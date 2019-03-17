Вслед за "Платоном" в России создаётся мусорная монополия. Что означает «электрификация мусора»? Сжигание мусора становится национальной стратегией. А вместе с ней реализуется идея технологической монополии на сбор и утилизацию ТБО. По модели «Платона». Вице-премьер Александр Хлопонин анонсировал появление в скором времени в России серии из четырех мусоросжигающих ТЭС (МТЭС). Три станции будут построены на юге страны - в Сочи, районе Минвод и Тамани, а еще одна - в Московской области. Общая мощность создаваемой генерации - 510 МВт. Это уже вторая очередь МТЭС. О создании первой очереди стало известно еще в начале лета. Четыре станции будут возведены в Подмосковье и еще одна - в Татарстане. В начале августа в Министерстве экологии Московской области были названы площадки, на которых будут расположены мусоросжигающие заводы. Их планируется построить в Наро-Фоминском, Воскресенском, Ногинском и Солнечногорском районах. Судя по всему, именно они и станут перспективными электростанциями. Общая мощность второй серии - 335 МВт. Таким образом, через несколько лет в России может возникнуть фактически новый сектор электроэнергетики. Создавать этот сектор будут госкорпорация «Ростех», а также близкие к ней частные бизнесы. Государственный конкурс на первую серию выиграл фонд «РТ-Инвест», который, по сути, является инвестиционным подразделением «Ростеха». Фонд заявляет о себе как о части индустрии венчурных инвестиций, «которая инвестирует в быстрорастущие компании в секторах передовых индустриальных технологий, сфере обращения с отходами, информационных систем и транспортной телематики, а также производства строительных материалов». «Сфера обращения с отходами» (так мусорный бизнес называет на корпоративном сайте генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов) возникла на горизонте компании в 2013 году, после того как «РТ-Инвест» подключился к проекту постройки в Казани мусоросжигающего завода. Это вызвало недовольство у горожан, которые выступают за мусоропереработку, а не сжигание мусора. Лозунг «Нет мусорожигательному заводу в Казани» стал частью общественного ландшафта столицы Татарстана. Федеральные структуры обычно использовали для проталкивания идеи сжигания мусора идею борьбы с криминалом, который, по их мнению, контролирует этот процесс, в результате чего под видом переработки мусора скрывается его банальное захоронение. Затеянная «Ростехом» «электрификация мусора» позволяет перевести вопрос в другую плоскость, а заодно избавиться от пугающего население термина «мусоросжигание». Но таким образом Ростех может нажить себе новых и очень влиятельных противников. Дело в том, что МТЭС зачислены в категорию ВИЭ - возобновляемых источников энергии. Это означает гарантированный возврат инвестиций за счет повышенных тарифов потребителей и платежей участников оптового энергорынка страны. Тем более важно, что «мусорная генерация» требует существенно более высокие инвестиции, чем другие ВИЭ - солнечная или ветровая. В результате, по данным газеты «Коммерсант», первые пять МТЭС обойдутся в 150 млрд. руб. Участники энергорынка платить за это удовольствие не хотят и предлагают «скинуться» регионам и потребителям. Это означает неизбежное повышение тарифов на электроэнергию и вероятное увеличение платы за сбор мусора. Последнее обстоятельство еще раз ударит по интересам мусорного бизнеса. «Ростеху» в целом и «РТ-Инвесту» в частности не привыкать вести войну за создание новых рынков за счет уничтожения старых. Эта компания уже вошла в российскую политику и историю под названием «Платон». В этом проекте, который фактически сформировал технологическую монополию по сбору платежей на российских автомобильных дорогах, участвует РТИТС («РТ-Инвест Транспортные Системы») - дочерняя структура «РТ-Инвеста». Теперь по аналогичной модели будет происходить монополизация мусорной сферы. Собственно, сам Андрей Шипелов публично заявлял о планах создать национального мусорного оператора и возглавить его. Этот оператор должен заниматься не только генерацией электроэнергии из части отходов, но и создать систему утилизации всех промышленных и бытовых отходов. Таким образом, не будет ничего странного в том, что через несколько лет в российском мусорном бизнесе будет создана исключительно высокотехнологичная компания, которая на основе концессионного соглашения поднимет мусорный бизнес на новую высоту. Кто на этот раз может стать партнером госкопорации? Интересную информацию на этот счет можно почерпнуть из сообщения о том, что в мусорный бизнес решили войти совладельцы УГМК Искандар Махмудов и его бизнес-партнер, акционер концерна «Калашников» Андрей Бокарев. Старые и проверенные партнеры «Ростеха» решили открыть «второй фронт» и вложиться именно в переработку отходов. На первом этапе будет построена станция по переработке мусора площадью 57 га. Ее предусмотрительно возведут в Киржачском районе, в сельском поселении Филипповское. Это граница между Владимирской и Московской областями. Но инвестпроект утвержден во Владимире и будет создаваться компанией «Экотехстрой Владимир», зарегистрированной в марте 2017 года в самом Владимире. Таким образом, отпадает необходимость согласования с соседней Московской областью, хотя особых сомнений в том, что предприятие будет работать в интересах столичных поставщиков, нет. На этот раз волна народного недовольства (газета РБК, которая сообщила эту новость, пишет о письме, адресованном в Кремль) направлена против идеи сбора мусора. Представители Махмудова от комментариев отказываются. Не исключено, что готовятся к запуску новой системы. Например, «Диоген». Этот греческий философ предпочитал свалки. wek. *** Регионам продлили срок разработки и утверждения терсхем обращения с отходами до начала 2019 года, но, как признали участники прошедшего 30 августа заседания Совета по правам человека при президенте РФ – власти совершили фундаментальную ошибку государственного управления. «В законодательстве четко прописано, что приоритет государства в сфере обращения с отходами — это сокращение их образования, то есть меры, которые будут способствовать тому, чтобы мусора в принципе появлялось меньше и не приходилось решать затем проблему его утилизации. После заседания складывается впечатление, что власти не понимают смысла законодательства, которое сами приняли. Фактически они занимаются симуляцией бурной деятельности», - прокомментировал Алексей Киселев, руководитель токсической программы Гринпис России. «Мы сейчас опять начинаем все с нуля, за два с половиной года с момента внесения поправок в ФЗ-89 ничего толком не было сделано. Нормативные правовые акты слабо регулируют возможность сбора и утилизации даже отходов крупной фракции – пластиковых бутылок, флаконов бытовой химии, бумаги, стекла, металлов. Это все можно перерабатывать уже сейчас, и бизнес готов – но на законодательном уровне эти вопросы до сих пор не отрегулированы. Большой объем полимерных отходов образуется в молочной промышленности, все эти тетра-паки, бутылочки из под йогуртов, баночки из под сметаны. Чтобы начать их переработку, надо сначала все отмыть, и поэтому такие фракции тоже не востребованы. На этом фоне проблема полиэтиленовых пакетов стоит, скажем так, на предпоследнем месте с конца. Тем не менее, если вести прицельную работу с законодателями, с чиновниками, если консолидировать интересы бизнеса, то можно сдвинуть эту тему. Но пока я скорее пессимист, чем оптимист – как в Кении закона у нас в ближайшее время не примут», - говорит Анна Гаркуша. newizv. *** Прошло чуть более трех недель с момента, как фильм-расследование Аркадия Мамонтова «Ядовитый бизнес-2» первый раз вышел в эфир телеканала «Россия 1». В фильме было показано, как журналисты телеканала обнаружили несколько мест в Дзержинске и его окрестностях, где незаконно сливались и захоранивались опасные промышленные отходы. Первый выход фильма был фактически проигнорирован руководством Росприроднадзора и администрацией Нижегородской области. Возможно, это связано с тем, что фильм показали глубокой ночью, когда количество зрителей минимально. Это давало надежду федеральным и региональным чиновникам на то, что фильм не заметят и он не вызовет широкого общественного резонанса. Но уже через неделю, 19 и 20 августа, «Ядовитый бизнес-2» четырежды показали по каналу «Россия 24», причем каждый раз он выходил в прайм-тайм. Соответственно, миллионы россиян смогли увидеть, что творится с промышленными отходами в Нижегородской области. Уже утром 21 августа на сайте ведомства появилось короткое сообщение: глава Росприроднадзора России Артем Сидоров распорядился провести проверку всех изложенных в фильме Аркадия Мамонтова фактов. Сейчас специальная группа из центрального аппарата уже начала свою работу в Нижегородской области. Можно было бы поставить точку в этой истории. Проблема вскрыта, и по итогам проверки виновные, если таковые найдутся, наверное, будут наказаны. Но, как говорится в русской народной пословице, за деревьями иногда можно леса не увидеть. Ведь по факту мы видим лишь реакцию на вопиющие факты экологических нарушений в сфере обращения опасных промышленных отходов, вскрытые журналистами центрального канала в одном городе России. Но проблема гораздо глубже и масштабнее. Аркадий Мамонтов так и не решился произнести вслух то, что и так было очевидно зрителю. На экране мы увидели не просто очередные факты экологических преступлений, а устоявшуюся систему, которая позволяет зарабатывать деньги, хищнически относясь к природе и нанося невосполнимый ущерб бюджету. Речь идет о колоссальных суммах, которые недополучает бюджет при освобождении промышленных предприятий от уплаты за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). Многие предприятия освобождаются от НВОС незаконно, поскольку утилизация и обезвреживание промышленных отходов осуществляется фиктивно. Предприятия получают от фирм из других регионов акты утилизации или обезвреживания, а реально опасные промышленные отходы незаконно захораниваются или сливаются в нижегородской области. Решить эту проблему можно было бы быстро и эффективно. Во-первых, необходимо инициировать встречные проверки всех поставок промышленных отходов на утилизацию или обезвреживание за пределы Нижегородской области за последние два года с целью выявления фактов фиктивной деятельности и нанесения ущерба бюджету области. И в распоряжении «Козы» есть информация, что с соответствующими предложениями в ГУ МВД и УФСБ по Нижегородской области уже обратился «Общественный экологический контроль России». Во-вторых, по результатам встречных проверок необходимо отзывать лицензии у тех юридических лиц, которые участвовали в схемах фиктивной утилизации промышленных отходов. В-третьих, руководству Росприроднадзора необходимо рассмотреть и принять от общественных экологических организаций, частного бизнеса и промышленных предприятий предложения по созданию в Нижегородской области условий для создания необходимых мощностей для утилизации, обезвреживания и захоронения всех промышленных отходов, образующихся на нижегородских предприятиях. Однако последние события дают повод думать, что руководство Департамента Росприроднадзора по ПФО не заинтересовано в таком варианте развития событий. Напротив, все, что предпринимает Росприроднадзор очень похоже на попытку нивелировать вопиющие факты, вскрытые в фильме «Ядовитый бизнес-2». Не удивлюсь, если в итоговом отчете ведомства не будет указан виновник данных нарушений, а найденные на территории завода «Заря» промышленные отходы вдруг окажутся вовсе не опасными. Уже сейчас появилась инсайдерская информация, что огромный котлован, вырытый на карте закрытого Игумновского полигона для слива промышленных отходов, хотят представить как противопожарные мероприятия. По большому счету фильм Мамонтова вскрывает не только серьезные экологические нарушения в Нижегородской области, но и, я считаю, некомпетентность главы Департамента Росприроднадзора по ПФО. И здесь, полагаю, стоит задуматься, что заставило руководителя Росприроднадзора России Артема Сидорова остановить свой выбор именно на господине Кручинине, когда он выбирал нового главу ведомства. Ведь до 2015 года Олег Кручинин служил в ГУ МВД по Нижегородской области в звании подполковника и не имел совершенно никакого отношения к экологии. На тот момент ему было 38 лет. Очевидно, у него могла состояться блестящая карьера в органах МВД. Но вдруг он увольняется из правоохранительных органов и переходит на новую работу – в коммерческую структуру. Было бы интересно узнать, что прервало его стремительную карьеру полицейского. Неужели горячее желание стать директором… теннисного корта? По совместительству Олег Викторович (чтобы подработать, наверное) устроился в группу компаний «Чемпион» на должность вице-президента по развитию. И что примечательно: его мама на тот момент уже являлась совладельцем Вадской нефтебазы, которая входила в эту группу компаний, что подтверждается данными ЕГРЮЛ. Но уже через полгода после трудоустройства господина Кручинина группа компаний «Чемпион» почему-то обанкротилась. На данный момент сумма долгов компаний, входивших в ГК «Чемпион», только перед «ЛОКО-банком» составляет около 200 млн руб. И вот с таким вот багажом бывшего директора теннисного корта в январе 2017 года Олега Кручинина неожиданно назначают руководителем Департаментом Росприроднадзора по ПФО. Наверное, Олег Викторович был хорошим полицейским и, не исключено, много сделал, чтобы теннисный корт удовлетворял клиентов. Но в качестве руководителя Департамента Росприроднадзора по ПФО он, по моему мнению, проявил полную некомпетентность. Иначе как объяснить тот факт, что за полгода его работы на данной должности он уже имеет два представления от Генеральной прокуратуры РФ на незаконные действия своих подчиненных при выдаче лицензий? И, как мы уже сообщали ранее, Генеральная прокуратура сейчас рассматривает вариант вынесения третьего представления на очередную жалобу от юридического лица. koza.press.