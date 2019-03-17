|Врёшь, не возьмёшь
|Saturday, 02 September 2017
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Главное в характере железного горца - нечеловеческое упрямство.
Страна Оления имеет массу доминионов. По новой традиции заколючинская полимилиция весь сезон, с весны до осени, напоминает аборигенам о том, что бросать где попало свои велосипеды не стоит. Время от времени поучения эти сопровождаются пресс-релизами об очередной пропаже или — что несколько реже — о поимке угонщика и обнаружении потери. Тем не менее, реакция среднестатистического железного, огого, горца достойна если не компиляционного пера Салтыкова-Щедрина с Гоголем, то отдельной записи в психиатрическом диагнозе. У меня в подъезде, по крайней мере, болезнь эта стремительно прогрессирует. Двухколёсный транспорт потеснил под лестницей складные колясочки и, торжествуя победу, выписывает теперь к себе из деревни дальних родственников, как видите. Со дня на день ждём парковки роликовых коньков. Или, наоборот, гироскутера: мы же в инновационной столице Красноярского края живём или, блин, где?
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