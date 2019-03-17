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Железногорск
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У семи нянек Печатать E-mail
Saturday, 02 September 2017

"Вот и лето прошло, словно и не бывало".
 
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История Железногорска
17.03.1954
вышел Указ Президиума ВС РСФСР о преобразовании "населенного пункта комбината N 815 в город областного подчинения Железногорск"

по материалам библиотеки им.Горького
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