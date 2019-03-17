Семилетний ребёнок погиб в ДТП под Железногорском.

ДОРОГА (К) СМЕРТИ

Когда в консерватории что-то не в порядке, нелепо ждать красивой игры на концерте.

Сотрудники дорожной полиции выясняют обстоятельства ДТП на трассе Железногорск-Подгорный, в результате которого погиб ребенок. По предварительной информации, водитель «Тойоты Премио» не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с иномаркой «Тойотой Гайя».

В результате ДТП 34-летняя девушка-водитель «Премио», 56-летняя женщина-водитель «Тойоты Гайя», а также 3 пассажира «Премио» – 33-летний мужчина и два мальчика, 7 и 4 лет, доставлены в больницу. Позже 7-летний мальчик скончался в реанимации.

Сотрудники ГИБДД также установили, что водительский стаж водителя «Премио» составляет 1.5 месяца, она является собственником транспортного средства, ранее к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекалась.