Нахальный "Заколючинск" решил попробоваться в видосах.

ВЕЧЕРНИЙ ВАВИЛОНЪ

Как подобает крупному культурному и интеллектуальному центру, Нашгород обрастает потихоньку собственной эстетикой и мифологией.

Двадцать первого числа «Уран-Батор» позволил себе кратенькую рецензию музыкально-грамматического произведения, созданного молодыми заколючинскими мамашками в краткие минуты перекура между обстирываеним мелких спиногрызов и кормлением крупных. Идея пошла в массы, оказывается. Интернет-проект «Заколючинск», недавно обозревавший встречу председателя краевого избиркома с таинственным местным активизмом, вдохновился удачей и пошёл дальше, выше, ширше и вглубь, сочинив первое своё, насколько я понимаю, видео в жанре «Обзор событий».