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Зловещая фанера Печатать E-mail
Sunday, 03 September 2017

Пёстрая лента новостей бывшего Соцгорода.

ГОРА С ПЛЕЧ

Напрасно мы переживали: Вадим Викторович просто летали в Москву.

Сами понимаете, стратегическая сессия по вопросу развития лечебно-профилактических учреждений в городах присутствия государственных корпораций России никак не могла начать работу без г-на Чебурашкина. Это ведь именно он внедряет пилотный проект «Цифровая клиническая больница» в КБ-51. «В здоровом теле – здоровый дух, - сообщил, в частности, предгорсовета. - Непререкаемая истина». Знай наших!

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ТАК ЭТО БЫЛА КАРТИНА...

Горно-химический комбинат первого сентября вовсю раздавал подарки.

Как сообщает пресс-служба предприятия, активным участникам проекта «Школа Росатома» вручались в День знаний картины, созданные студентами Красноярского института искусств в рамках творческого проекта «Наукоград. Территория развития». А я-то, блин, успел уже понапридумывать.

АЛЬТЕРНАТИВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

На «решетнёвской фирме» прошло заседание научно-технического совета.

ФГУП «Космическая связь» намеревалось обсудить варианты построения перспективных телекоммуникационных спутников, которыми планирует пополнить орбитальный флот. «Специалистами анализировались эволюционные варианты развития спутников серии «Экспресс», - говорится в специальном релизе, - и альтернативные пути решения задач, которые ставит заказчик аппаратов перед производителем».

Почему сразу альтернативные, не сообщается, к сожалению.

БУДНИ ИННОВАТОРОВ

Многофункциональный центр на Свердлова понёс на днях первую утрату.

Из-за токсического запаха пришлось закрыть зал №2. Обследование показало, что фанеру, на которую постелен линолеум, строители из «Сибирского комфорта» (гм-гм) покрыли несохнущей олифой. Подрядчик попытался устранить проблему, но безуспешно.

«Что касается очередей, на которые все чаще жалуются читатели, дело в том, что для услуг Росреестра установлено новое программное обеспечение от московского разработчика. Оно работает не совсем корректно, из-за чего в среднем время ожидания составляет около 40 минут».

А ВАМ ВОДИЧКИ НЕ ТРЕБУЕТСЯ?

Затяжные дожди нагрузили дополнительной работой коммунальщиков.

«Во избежание затопления земельных участков частных домов, расположенных на берегу железногорского водоема, сейчас идет активный сброс воды, - сообщает tv.k26.ru. - До недавнего времени уровень воды в озере был выше нормы на 36 см, сейчас он снизился до отметки 16 см».

ПАРТИЙНЫЕ ЯЙЦА — В РАЗНЫЕ КОРЗИНЫ!

Перед поездкой в Москву г-ну Чебурашкину рассказали про театр кукол.

В Железногорске с рабочим визитом побывали депутат Законодательного Собрания Вера Оськина и начальник отдела искусств краевого «министерства» культуры Виталий Зацепин. Гости посетили премьеру «Золотого ключика», поскольку спектакль «Курочка Ряба или сказки для малышей» был поставлен в рамках федерального проекта партии «Единая Россия». И на их деньги, видимо.

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- Весь спектакль улыбалась! - заверила Оськина Медведева. Не зря ехали, стало быть. Не напрасно совещались.

МОЛОДЁЖЬ НЕ ПОДКАЧАЛА

В АО «ИСС» подвели итоги научно-технической конференции.

На очных секциях мероприятия под названием «Разработка, производство, испытания и эксплуатация космических аппаратов и систем» шестнадцать из тридцати одной лучшей работы выполнены оказались сотрудниками бывшего НПО ПМ. Дипломами и призами отмечены шесть пленарных молодёжных докладов, в числе коих было три местных.

ДЕВЯТЬ ЛЕТ, ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ

Академия МЧС отметила день рождения на плацу, под барабаны.

В этом году на первый курс факультета инженеров пожарной безопасности принято 75 курсантов, на факультет платной образовательной деятельности — 74 человека и ещё 100 будут обучаться по специальности «Пожарная безопасность» по программе среднего профессионального образования. Личному составу замначальника Сибирского регионального центра А.Н.Еремеев вручил медали и благодарственные письма.

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С некоторых пор на торжественные построения МЧС приятно посмотреть)))

БЕЗРАБОТИЦЫ НЕ ОЖИДАЕТСЯ

С начала года предприятиями ЗАТО было заявлено 4.405 вакансий.

К первому сентября на учёте в Центре занятости населения состояли 389 человек. Наиболее востребованными на рынке по-прежнему являются профессии бетонщика, сварщика, монтажника, плотника, каменщика, а кроме того водителя, медсестры, фельдшера, воспитателя и младшего воспитателя, и даже администратора, риэлтера, бухгалтера, кладовщика и менеджера.

ЗА ТРЕТЬИМ КПП БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ

Садоводческий маршрут №298 с субботы изменил схему движения.

В связи с проведением на автодороге «Обход ЗАТО Железногорск» ремонта водопропускного лотка и необходимости снижения нагрузки на дорогу до момента окончания работ автобус будет осуществлять движение от КПП до садоводческого товарищества № 17 и обратно. Расписание смотрите здесь.

ВСЁ ПОДСЧИТАНО И ПЕРЕПИСАНО

Федеральная служба государственной статистики рапортует.

Замруководителя службы Константин Эмильевич Лайкам наведался в Железногорск и представил аборигенам следующую картину. В прошлом году в ЗАТО умерло 1.224 человека (родилось только 1.016) при среднегодовой численности постоянного населения в 93.384 головы. 18 семей улучшили жилищные условия, состоят на учёте в качестве нуждающихся 1.686 семей.

Есть и позитив, правда. В местных парикмахерских насчитали 221 кресло. Есть с чем поздравить «Единую Россию».

НАКАЗЫ ДЕПУТАТА

Владимир Фольц недоволен организацией сдачи норм ГТО-2.

«Никакой критики не выдерживает сама идея, - уверяет он. - Практически во всех возрастных категориях присутствуют лыжи, а сдавать нормы предлагалось 12 августа. В этот день спортплощадки традиционно загружены по полной программе. Да и в обычный день центры тестирования (а сдавать нормы официально можно только там) готовы принять от силы 1-2 вида у 30 человек, не более».

Блин, на лыжи в августе я бы и сам с удовольствием посмотрел. Почему заранее не оповестили-то?

ХРОНИКА ДНЯ ЗНАНИЙ

При советской власти первого сентября открывались новые школы...

Краевое «правительство» сообщает: в Школе космонавтики запущена уникальная образовательная программа инженерно-технологической направленности, которая позволит удержать молодёжь в регионе, не отбирая у неё паспорта. В гимназии им. Ломоносова открыт ресурсный центр «Точка» с неизбежными 3D-принтерами. В девяносто восьмой «Росбанк», АО «ИСС» и муниципалитет в складчину построили спортивную площадку. А лицей «Гармония» порадовал себя к началу учебного года третьим местом во всероссийском конкурсе интернет-сайтов в категории «Общеобразовательные организации».

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Смутное какое-то впечатление от таких новостей.

БРЕДУЩИЕ В ПРАВОВОМ ПОЛЕ

Краевые антимонопольщики про Красноярск-26 не забывают.

На 8 сентября в региональном УФАС назначено рассмотрение жалобы ООО «А Строй» на действия «решетнёвской фирмы» при проведении электронного аукциона на поставку, монтаж и пуско-наладку оборудования для акустической камеры. Существо жалобы: аукционная документация составлена с нарушениями действующего законодательства.

ФЕМИДА НОН-СТОП

Человек по фамилии «Рвачёв» сделал в суде федеральный минфин и горУВД.

Трудовыми спорами на уходящей неделе по-прежнему развлекались Е.В.Ракитина и ООО «ПРЭХ ГХК». Пенсионные вопросы с Горно-химическим комбинатом успешно решались у гр. Кухарь Г.А. На предмет защиты прав потребителей гр. Латышева К.Г. пригласила в суд ЗАО «Фирма «Культбытстрой». Прокурор ЗАТО тягался с местной администрацией, а И.Ю.Рвачев частично выиграл дело у министерства финансов РФ и МУ МВД по ЗАТО Железногорск (в качестве третьего лица).

***

За неделю в бывшем Соцгороде родилось 16 и умер 21 человек.

 
 
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История Железногорска
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вышел Указ Президиума ВС РСФСР о преобразовании "населенного пункта комбината N 815 в город областного подчинения Железногорск"

по материалам библиотеки им.Горького
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