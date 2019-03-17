Прошлогодний август в ЗАТО тоже был абсолютно бестолковым. РАСШИРЕННЫЙ КВАРТЕТ Унылый август 2016-го не смог развеять даже грядущий отъезд г-на Чебурашкина на Родину. Вот он и не уехал... В праздничном шествии на День города принял участие 991 человек. Что за цифра такая, ума не приложу. Круглый стол «Будущее Горно-химического комбината» проходит в краевом центре. ГЖКУ бьёт тревогу: около 575 млн рублей составляют долги железных горцев по квартплате. Две семьи накопили по семьсот тысяч, двенадцать — по шестьсот. Космонавт Владимир Коваленков гостит в Железногорске. «Эффект от внедрения проектов по повышению компетенции местных органов власти мы сможем наблюдать в течение 3-4 лет». Оригинальное решение проблемы мусора: просроченные товары из «Командора» едят бомжики. В коворкинге «Кашалот» начат ремонт. В Центре занятости населения зарегистрированы 515 человек. Работодателями за полгода заявлено 2.047 вакансий только по рабочим специальностям. «Прирост детей пошёл», - уверяет Валерий Головкин. В/ч 3377 отметила день рождения большим концертом. Губернатор Толоконский пообещал восстановить погоревший Музейно-выставочный центр уже в 2017 году. ГУССТ-9 к профессиональному празднику рапортует: «На объекте «ИСС» работают более 140 строителей. Через месяц общее количество задействованных сил планируется увеличить в два раза». Гидравлические испытания выявили по ЗАТО аж 79 порывов. Перед первым зданием заводоуправления ГХК установлена комическая атомная бомбочка в поддержку шоу «Реальный атом». «Три упакованные в полиэтилен колокола ждут на улице, когда их поднимут на звонницу собора Михаила Архангела». Старые поизносились, оказывается. Депутат Госдумы Пётр Пимашков сообщает железным горцам с голубого экрана: «Здесь замечательный воздух, лучшее медицинское обслуживание!» Третье уже кашпо с цветами украдено за лето с площади Королёва. Собственником «дома Шамро» является фирма «Сибстрой» с директором Сергеем Сергеевым. Вы удивлены? Я — нет. В частности по этой причине забора вокруг заброшенного недостроя нет, и он не появится даже за год, несмотря на все заверения чиновников. Не по зубам им катаргинские кадры. Хоть у Проскурнина со Свиридовым спросите. На 189 маршруте вводятся дополнительные остановки: первое КПП, Т ерентьево и перекрёсток в Берёзовке. Шестеро сотрудников АО «ИСС» набрались ума-разума во Франции и рекомендованы для назначений на руководящие должности. Жители Курчатова-48 жалуются на шум кондиционера Сбербанка. Величина очередного перерасчёта пенсий составит в ЗАТО 188 рублей в среднем и 222 — по максимуму. К слову: 29,6 тысячи пенсионеров насчитывается в бывшем Красноярске-26. МП «ПАТП» в суде хочет отыграть взад наказание по чудесной статье «Допуск к управлению транспортным средством водителя, находящегося в состоянии опьянения, либо не имеющего права управления транспортным средством». Богослужением в часовне Иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина» начало УФПС-10 отмечать 30-летие. В краевом УФАС составляют административный протокол на начальницу управления коммуникационного менеджмента «звёздной фирмы». Первый замглавы администрации ЗАТО Сергей Проскурнин заверяет: территории промпарка и РМЗ ГХК до конца года получат статус ТОСЭР*. И что-то там ещё про «калабарацию» лопочет. «Чтобы это был большой крупный, красноярско-железногорский кластер». Напротив Ленина-57 под грузовиком провалился асфальт. Атомный мюзикл «Фантазеры ХХI века» добрался, наконец, до Нашгорода. Нина Авдеева из Регионального фонда капремонтов объясняет жителям Свердлова-18: «У нас было непреодолимое желание разорвать договор с подрядчиком. Но тогда мы должны объявить конкурс, чтобы пришла другая организация». Женщина 1933 года рождения насмерть сбита вечером на ул. Кирова. Водитель скрылся. Перепись показала: в ЗАТО работают 20 фермерских хозяйств, 23 индивидуальных предпринимателя по сельскому хозяйству, 66 садоводческих объединений, 1.378 личных подсобных хозяйств и проч. Гр. Анищенко А.С. требует в суде компенсации от милиполиции за содержание в ИВС. Не понравилось, видимо. На пляже установлены контейнеры для сбора пластиковых бутылок. Сортировку организовали на свалке. Михаил Симонов, «Информ-Экспресс»: «Н есмотря на политику импортозамещения, жизнь продолжает дорожать». СУ ФПС №2 опять демонстрирует детишкам свою технику. И кандидата в депутаты Законодательного Собрания Вадима Медведева. Как же без него? 80 работников АО «Буреягэсстрой» не вышли на работу, ссылаясь на 4-месячный долг по зарплате. Бывшая «Автошкола ДОСААФ» выиграла арбитражный суд и собирается возобновить работу. В 2015 году в ЗАТО было введено в строй 27,5 тысячи кв.м. жилья. В текущем ожидается около 16 тысяч. «По известным причинам». Свердлова-18 снова затопило. Чудесная реклама путинской стабильность на «Канале 12»: «Не пропустите сравнительную таблицу цен на крупы!» Аварию на электросетях город устранял почти два часа. Примерно пятьсот человек ждут зарплату в «Бурее». Сорок заявлений уже отправлено в суд. Почётный гражданин ЗАТО Виктор Соколов, как выясняется — большой патриот. « Самая умная, самая красивая нация — русские!», - настаивает он. Между прочим, сбор подписей чиновников депутатами в защиту отечественных паралимпийцев организован в ТКЗ под лёгкую закусочку. Там же поздравляет п обедителей конкурса «Двор, в котором я живу» депутат Пимашков. День рождения сибирской космонавтики отметили на АО «ИСС». Александр Ломакин переназначен главврачом КБ-51. За стресс и месяцы ожидания ответит Игорь Томилов. На элковском пляже работники спасательной станции поймали фронтозу - эндемичную рыбу, которая водится только в озере Танганьика в Африке. Двенадцать «резидентов» уже в сентябре зайдут в первый корпус промпарка, говорят в Сером доме. А работа начнётся в декабре. «Атом-охрана» отметила первое десятилетие. Почётные грамоты, то-сё... Замглавы администрации Юрий Латушкин утверждает, что кредиторка МП «Гортеплоэнерго» снова превышает миллиард. Только за 2012 и 2014 год край задерживает 193 «лимона». «В нескольких краноярских изданиях, - сетует 1line.info , - появилась информация об уничтожении в Железногорске 1 650 кг свиного сала, зараженного африканской чумой. Однако затем эту информацию опровергли в Управлении Россельхознадзора». Красноярский край и Курская область по-прежнему не одно и то же, эх... Бывшая СЭС решила не наказывать 95 школу за неисполнение предписания от января 2015 года о замене окон, т.к. «денег нет, держитесь там». Акции АО «ИСС» переданы ГК «Роскосмос». Ещё одна сенсация от Виктора Толоконского: на девятке построят жилой комплекс. В течение десяти лет. В ЛОЛ «Горный» прошла типа «зарница». Детишкам предлагали изобразить танк, в частности. Сотрудник департамента по связям с регионами ГК «Роскосмос» Ренат Карчаа пообещал на пресс-конференции, что на АО «ИСС» будет пересмотрена политика взаимодействия со СМИ. Депутат Сергейкин получил общественную нагрузку. Ему велено рулить интернет-проектом «Открытая власть» госкорпорации «Росатом». Партиципаторный бюджет и прочая бредятина. По случаю Дня строителя ГУССТ-9 организовало автоквест. Неожиданная пичалька от Ю.Латушкина: «В год надо капитально ремонтировать не менее 15 км дорог, а мы ремонтируем от силы пять». ООО «УЖТ» планирует до конца сезона «для поддержания режима безопасного движения составов» заменить 6.000 шпал. На диспансерном учёте в ЗАТО состоят 536 ВИЧ-положительных лиц. В том числе — два ребёнка. Директор МП «КБУ» Николай Пасечкин рассуждает про зарплаты на предприятии: « Слишком глубоко я не стал бы погружаться в эту тему, а то так разбалуешь всех — сильно глубоко погружаться в эту тему». Он же о проблемах импортозамещения. 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