поводу возможной высокой стоимости обеда разделяют и заводчане, посещающие столовые. – Сегодня в меню много заманчивых блюд, все очень вкусно, но дороговато. Боюсь, если сделать весь ассортимент таким, то многие перестанут ходить в столовую,– сказала ведущий специалист отдела качества, лицензирования и инноваций Дина Зайкова. – Но если включать два-три блюда в ежедневный ассортимент и дать людям возможность выбора, то, думаю, идея приживется» ( отсюда ). *** Что это за беда такая и откуда взялась, понять не так-то просто. Собственный интернет-сайт у фирмы имеется, конечно, но сделан он — такое ощущение — буквально на коленке учениками примерно пятого класса общеобразовательной школы. Это странно, как минимум, потому что на безденежье контора явно пожаловаться не может. В этом июне, к примеру, «ПроСервис» зашёл в столовые «ЧМК» и челябинских подразделений «Уралкуз». Электронные базы данных подсказывают, что головная фирма создана была в 2010 году и зарегистрирована в очень странноприимном офисе. Основными видами её деятельности являются право и бухучёт. В 2014 году чистая прибыль предприятия составляла 14,4 млн рублей. Годом позже она съехала до 961 тысячи, при размере собственного капитала в 15,8 «лимона», нулевой (!) стоимости продаж и 165 т.р. убытка от этих самых продаж, что какбэ намекает на отсутствие производственной деятельности. Попытки проверить по сети гендиректора неожиданно уводят нас в лето 2006 года, когда на заседании профсоюзного комитета ОАО «ГАЗ» выступал руководитель московской компании «КорпусГрупп» Дмитрий Вячеславович Передвигин: «В результате обмена мнениями по итогам работы цеховых столовых под руководством компании "КорпусГрупп Нижний Новгород" и анализа информации по результатам встреч компании с руководством структурных подразделений было отмечено, что значительного, резкого улучшения положения в вопросах организации питания не произошло. Однако руководством компании ежедневно предпринимаются конкретные шаги по стабилизации ситуации в заводских столовых» ( отсюда ). Ну вот, «КорпусГрупп» - это уже интереснее. По крайней мере, мы можем понять, как ревнивый «Росатом» согласовал Передвигину работу на режимном предприятии в закрытом Зеленогорске. Точнее — почему. Известная интернет-помойка «Роспресс» публиковала в своё время заметку под названием «Д рузья Кожина пожирают $ 200 миллионов». Владимир Кожин, если кто не в курсе, до 2014 года трудился управляющим делами президента Российской Федерации, а с 2014-го является помощником Путина по военно-техническому сотрудничеству. Поэтому, должно быть, заметку пришлось уничтожить, и следы её находятся только в кэше . Однако ссылка на «Ведомости» остаётся рабочей: «Смета саммита АТЭС продолжает расти: с прошлой осени прием гостей подорожал с 5 млрд до 6,6 млрд руб. Питанием гостей всех 12 корпусов занимается «КорпусГрупп». На вопрос о стоимости услуг гендиректор Олег Лобанов отвечать отказался; в СМИ называлась сумма 350 млн руб. «На саммите мы организуем питание во всех 12 корпусах [университета], – рассказал Лобанов. – Классические буфеты работают под торговыми марками «Фигаро» и Parad Catering. Мы обеспечиваем питанием 5500 гостей и делегатов и 2000 своих сотрудников. В основном европейское меню, но в ассортименте присутствуют и дальневосточные деликатесы: крабы, гребешки, икра и др.». Сами понимаете: кого попало пилить бюджет кормить целого президента сотоварищи власти нипочём не допустили бы. Это, как говаривал один киношный персонаж, лежбище. Так что зеленогорский прокурор насчёт нарушения прав человека на ЭХЗ с выводами поспешил, очевидно. А точнее, нашлись неподалёку люди, чьи права оказались куда важней для надзорного ведомства, чем какая-то вшивая Конституция и прочая рассчитанная на дурачков макулатура. И товарищ Юхновец понял и принял это знание со всей ответственностью. *** Если вас вдруг заинтересовали зарплаты на зеленогорском заводе и их корреляция с двухсотрублёвыми обедами, то позвольте пояснить, что тамошний переход на аутсорсинг оказался чуть менее безболезненным, чем наш (штат усох в пять с лишним раз). Зато средняя зарплата по итогам 2015 года составляла там 84.000 рублей, так что многочисленные жалобы на дороговизну заводских столовых мы должны либо счесть газетной клеветой, либо следствием хитрой арифметики по типу «средней температуры по больнице». Впрочем, как я сказал с самого начала, всё это суть проблемы исключительно зелёных горцев, до которых нам с вами не должно быть никакого дела. У нас своих забот полным-полно. Но об этом — в следующий раз. Следите за нашей рекламой))