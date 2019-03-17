Пёстрая лента новостей бывшего Соцгорода. ГОРА С ПЛЕЧ Напрасно мы переживали: Вадим Викторович просто летали в Москву. Сами понимаете, стратегическая сессия по вопросу развития лечебно-профилактических учреждений в городах присутствия государственных корпораций России никак не могла начать работу без г-на Чебурашкина. Это ведь именно он внедряет пилотный проект «Цифровая клиническая больница» в КБ-51. «В здоровом теле – здоровый дух, - сообщил, в частности, предгорсовета. - Непререкаемая истина». Знай наших! ТАК ЭТО БЫЛА КАРТИНА... Горно-химический комбинат первого сентября вовсю раздавал подарки. Как сообщает пресс-служба предприятия, активным участникам проекта «Школа Росатома» вручались в День знаний картины, созданные студентами Красноярского института искусств в рамках творческого проекта «Наукоград. Территория развития». А я-то, блин, успел уже понапридумывать. АЛЬТЕРНАТИВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ На «решетнёвской фирме» прошло заседание научно-технического совета. ФГУП «Космическая связь» намеревалось обсудить варианты построения перспективных телекоммуникационных спутников, которыми планирует пополнить орбитальный флот. «Специалистами анализировались эволюционные варианты развития спутников серии «Экспресс», - говорится в специальном релизе, - и альтернативные пути решения задач, которые ставит заказчик аппаратов перед производителем». Почему сразу альтернативные, не сообщается, к сожалению. БУДНИ ИННОВАТОРОВ Многофункциональный центр на Свердлова понёс на днях первую утрату. Из-за токсического запаха пришлось закрыть зал №2. Обследование показало, что фанеру, на которую постелен линолеум, строители из «Сибирского комфорта» (гм-гм) покрыли несохнущей олифой. Подрядчик попытался устранить проблему, но безуспешно. «Что касается очередей, на которые все чаще жалуются читатели, дело в том, что для услуг Росреестра установлено новое программное обеспечение от московского разработчика. Оно работает не совсем корректно, из-за чего в среднем время ожидания составляет около 40 минут». А ВАМ ВОДИЧКИ НЕ ТРЕБУЕТСЯ? Затяжные дожди нагрузили дополнительной работой коммунальщиков. «Во избежание затопления земельных участков частных домов, расположенных на берегу железногорского водоема, сейчас идет активный сброс воды, - сообщает tv.k26.ru . - До недавнего времени уровень воды в озере был выше нормы на 36 см, сейчас он снизился до отметки 16 см». ПАРТИЙНЫЕ ЯЙЦА — В РАЗНЫЕ КОРЗИНЫ! Перед поездкой в Москву г-ну Чебурашкину рассказали про театр кукол. В Железногорске с рабочим визитом побывали депутат Законодательного Собрания Вера Оськина и начальник отдела искусств краевого «министерства» культуры Виталий Зацепин. Гости посетили премьеру «Золотого ключика», поскольку спектакль «Курочка Ряба или сказки для малышей» был поставлен в рамках федерального проекта партии «Единая Россия». И на их деньги, видимо. - Весь спектакль улыбалась! - заверила Оськина Медведева. Не зря ехали, стало быть. Не напрасно совещались. МОЛОДЁЖЬ НЕ ПОДКАЧАЛА В АО «ИСС» подвели итоги научно-технической конференции. На очных секциях мероприятия под названием «Разработка, производство, испытания и эксплуатация космических аппаратов и систем» шестнадцать из тридцати одной лучшей работы выполнены оказались сотрудниками бывшего НПО ПМ. Дипломами и призами отмечены шесть пленарных молодёжных докладов, в числе коих было три местных. ДЕВЯТЬ ЛЕТ, ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ Академия МЧС отметила день рождения на плацу, под барабаны. В этом году на первый курс факультета инженеров пожарной безопасности принято 75 курсантов, на факультет платной образовательной деятельности — 74 человека и ещё 100 будут обучаться по специальности «Пожарная безопасность» по программе среднего профессионального образования. Личному составу замначальника Сибирского регионального центра А.Н.Еремеев вручил медали и благодарственные письма. С некоторых пор на торжественные построения МЧС приятно посмотреть))) БЕЗРАБОТИЦЫ НЕ ОЖИДАЕТСЯ С начала года предприятиями ЗАТО было заявлено 4.405 вакансий. К первому сентября на учёте в Центре занятости населения состояли 389 человек. Наиболее востребованными на рынке по-прежнему являются профессии бетонщика, сварщика, монтажника, плотника, каменщика, а кроме того водителя, медсестры, фельдшера, воспитателя и младшего воспитателя, и даже администратора, риэлтера, бухгалтера, кладовщика и менеджера. ЗА ТРЕТЬИМ КПП БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ Садоводческий маршрут №298 с субботы изменил схему движения. В связи с проведением на автодороге «Обход ЗАТО Железногорск» ремонта водопропускного лотка и необходимости снижения нагрузки на дорогу до момента окончания работ автобус будет осуществлять движение от КПП до садоводческого товарищества № 17 и обратно. Расписание смотрите здесь . ВСЁ ПОДСЧИТАНО И ПЕРЕПИСАНО Федеральная служба государственной статистики рапортует. Замруководителя службы Константин Эмильевич Лайкам наведался в Железногорск и представил аборигенам следующую картину. В прошлом году в ЗАТО умерло 1.224 человека (родилось только 1.016) при среднегодовой численности постоянного населения в 93.384 головы. 18 семей улучшили жилищные условия, состоят на учёте в качестве нуждающихся 1.686 семей. Есть и позитив, правда. В местных парикмахерских насчитали 221 кресло. Есть с чем поздравить «Единую Россию». НАКАЗЫ ДЕПУТАТА Владимир Фольц недоволен организацией сдачи норм ГТО-2. «Никакой критики не выдерживает сама идея, - уверяет он. - Практически во всех возрастных категориях присутствуют лыжи, а сдавать нормы предлагалось 12 августа. В этот день спортплощадки традиционно загружены по полной программе. Да и в обычный день центры тестирования (а сдавать нормы официально можно только там) готовы принять от силы 1-2 вида у 30 человек, не более». Блин, на лыжи в августе я бы и сам с удовольствием посмотрел. Почему заранее не оповестили-то? ХРОНИКА ДНЯ ЗНАНИЙ При советской власти первого сентября открывались новые школы... Краевое «правительство» сообщает: в Школе космонавтики запущена уникальная образовательная программа инженерно-технологической направленности, которая позволит удержать молодёжь в регионе, не отбирая у неё паспорта. В гимназии им. Ломоносова открыт ресурсный центр «Точка» с неизбежными 3D-принтерами. В девяносто восьмой «Росбанк», АО «ИСС» и муниципалитет в складчину построили спортивную площадку. А лицей «Гармония» порадовал себя к началу учебного года третьим местом во всероссийском конкурсе интернет-сайтов в категории «Общеобразовательные организации». Смутное какое-то впечатление от таких новостей. БРЕДУЩИЕ В ПРАВОВОМ ПОЛЕ Краевые антимонопольщики про Красноярск-26 не забывают. На 8 сентября в региональном УФАС назначено рассмотрение жалобы ООО «А Строй» на действия «решетнёвской фирмы» при проведении электронного аукциона на поставку, монтаж и пуско-наладку оборудования для акустической камеры. Существо жалобы: аукционная документация составлена с нарушениями действующего законодательства. ФЕМИДА НОН-СТОП Человек по фамилии «Рвачёв» сделал в суде федеральный минфин и горУВД. Трудовыми спорами на уходящей неделе по-прежнему развлекались Е.В.Ракитина и ООО «ПРЭХ ГХК». Пенсионные вопросы с Горно-химическим комбинатом успешно решались у гр. Кухарь Г.А. На предмет защиты прав потребителей гр. Латышева К.Г. пригласила в суд ЗАО «Фирма «Культбытстрой». Прокурор ЗАТО тягался с местной администрацией, а И.Ю.Рвачев частично выиграл дело у министерства финансов РФ и МУ МВД по ЗАТО Железногорск (в качестве третьего лица). *** За неделю в бывшем Соцгороде родилось 16 и умер 21 человек.