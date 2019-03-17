Чудовищный теракт Москва предпочитает не вспоминать. БЕСЛАН-13 Последний день лета — не конец каникул. Каникулы в Беслане длятся на пять дней дольше. Линейку здесь проводят пятого сентября. Во дворике на Школьном переулке за массивным столом, на котором взрослые мужики играют в домино, расселись будущие восьмиклассники. — Чем занимались летом? А ничем! Для Беслана это нормально. Ну в футбол играли, — вальяжно, но немного тушуясь отвечает за всех Давид, крупный короткостриженый мальчишка с мотоциклом на футболке. Давид недавно вернулся из детского лагеря, но там ему не понравилось: «Плохо. Раздражало все. Я там никого не знаю!». Остальные мальчишки все лето провели в городе, играли в салки и гоняли мяч на заасфальтированной площадке с видом на золотой купол, накрывший ту самую школу № 1. — В Беслане мне не надо оставаться, когда я закончу школу, — размышляет Давид, на осетинский манер снижая интонации в конце фраз. — Я уеду куда-нибудь. Мне тут не нравится. Что мне тут делать, когда я вырасту? Кем я хочу работать — никому не нужна тут эта профессия. Да не буду я говорить, они зачморят меня все. Ладно-ладно, ветеринаром я хочу быть. — А кто-нибудь здесь хочет остаться? — спрашиваю я. Пацаны отрицательно мотают головами. Когда я спрашиваю их про школьную линейку, они поначалу кривятся — мол, зачем нам эта учеба? Но мы сидим во дворе в Школьном переулке, это не надо забывать. Из окон домов в Школьном виден спортзал, в каждой квартире есть или был кто-то, кто оказался там в эти дни, тринадцать лет назад. Они, ровесники теракта, начинают перечислять, кто из их семей не вернулся домой. Азамату 14 лет. И он из всей этой компании единственный в 2004-м оказался внутри школы: годовалым ребенком на руках у няни. Я понимаю, что его сбивчивый рассказ — не воспоминание, он помнить не может. Но это — вся ткань бесланской жизни, в этом он вырос, слышал едва ли не каждый день на протяжении всей своей жизни. И сам факт пребывания в школе в те дни — он уже дает право рассуждать по-взрослому. — Я помню, как нас завели. Шарики отпустили, и стрельба по ним началась: они прям лопались в небе. Один выбежал и начал загонять людей в спортзал. И там в кольцах баскетбольных были бомбы. Во всех выходах стояли бородатые террористы. Я нормально запомнил все. На третий день, когда танком только выстрелило, террорист бросил гранату, альфовец на нее прыгнул. Когда был штурм, три пули в меня попало и осколок сзади. Сознание потерял и ничего не помню больше. Да, я бы хотел, чтобы со мной этого всего не было. Мы все понимаем, а вот эти, — Азамат показывает на бегающих с пластмассовыми автоматами мальчиков лет десяти, — они еще не до конца понимают. — На Кавказе сложно найти работу, надо уезжать либо в Москву, либо в Америку. Я хочу поступить в Москву, снимать квартиру, потом свой дом купить. Нормальная зарплата — это чтобы хватало налоги платить и семью содержать. Ну тысяч примерно сто. — А я бизнесменом хочу стать, — встревает 12-летний Сармат. — Мебельный бизнес открою, будем сами изготавливать все. Здесь нормальной жизни нет, надо уезжать, но для этого надо нормально учиться. Хочу потом свой дом купить. Ну и машина чтобы была. И семья нормальная. Ну что значит нормальная? Я не могу сказать, еще не думал. Просто чтобы она была. Накануне 1 сентября по Беслану на больших щитах развесили плакаты с фотографиями погибших детей, такие, как висят на стенах в спортзале. И надпись «Мы помним Беслан…» Эти пацаны не помнят — но это будто вшито им под кожу. — Мы, кстати, часто в спортзал ходим. Просто. Туда все ходят. — О чем думаете? — спрашиваю их. — Каждый о своем, — не поднимая глаз, говорят мальчики. Многие говорят: в Беслане после 2004 года было затишье: как будто выключили звук и остановили движение. На улицах не галдели дети, и будто бы улетели птицы — лет пять их в Беслане не слышали вообще. В 2004 году в Беслане родилось 412 детей, в 2005 — 525 детей, на следующий год — уже 730. Дзгоевы Георгию (Геору, только так зовут его дома) было 8 месяцев в сентябре 2004 года. В школе у него осталась старшая сестра Залина, Зая, 1996 года рождения. В комнате в квартире Дзгоевых — шведская стенка, турники, но это не для Геора. Это турники для его сестры Фати, которой сейчас 23. Георгий рос в тени серьезно пострадавшей в теракте Фати. Его с годика таскали по всем больницам, куда возили Фатю. Мама Жанна вспоминает: на ходунках Геор сам передвигался по коридорам ростовской больницы, постоянно был у кого-то на руках, на него не хватало времени. — Конечно, у меня было детство. Было и есть, — без улыбки и как-то мудро говорит Геор. — Мы же с самого начала с этим живем — определенного возраста нет, но я всегда все знал, мне уже кажется. Конечно, было бы лучше всего этого не знать или родиться в другом городе. Но это наша история. Георгий — несмотря на то, что в детстве рос, как сорняк, — вырос тепличным цветком. Галантный, вежливый, не прекословит, хорошо учится. Поет в хоре. — Я поставил перед собой цель — знать все. А там как получится. Сначала хотел пойти на врачебное дело, но мои приоритеты меняются. Кто знает, что будет дальше? Я хочу учиться в Москве или Питере, но в итоге вернуться сюда. Здесь все родное. Про Беслан Георгий говорит: «пригоден для житья». Нет мест для саморазвития, с друзьями можно пойти только в комплекс «Эрмитаж», где есть кафешка, караоке и боулинг. Но зато все под носом. «А что — «все»? — спрашиваю его. — Можешь сходить в спортзал, в «Город ангелов» (кладбище на окраине Беслана, возникшее после теракта). У нас из школы два раза в год какая-то параллель идет в спортзал убираться: подметаем, протираем все. У мамы Георгия Жанны 31 августа день рождения. Но она уже сделала из этого секрет, не празднует. В Беслане вообще никто не отмечает праздничные даты, если они попадают на этот период. Какой праздник, когда каждый день перед глазами Фатя? Ей осколок попал в голову (в голове теперь титановые пластины), она, наверное, самая сложная из тех, кто вышел из школы. Живое напоминание о теракте — Фатя. Она долго была в коме, но теперь уже говорит, ходит сама. — Геор привык к такой жизни, — говорит Жанна Дзгоева. — Сразу после теракта дети, которые там не были, соблазнялись гуманитаркой. Говорили: если бы я там был, я бы тоже велосипед получил. А мой — он все это каждый день видит. Другие дети не могли осознать то горе, мой — может. Он каждую минуту ценит. Первое Первого сентября после традиционной траурной линейки в школе матери собираются дома у Жанны Цириховой. За массивным деревянным столом с Жанной Регина Кусаева и Эмма Тагаева. За таким столом могла бы уместиться вся осетинская семья. Женщины сиротливо и одиноко смотрятся на фоне пустой кухни. Сегодня и сейчас они могут не быть сильными. — По-моему, мы уже лишние на этом празднике, — говорит Жанна про утреннюю линейку. С утра на проходе через рамки металлоискателей на траурную церемонию у школы ее обыскивали особо тщательно и унизительно. — Я каждую минуту помню. Я хочу прийти в зал именно первого числа и поплакать. Но не могу — рядом журналист с камерой, — делится Регина. — Журналисты еще ладно, мы теперь под пристальным наблюдением людей в штатском, они уже не стесняются, следом ходят. — Оставили бы уже нас в покое в этом зале, — будто просит Эмма. — Я первое время знаешь, как по залу шла? Перешагивала. Помню, где кто был. — Но полы помыли. — Да, не так к этому залу отнеслись. Жанна Цирихова, когда говорит, держит осанку. Она угощает женщин овощами со своего огорода, спелыми сливами, делает кофе. Жанна была в школе с двумя дочками: Залиной (1993 года рождения) и Лизой (1996 года рождения). Лиза не вышла из школы. В 2007 году, в марте, у Жанны родилась Алина. — Поначалу родные говорили: надо бы сестричку Залине. Я не понимала: как можно до такой степени не понимать меня? Я тогда это как предательство расценивала. Но потом… В первый раз Алина пошла на линейку первого сентября в 4 года. Туда, в Первую школу. Она спросила маму: «Почему ты плакала?» На следующий год, когда Алина чуть подросла, Жанна рассказала ей все про тот сентябрь. — Алина заплакала: «Сейчас бы у меня была еще одна сестра!» — Не могу сказать, что я кому-то меньше или больше любви дала, но отношение другое, более трепетное, — рассуждает Жанна. — Я с Лизы требовала. Запланировала за нее, что она стоматологом будет. Сейчас на все по-другому смотрю — пусть сама выбирает. Марина Марина Текаева шла 1 сентября 2004 года на линейку в школу № 1. Это был ее первый день в должности школьного психолога. Марина — статная, видная, на праздник надела 13-сантиметровые каблуки. Вышагивала по разбитым дорогам Беслана неторопливо и гордо. И поэтому опоздала. Опоздала на линейку и не попала в тот зал. Марина оказывала помощь пострадавшим с первых дней наравне с лучшими психологами Москвы и Петербурга. Уже 11 лет она изучает травму, которую теракт нанес детям Беслана, причем не только тем, кто оказался тогда в школе. — У меня не было целевой группы. Я исследовала и тех, кто был в теракте, и всех остальных. Они все эмоционально перемешались. Об этом сказали коллеги итальянцы из Падуанского университета, которые исследовали наших детей первые пять лет, пока наши власти не запретили. Мы исследовали заложников и не заложников — симптоматика прослеживалась одинаковая. В первый год дети были озлоблены: друг на друга, на учителей, на мир. Те, кто не был в теракте, по-простому — иногда завидовали. Те, кто был там, смотрели на мир с требовательным ожиданием. — Если выбрать более корректный термин, сформировались рентные отношения. И материальная выгода была, и психологическая поддержка. И человек очень быстро подсаживается на это: у него формируется выученная беспомощность. Это не очень хорошее состояние, позиция «вы все мне должны». В школе это хорошо прослеживалось по отношению к учителям, которые не были в теракте. Дети могли сказать: а где вы были, когда я был там? В первый год все дети учителей были биты — так выходила агрессия у тех, кто пострадал. Тогда Марина с Еленой Касумовой, завучем Первой школы, кинули клич по школе: идем делать добро, едем в детские дома! — Мы их включали в социальную жизнь, предлагали сойти с этой позиции жертвы. Было время — тебе помогали, сейчас — давай взрослей, помогай другим. Работать с травмой прошлого поколения было трудно: не было испробованных механизмов. Дети иногда вскакивали во время урока на подоконник. Другие вернулись снова в глубокое детство, сюсюкались, лепетали, просились на руки. — Когда психика не может справиться с какими-то событиями, ребенку проще стать младше, чем воспринять эту реальность. Агаевы В семье Агаевых растет тринадцатилетняя Вика. Ей было 8 месяцев в сентябре 2004 года. Первого сентября мама Земфира, Зифа, оставила ее дома на 40 минут, чтобы отвести старших сыновей Сашу и Георгия на линейку. Зифа вернулась домой только через 37 дней. Материнским молоком она кормила не Вику, а детей, запертых в спортзале. Сначала просто давала грудь, потом — нашла чайную ложку и сцеживала в нее. Георгий из школы не вышел. Зифа с тех пор никогда не остается в Беслане на первые дни сентября. И Вику увозит с собой — за 35 километров, в родное село. В доме Агаевых в Беслане остаются мужчины: отец Тамерлан и Саша, которому уже 24. Атласная скатерть на столе во дворе накрыта сверху клеенкой, Саша хозяйственно протирает ее, ставит на стол пироги и чай из горных трав. — Между нашими поколениями пропасть, — рассказывает Саша Агаев. — Им не объясняют в школе, что случилось 13 лет назад. А уже пора, я считаю. Этому поколению надо на уроках такие пятиминутки устраивать. Не говорю, чтобы их прямо в это окунали, говорили, что руки, ноги летели. Нет, спокойно: был теракт, имена тех, кто их спасал, имена виновных. Не пугая. Да их и так берегут! — Обжегшись на молоке, на воду дуем, — примирительно говорит Тамерлан. — Вика росла в море любви. В 13 лет ее впервые отпустили куда-то из дома одну: в летний лагерь в Хорватии, куда ежегодно по приглашению мэра Загреба Милана Бандича ездят бесланские дети. — Те, кто реально был терактником, уже выросли — вот и приглашают тех, у кого кто-то в семье пострадал или погиб. Они же тоже заочно терактники, — объясняет Саша. Он окончил, как и его отец, иняз во Владикавказе, магистратуру юрфака. Теперь придется идти в армию. — Я сколько лет с ним воюю: елки зеленые, ты знаешь языки, уезжай отсюда, — горячится крепкий, сильный Тамерлан. — У осетин на уровне ДНК заложено ощущение долга перед родителями, — спокойно объясняет Саша. — Как бы я ни хотел, как бы ни кололось — я не могу уехать в другую страну. Желание-то есть, но потихоньку пускаю корни, с каждым годом все труднее сорваться. — Ну я и говорю: давай будем месить эту грязь вместе. Саша вспоминает: когда Страсбург принял решение по делу «Тагаева и другие против России», все осетинские паблики в Инстаграме выложили новость об этом. — Я начал читать комментарии. Процентов 90 осетин с осуждением отнеслись: мол, сколько вам надо, когда, наконец, наедитесь, сколько стоят жизни ваших родственников? Пишут те, кто там не был. Кто-то писал: «Им каждый год миллионы выплачивают». Но все, что дала Россия за 13 лет, — это квартиры во Владикавказе, да и то не всем. И после теракта выплатили стандартные компенсации. И все! Ни хрена у нас не ценится жизнь в России. Лучше не умирать тут. — Эта наша Россия, мы здесь будем жить, — уравновешивает сына Тамерлан. — Может, сможем что-то исправить. novayagazeta. *** Тринадцатая годовщина теракта в Беслане прошла почти незамеченной на федеральном уровне и по-прежнему массово в Северной Осетии. По официальным данным, в траурных мероприятиях в республике приняли участие более 10 тысяч человек. Только на мемориале «Город ангелов» собрались 7 тысяч. В Осетии уже давно привыкли, что бесланский теракт стараются не особо замечать в Москве. Нашу страницу хотят перевернуть, чтобы написать новую историю»,— говорят в Беслане. Тут больше не ждут высоких федеральных чиновников в дни траура, не смотрят новости на главных каналах страны. Здесь уже тринадцать лет ждут главного: возможности узнать, кто виноват в том, что случилось. Не больше, но и не меньше. Тринадцать лет идет следствие, его чуть ли автоматически продлевают каждые три месяца, тогда как уже давно нет даже группы, которая им занимается. Соответственно, не проводятся никакие действия в рамках уголовного дела о теракте — делать это просто некому. Актив «Матерей Беслана» продолжает свою борьбу, но этих женщин, как оказалось, слишком мало, чтобы сдвинуть горы безразличия, которые сейчас окружили маленький североосетинский город. Казалось, что решение Европейского суда по правам человека может прорвать информационную блокаду, но получилось так, как и всегда: на это решение обратили внимание только в Северной Осетии, да и то пострадавших поняли не все. Звучали даже обвинения в меркантильности, хотя сами женщины всегда говорили, что их интересует только правовая сторона дела. Им было важно признание их правоты за все эти тринадцать лет. Понимание, что борьба за правду, которая началась с поездки к Владимиру Путину 2 сентября 2005 года, была не напрасной. Страсбургский суд это признал. Он вынес решение, что Российская Федерация не смогла обеспечить бесланским пострадавшим право на жизнь и на объективное судебное разбирательство. Особым цинизмом матери сочли апелляцию России в суде, в которой представители государства сочли позицию ЕСПЧ «необоснованной». В ответ на это «Матери Беслана» направили в суд письма, где написали, что считаю позицию Минюста «циничным, жестоким и оскорбительным шагом». Но разбирательства в главном мировом суде по правам человека для большинства бесланцев — не большое утешение. Тут всем важно не признание России виновной в смерти 334 заложников, 186 из которых дети, а то, чтобы именно сама Россия закрыла этот вопрос, расставив все точки в бесланском деле. До тех пор пока этого не будет сделано, Беслан будет кровоточить и требовать правды. Пожалуй, самой больной темой в Беслане остается помощь раненным во время теракта. Многие из них до сих пор не оправились, а на постоянные переезды к врачам за пределы республики попросту не хватает средств. Оказать помощь всем пострадавшим в 2011 году обещал от имени государства президент Дмитрий Медведев, и в Беслане ждут эту помощь до сих пор. Решить проблему мог бы федеральный закон о жертвах террористических актов, но в его принятие в Беслане уже не верят: «Государство понимает, что на таких, как мы, оно разорится». kommersant.