Почему спутники "ГЛОНАСС" лежат в ЗАТО, а не висят на орбите? Группировка спутников ГЛОНАСС лишилась орбитального резерва Два навигационных спутника выведены из состава орбитальной группировки ГЛОНАСС, которая сократилась с 27 до 25 аппаратов, сообщает информационно-аналитический центр «Роскосмоса». Количество спутников, используемых по целевому назначению, не изменилось и составляет 23 аппарата, что меньше штатной численности системы - 24 спутника, по 8 в трех орбитальных плоскостях. Окончательно выведен из системы аппарат «Глонасс-М» №714 (запущен в декабре 2005 года), который числился в орбитальном резерве в третьей орбитальной плоскости. Кроме того, решено отказаться от старейшего аппарата «Глонасс-М» №714, запущенного в декабре 2005 года. Таким образом, из 25 спутников на орбите используются по целевому назначению 23. Спутник №701, запущенный в феврале 2011 года, находится на этапе летных испытаний. Аппарат «Глонасс-М» №715 (декабрь 2006 года) с апреля 2017 года находится на исследовании главного конструктора. В орбитальном резерве нет ни одного спутника, который можно было бы использовать при выходе из строя какого-нибудь аппарата. Ранее компания-изготовитель спутника — «Информационные спутниковые системы» (ИСС, Железногорск, Красноярский край) сообщила, что навигационный космический аппарат «Глонасс-М» №52 доставлен на космодром Плесецк (Архангельская область), откуда он будет запущен в сентябре. «"Глонасс-М" №52 — один из спутников наземного резерва системы ГЛОНАСС. Он был изготовлен компанией ИСС более двух лет назад, и находился на ответственном хранении», — говорится в сообщении ИСС. Российская Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС) — одна из двух функционирующих на сегодня систем глобальной спутниковой навигации, наряду с американской GPS. Штатная численность орбитальной группировки ГЛОНАСС — 24 спутника. Каждый выведенный из группировки спутник ухудшает точностные параметры системы в целом. rns.online. *** Давайте я сегодня всё-таки скажу вслух то, что надо было сказать ещё в июле. Превращение российского космического агентства два года назад в государственную корпорацию либо безнадёжно запоздало, либо оказалось неспособно решить поставленные перед ним задачи. Система «ГЛОНАСС», напомню, является одним из немногих проектов, которые имеют в том числе и гражданское назначение и потому способны зарабатывать деньги в условиях планетарного рынка услуг, - в отличие от проектов военных, изначально жрущих государственный бюджет, обосновывая существование своё будущей высокотехнологичной войной. Ещё раз повторяю: система «ГЛОНАСС», привязку отечественного автотранспорта к которой Кремль произвёл в приказном порядке для того, чтобы в опустевшую казну капали дополнительно хоть какие-то копейки, зиждется на трёх компонентах — на точности, на точности и на точности. Если она уступает в позиционировании конкурирующим системам, то кто станет её устанавливать? Разве что муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск «Комбинат благоустройства» подцепит к ней помимо тракторов и личные велосипеды автомобили руководства? Заметьте, я сейчас даже не стану обсуждать чисто технические параметры «ГЛОНАССа», тем более, что к «решетнёвской фирме» они никакого отношения не имеют. Что заказчики нарисовали конструкторам, а те спустили производственникам, то и летает сегодня в космосе. Точнее, не так. Могло бы летать, но почему-то не летает. Николай Тестоедов постоянно упоминает в интервью о наличии на складах «решетнёвской фирмы» своего рода стратегического запаса аппаратов именно глобальной навигационной системы. Да, их модернизация после «Крымнаша» и западных санкций сильно забарахлила, но запас какой-никакой имеется, и стало быть, его нужно просто вовремя вводить в эксплуатацию, чтобы потенциальные покупатели не пугались сообщений типа приведённого выше. Один спутник из двадцати четырёх это, наверное, не много. Наверное, это и впрямь не критично. Однако в мире принято платить за качество, а не за возможность авансировать российскую космическую программу с её катапультами и лунными военными базами. Ныне в системе «ГЛОНАСС» зияет дыра из одного аппарата — и это случилось отнюдь не сегодня, между прочим — а завтра она запросто может расшириться до двух или трёх. Вы спросите, почему я делаю такие предположения, а я вам задам встречный вопрос. При наличии в Железногорске запасных спутников почему такая дыра вообще существует? У госкорпорации «Роскосмос» нет средств на своевременные запуски? «Роскосмос» не способен прогнозировать события и выстроить планомерную работу? Обратите внимание: мы говорим тут даже не про орбитальный резерв, а про резерв вообще. На фоне таких новостей желание рядовых сотрудников «звёздной фирмы» ввязаться в строительство малоэтажного микрорайона я бы назвал легкомысленным, как минимум. Если у вас есть свободные деньги, их надо вкладывать в доллары и евро и хранить не в России, а в западных банках. И учить английский. Потому что крах государственной экономики по времени примерно совпадёт со сворачиванием финансирования космической программы, а потом спутникостроителей не будут брать даже в дворники. *** 28 августа председатель правления АО «Россельхозбанк» Дмитрий Патрушев и генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров подписали соглашение о сотрудничестве, которое станет началом долговременного взаимодействия двух организаций в рамках банковского обслуживания Роскосмоса и предприятий госкорпорации. Стороны договорились о применении комплексного банковского обслуживания, в том числе о финансировании проектов госкорпорации и её организаций и инвестиционных программ, а также о совершенствовании системы международных и внутренних расчетов, о внедрении современных технологий управления финансовыми ресурсами и оказании консультационных и информационных услуг в банковской и финансовой сферах, о привлечении Россельхозбанка в качестве кредитной организации для обслуживания текущей деятельности и для исполнения государственного оборонного заказа и экспортных контрактов. finversia.ru. *** ГК «Роскосмос» и Министерство экономического развития должны к началу февраля 2018 года предоставить кабинету министров новый проект финансового оздоровления центра им.Хруничева. В настоящий момент космический кластер не способен рассчитаться с кредиторами — Внешэкономбанком и Сбербанком РФ. Еще в 2014 году был принят план оздоровления научно-производственной компании. Однако значительное сокращение числа военных заказов не позволило центру им.Хруничева выйти из зоны убыточности. «Роскосмос» планирует предложить правительству списать долги научной компании. Брать большее число кредитов научное предприятие не в состоянии. Центр им.Хруничева также пытается оптимизировать издержки, приостановив выплату премий топ-менеджменту. chistovik.info. *** Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» в глазах публики отвечает за полеты ракет и подготовку к освоению Луны, но в основном ему сейчас приходится заниматься финансовыми вопросами отрасли и предприятий. О том, чего стоит отраслевая реформа и как выстраиваются отношения с новыми международными партнерами, Игорь Комаров рассказал в интервью корреспонденту «Известий». — Предприятия «Роскосмоса» с начала года не получают денег из бюджета по уже утвержденной Федеральной космической программе (ФКП). Когда их финансирование возобновится? — В мае мы перечислили предприятиям 8,2 млрд рублей. Задержка была связана с тем, что ФКП была утверждена на заседании 17 марта, постановление вышло 27 марта, и лимиты финансирования были доведены до нас в середине мая. По июню мы также все лимиты успеем выбрать, перевести компаниям. Но основное финансирование у нас будет в третьем и четвертом кварталах, когда мы успеем провести конкурсы и заключить ряд контрактов. — А всё это время предприятия, не получающие денег из бюджета, живут в кредит? — Кредитный портфель по предприятиям несильно вырос — где-то на 5% от общего объема с начала года. И рост во многом обусловлен кредитованием программы финансового оздоровления ГКНПЦ имени Хруничева. Задерживалось финансирование этой программы со стороны Внешэкономбанка. На это повлияли и сроки акционирования Центра имени Хруничева, и ситуация в самом ВЭБе. В целом могу сказать, что по итогам 2015 года объем чистого долга предприятий «Роскосмоса» сократился до 62 млрд рублей, это при том, что на конец 2014 года он достигал 86,8 млрд рублей ... По итогам 2015 года предприятия «Роскосмоса» в консолидированной отчетности показали прибыль в 1,8 млрд рублей, в то время как по 2014 году был убыток в 13,3 млрд рублей. В прошлом году по предприятиям космической отрасли впервые с 2011 года мы получили положительный* денежный поток по операционной и инвестиционной деятельности . Очевидно, что финансовая ситуация выравнивается... Пока с тем проектом программы, что у нас есть, мы, я думаю, процентов на 30–40 не влезаем в лимиты, которые есть у Минфина. А сроки в программе поставлены жесткие: к 2021 году мы должны создать инфраструктуру для первого пуска ракетоносителя «Ангара» на Восточном. И без решения этого принципиального вопроса эту программу утвердить невозможно. Поэтому надеемся, что правительство поможет решить этот вопрос. — Какие средства вами запрашиваются на ФЦП по космодромам? — Изначально бюджет программы был существенно больше триллиона рублей, затем мы его оптимизировали где-то до 800 млрд рублей, потом — до немногим более 700 млрд рублей, а сейчас выходим на 550–560 млрд рублей . — Как вы решаете ситуацию с дефицитом электронно-компонентной базы (ЭКБ)? Точнее хочу спросить — как вы в таких условиях проектируете новые космические аппараты? — Проекты разрабатываются исходя из возможностей, которые у нас есть с точки зрения производства и унификации имеющейся электронно-компонентной базы. И одновременно имея в виду возможности, которые есть по закупке за границей, хотя они достаточно серьезно сократились... — Ситуация с «Морским стартом» вышла на финишную прямую в плане судебных разбирательств. Можно говорить, что Boeing суд выиграл. Соответственно, вскоре может стать вопрос о выплатах компенсаций, который этот суд определил. Речь идет о гигантской сумме, порядка 500 млн долларов... — У РКК «Энергия» нет таких денег. И если будут предъявлены жесткие требования по уплате, думаю, что может быть предъявлен встречный иск. Но мы рассматриваем как основной вариант урегулирование этого вопроса исходя из дисконтирования долга и возможности развития бизнеса... По предварительным подсчетам, дефицит оборотного капитала при условии списания «плохих» долгов «Энергии» и ее дочек составит 20 млрд рублей. arms-expo.ru. *** Власти объявили: в центре Москвы будут установлены автоматы по продаже питания для космонавтов, которым теперь сможет насладиться каждый россиянин. Гражданам объясняют, что космическое питание идеально сбалансировано по составу, имеет высокую пищевую ценность. Может быть, для чиновников это повод для радости. А мне нововведение напоминает печальную тризну на поминках по отечественной космонавтике. СССР и Россия, уступая конкурентам в некоторых других областях космонавтики, уверенно удерживали лидерство по числу космических запусков. С 1957 года наша страна провела в два раза больше стартов, чем главный конкурент США: три тысячи против полутора тысяч. Остальные страны далеко позади. В 1970-е годы СССР проводил 100 стартов в год, в конце столетия — 40, в последние годы — около 30. В 2016 году случился провал, всего 18 стартов. По этому показателю Россия впервые в истории космической эры откатилась на третье место, пропустив вперед США и Китай, у которых по 22 старта. 2017 год показал, что возвращения на былые позиции не будет. Это стало ясно в конце августа, когда частная американская компания SpaceX, возглавляемая Илоном Маском, провела 12-й за год пуск ракеты Falcon 9. Российские носители «Протон» и «Союз» стартовали только 11 раз. К концу года SpaceX оставит за спиной также старейшего в мире перевозчика — европейский Arianespace. Все перевернулось в считанные годы. Еще в 2013 году российские эксперты посмеивались над амбициями Илона Маска, называя его авантюристом. Тогда SpaceX занимал 10% мирового рынка коммерческих пусков, Россия — 60%, ЕС — 20%. По итогам 2017 года честолюбивый Илон Маск намерен занять 45% мирового рынка коммерческих запусков, оставив прежнему лидеру России скромные 15%, а Европе — 40%. В 2018 году SpaceX выйдет на 60-65%, у России останется 10%. А также гора тюбиков с космическим питанием. Надо подчеркнуть, что SpaceX работает без прибыли, компания терпит операционные убытки, каждый год — 20-30 миллионов долларов. Но важно занять рынок, убытки — как жертва в шахматном дебюте. Прибыль предполагается извлекать из производства телекоммуникационных спутников для распространения Интернета. На этом рынке Россия не представлена вовсе. Мы сетуем на недостаток средств в государственной казне. Но в развитых странах космос давно ушел из сферы государственной деятельности в бизнес-среду. Скоро коммерческий космос компенсирует все расходы на космонавтику, понесенные человечеством. Сегодня объем космического рынка в три раза превышает суммарный бюджет всех стран космического клуба. 75% частных средств против 25% государственных. Объем мирового рынка оценивается в 350 миллиардов долларов при ежегодном росте в 5%. Жалко, что Россия, которая положила начало космической эре, не сражается за этот рынок и ограничивается ностальгическими воспоминаниями о былом величии. Самое главное, чего в России бизнесмены решительно не понимают, — космос перестал быть затратной отраслью и приносит доходы. С 2011 года объем инвестиций в космические проекты вырос со скромных 400 миллионов до трех миллиардов долларов. По крайней мере, 16 богатейших людей планеты из списков Forbes вкладывают деньги. Зато нам остаются тюбики, которые высокими калориями и ценными витаминами помогут поддерживать хорошее настроение. rosbalt.ru. *** Госкорпорация «РОСКОСМОС» и Челябинская область провели первое заседание рабочей группы по вопросу взаимодействия с предприятиями ракетно-космической отрасли, работающими на территории Челябинской области, с органами государственной власти и местного самоуправления. Одним из ключевых вопросов встречи стало обсуждение механизмов поддержки моногородов Челябинской области путем создания территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Также были рассмотрены варианты создания единого электротранспортного кластера на базе Усть-Катавского вагоностроительного завода им. С.М.Кирова - филиала ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева». Кроме того, стороны пришли к единому мнению о необходимости открытия в регионе представительства Госкорпорации «РОСКОСМОС». Также стороны достигли договоренности об урегулировании задолженности муниципальных предприятий Челябинской области за поставки энергоресурсов и питьевой воды перед организациями РОСКОСМОСА и выработали комплекс мер по предотвращению таких ситуаций в будущем. roscosmos.ru. * Здесь не мешает напомнить, что конкретно АО «ИСС» просело в 2016 году по деньгам вдвое, что вызвало к жизни, в частности, кадровые вивисекции прошедшим летом.