ЛИМИТ НА ЗАПРЕТЫ ИСЧЕРПАН?

Закрытые города ГК "Росатом" в еженедельном обзоре "Уран-Батора". ПАРАЛЛЕЛИ И ПЕРПЕНДИКУЛЯРЫ. КОГДА КОНЧАЮТСЯ ЗАПРЕТЫ Закрытые города ГК «Росатом» в еженедельном обзоре «Уран-Батора». Просто угрожающее количество новостей из пензенского Заречного появилось за отчётный период в рунете. Можно было бы предположить, что там действительно некий социально-экономический рывок произошёл. Но нет. Ларчик проще открываетсяся. Областной гауляйтер наведался в ЗАТО, и правоверные СМИ тут же захлебнулись восторгами. НАШ ПАРОВОЗ ВПЕРЁД ЛЕТИТ Атрофия мозга стала профессиональным заболеванием российских журналистов. Знаете, как называлась заметка о визите пензенского губера в ЗАТО Заречный, например? «В Заречном ожидается невероятный скачок объемов производства». Ни больше, ни меньше. Откуда они взяли такой смелый прогноз, спросите вы? Очень просто. Губернатору показали некую фирму, которая занимается... Нет, сами прочитайте. Именно здесь ожидается Невероятный Скачок: «Планируется выпустить 60 систем управления для маневрово-вывозных тепловозов, в 2017 году их было 36». Как перенесли Солёные Уши эдакую сенсацию, традиционно не уточняется, зато губернатор-инноватор напомнил, что настоящая пруха только-только на подходе. Вот когда за колючкой пропишется Территория Опережающего Развития, когда власти создадут более благоприятные условия для развития бизнеса — о, вот тогда-то закрытый городок получит такой Толчок Развития, что всякие там пиндосы удавятся от зависти. И вскорости отправятся по миру с сумой. Наиболее нетерпеливые инноваторы уже начали разрушать технологическое могущество прогнившего Запада. Как в Нашгороде глобальная ставка делается на секретное изобретение под названием «автожир», так в Заречном местный Левша пришёл на приём к губернатору с проектом серийного выпуска беспилотных летательных аппаратов тяжелее воздуха. У него даже патент и опытный образец имеются. Дело за малым. Страшно даже подумать, какой чудовищный спрос ждёт по всему миру беспилотник, предназначенный для высокоточной аэрофотосъемки местности. Десятки фирм стоят в очереди, буквально! «Мы можем подумать и выделить площади, которые вам нужны», - сказал в ответ мудрый начальник области. Перед едой подумать всегда полезно. *** Намного смелее настроены сегодня власти закрытого Новоуральска. Там тоже на протяжении нескольких лет ожидается финансовый и налоговый баблопад, но чиновники не отчаиваются и в рамках древлеотческого карго-культа зазывают счастье в город всеми доступными способами. Например, начали строить выставочно-маркетинговый центр для будущей продукции ТОСЭР. Блестящую идею эту родила топливная компания «ТВЭЛ», между прочим. Атомных менеджеров нисколько не смутил тот факт, что ни опережающего развития, ни пресловутых резидентов с их прорывными технологиями и товарами в природе не существует. Запас карман не тянет, подумали они, судя по всему. Воздвигли же в Красноярске-26 за несколько бюджетных миллиардов бетонный ангар на болотине, дабы за следующие два года в него, точно грызуны в мышеловку, набились пачками отечественные Биллы Гейтсы? Да вот хотя бы и с автожырами! А ВЫ, ДРУЗЬЯ, КАК НИ САДИТЕСЬ... Почему ничего дельного из этих прожектов не получалось, не получается и никогда не получится в путинской вертикали, пытались понять коммерсанты закрытого Озёрска. Туда наехал на днях региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей, ну и повалили жалобы, натурально. «Бизнес-омбудсмена обеспокоила странная атмосфера, сложившаяся в городе. В июне в Озерске состоялся выездной личный прием предпринимателей совместно с заместителем прокурора Челябинской области. На него пришли 11 предпринимателей с проблемами, связанными с доначислением налогов, бездействием правоохранительных органов, на нарушения прав представителей бизнеса в сфере приватизации муниципального имущества. - Практически все жаловались на отсутствие конструктивного диалога между властью и бизнесом. Вот и сейчас на нашей встрече нет ни главы города, ни его заместителя. Честно говоря, с подобным невниманием к нашим мероприятиям со стороны муниципальных властей я сталкиваюсь впервые. Это еще один повод для того чтобы держать ситуацию с развитием малого бизнеса в Озерске на особом контроле. Директор завода по производству теплового оборудования Надежда Ларионова поинтересовалась, есть ли возможность вернуться к порядку начисления НДС не по отгрузке товара, а по его оплате. Такой механизм действовал до середины двухтысячных годов. «Спрос на нашу продукцию сезонный и нам очень трудно платить НДС с отгруженного, но не реализованного товара. Из-за этого остро не хватает оборотных средств», - пояснила свою позицию Надежда Ларионова. «Ваш вопрос справедливый, но ситуация непростая, как и путь её изменения. Вопрос этот нужно ставить перед федеральными властями, задействовав ресурс общественных объединений», - ответил Александр Гончаров. Тему взаимоотношений с муниципальными властями продолжил депутат Собрания депутатов городского округа Максим Алушкин: «Если в 2013 году у нас было зарегистрировано 4.343 субъектов малого и среднего бизнеса, то на начало 2017 года их стало 3.840. Для закрытого города это существенная потеря. У нас не получается взаимодействия ни с муниципалитетом, ни с ПО «Маяк», которое несвоевременно рассчитывается с местными подрядчиками из-за чего у нас растет число банкротств в строительно-дорожной отрасли». На некорректное отношение со стороны местных властей пожаловалась и руководитель некоммерческой организации «Дополнительное образование» Ирина Зайцева, которой в несколько раз повысили плату за арендуемое ею муниципальное имущество. Кстати, повышение совпало с окончанием ремонта помещения, проведенного предпринимателем за свой счет...» ЖКХ: ЖИВИ КАК ХОЧЕШЬ В бывшем Томске-7 завершились «работы по благоустройству общественных пространств и ремонту внутридворовых территорий». Национальный проект «Формирование комфортной городской среды», слыхали же? Тридцать «лимонов» затратили в Северске в этом году на строительство православного скейт-парка и площадки для занятий воркаутом, а также на асфальтирование дорожки в парке, реставрацию ступеней около музыкального театра и у памятника Ленину. Новый асфальт уложили в 28 дворах. Плюс чёртова дюжина детских площадок. *** Почему-то без особого восторга относится к примерно аналогичной программе народонаселение Арзамаса-16. «Комиссия министерства ЖКХ и ТЭК посетила Саров в рамках конкурса «Самый благоустроенный город Нижегородской области», - пишет тамошняя газета. - Эксперты проверили 18 улиц, а также оценили состояние дворовых территорий, скверов и парков, городского кладбища, зон отдыха, полигона твердых бытовых отходов и т. д. Напомним, что, по результатам прошлогоднего конкурса, Саров стал победителем среди городов своей категории и получил грант на благоустройство в размере 1,9 миллиона рублей». А далее следует язвительный комментарий читательницы: «Чудесно, правда? Благоустроенность города настолько хороша, что департамент городского хозяйства может смело повесить себе на грудь орден за старание и почить на лаврах. Похоже, там он, департамент, и его руководство и почивают. Не теряя, однако, бдительности и показывая экспертам строго отобранные благоустроенные городские места. Почему я думаю, что отобранные? Ну, например, я абсолютно уверена, что вдоль улицы Давиденко, что поднимается к парку, эксперты точно не гуляли. А я гуляла пару дней назад. С коляской. Так что, уважаемые руководители департамента городского хозяйства, если в тот день напала на вас икота, так это я, простите, поминала вас незлым тихим словом, перетаскивая коляску через полурассыпавшиеся бордюры и дребезжа ею же по облезлому асфальту...» *** А это снова Озёрск: «В ходе обсуждения наиболее острых вопросов городского хозяйства Евгений Щербаков вернулся к проблеме вывоза бытовых отходов в посёлке Метлино, которая обсуждалась на прошлом аппаратном совещании. С 21 августа МП «УАТ» был прекращён вывоз ТКО с шести точек сбора, оборудованных в посёлке для жителей многоквартирных домов. В качестве причины данной ситуации была названа серьёзная задолженность управляющей организации ООО «ЖЭК Метлино» перед муниципальным предприятием. Начальнику отдела администрации округа по посёлку Метлино Ларисе Кунакбаевой было дано поручение разобраться в ситуации и найти решение. Как пояснила Лариса Кунакбаева, по информации руководителя УК ООО «ЖЭК Метлино» Татьяны Авериной, у жителей данных домов сложилась большая задолженность перед управляющей организацией, ссылаясь на которую, компания отказывается погасить свою задолженность за вывоз мусора: «В настоящее время управляющая организация заключила договор с ООО «Чистый город», и после 10 сентября, установив собственные контейнеры для сбора ТКО, новая компания приступит к обслуживанию данных многоквартирных домов». А когда и у неё накопится дебиторка, и она тоже хлопнет дверью, куда пойдут управленцы? Напомню, в России сегодня порядка 27 процентов населения не способны платить за ЖКХ в полном объёме. Это по официальным данным, обратите внимание. OMNIA VANITAS В Снежинске прошёл 34-й фестивалей (так в тексте) авторской песни: «На состоявшемся в администрации города аппаратном совещании было отмечено, что подготовка и организация фестиваля были проведены на очень высоком уровне. Не остались без внимания и проблемы, возникшие по вине арендаторов территории, на которой расположился фестиваль. Глава города дал указание разобраться в причинах и сделать выводы в отношении лиц, чинивших препятствия для участников фестиваля». *** «Центр правовой и социальной поддержки населения городского округа "Город Лесной" информирует, что с 1 сентября по 1 октября социальный магазин, расположенный по адресу ул, Мамина-Сибиряка, 47, будет закрыт в связи с отпуском сотрудников. Приём и выдача вещей временно прекращаются». *** «Праздничный концерт арт-группы «Сопрано Турецкого», приуроченный к 25-летию «Саровбизнесбанка», состоялся в Арзамасе-16. Вместе с арт-группой перед саровчанами выступил руководитель коллектива, народный артист России Михаил Турецкий и солист «Хора Турецкого» Павел Беркут. Вниманию зрителей был предложен полуторачасовой концерт, в основу которого легли популярные отечественные и зарубежные композиции». Где-то там железногорские денежки ещё со времён Андрея Катаргина развесёлые куплетцы распевают... *** «Музей истории Северска получил в дар от помощника депутата облдумы Светланы Ларионовой коллекцию из 120 оберток от конфет и шоколада 1970-2010 годов. Коллекция появится среди экспонатов музея до конца года». *** Только четыре дня простоял в ЗАТО Заречный арт-объект под названием «Я люблю Заречный». Местная пресса негодует: «Ночью стелу изуродовали вандалы, и ее пришлось отправить на ремонт». А затем прикидывает, какой урон добровольные и безнаказанные эстеты нанесли тем самым Общественным Пространствам. Там и покоцанный памятник пропуску с мышкой, и изувеченные мраморные фигуры в зоне отдыха «Солнечная», и «ретро-автомобиль около загса, который не раз выламывали из асфальта», и регулярно страдающие от корректуры скульптурные лоси и даже металлический бык. Последнего, кстати, выслали из ЗАТО как раз, чтобы освободить место сердечку. Отомстил, видимо? Между прочим, отыщите десять различий))) *** В Трёхгорном директора градообразующего предприятия какие-то негодяи развели на «прямой эфир» по заводскому радио. Если бы вопросы ограничивались установкой кофеавтоматов (так в тексте) или чистотой туалетов на ПСЗ, перадачка Геннадию Комарову, скорее всего, понравилась бы. Но вы же знаете наш народ? Он только прикидывается духовным и патриотичным. А сам, как только увидит начальника, сразу заводит разговор про деньги. И как тут прикажете быть? «На вопрос, почему к юбилею завода не было премии, Геннадий Комаров ответил, что последний раз такие выплаты производились в 2010 и 2012 годах. «Премии не было, но предприятие профинансировало проведение торжественных вечеров в подразделениях, где на каждого ветерана и работника выделялась определенная сумма. Для того, что бы (так в тексте) отметить трудовой вклад работников, были увеличены квоты награждения. А также организованы городские культурно-массовые мероприятия», — пояснил Геннадий Владимирович». ЛИМИТ НА ЗАПРЕТЫ ИСЧЕРПАН? В закрытом Зеленогорске ситуация с памятниками немного лучше, кажется, но жители всё равно нагружают власть жалобами. Алкаши достали, мол, - сделайте уже что-нибудь! «Работа ночных заведений - одна из самых обсуждаемых тем в Совете депутатов. Несколько инициатив об ограничении их деятельности уже приняты - так установлены радиусы до медицинских, образовательных и других социальных учреждений, в пределах которых торговля алкоголем запрещена. Направлена инициатива в Заксобрание края о невозможности реализации спиртного в помещениях, расположенных в жилых домах. Полицейские предлагают установить временной предел работы ночных баров и кафе. Предложение появилось после сходов граждан, в частности, возле бара "Пробка". Жители близлежащих домов ночью вынуждены слушать громкую музыку, нецензурную брань и наблюдать за драками под окнами. Сергей КОВЫРЗИН - зам. начальника отдела участковых уполномоченных ОМВД РФ по г. Зеленогорску: «Мы мониторили интернет. В Сургуте, например, покупка спиртного запрещена с восьми вечера до восьми утра. Я не призываю идти на такие радикальные меры, но давайте попробуем ограничить хотя бы до одиннадцати-двенадцати часов ночи. Но не в два, не в четыре, под утро, когда посетители настолько пьяные. Они же потенциальные преступники». С начала года, по информации полицейских, приняты более пятидесяти вызовов к различным ночным заведениям. Это сообщения о кражах, драках, шуме в темное время суток. В чем корень зла, спросили и у другой стороны - у предпринимателей. Борис МОТОРИН - руководитель группы компаний "Визит-М": «Основная проблема, конечно, это низкая культура некоторых граждан. С годами их становится меньше, но все равно они есть. Второе - количество зафиксированных правонарушений не говорит о напряженности криминогенной обстановки. Это говорит о том, что вызываются сотрудники полиции, что работа идет в самом подразделении - в точке общественного питания». Но, как правило, охранники баров, которые, утверждает предприниматель, и вызывают полицейских, следят за порядком внутри заведений. Жителям же мешает то, что происходит снаружи. И не всегда они обращаются в полицию, поэтому, скорее всего, жалоб гораздо больше, чем по официальной статистике. При этом у самих полицейских нет возможности выставить наряды у каждого заведения, дежурство ведется у самых сложных... Депутаты решили пока не принимать кардинальных шагов по ограничению времени работы питейных заведений. Комиссия предложила более мягкие меры - привлечь к охране порядке дружинников, казаков и частные агентства, во-вторых, организовать встречу с владельцами самых проблемных ночных баров, в-третьих, обратиться в прокуратуру за получением санкции на проведение внеплановых проверок соблюдения норм безопасности в питейных заведениях». Казак непременно на лошадe должoн быть, я считаю. В крайнем случае — на велосипедах. ПИАР ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ Сами видите, как непросто нынче формировать позитивную повестку дня внутри ЗАТО. Тем не менее, истинные энтузиасты рук не складывают, ежедневно получая к тому же горячую поддержку на федеральном уровне. В Саров неделю назад прибыл, скажем, советник гендиректора «Первого канала» Александр Ильин. PR-менеджер предложил муниципалитету снять цикл телепередач о городе и ВНИИЭФ. «Помимо советника из Останкино, - бурчат аборигены, - в ЗАТО приехал представитель совета НКО «Содействия развитию кино и туризма «КиТ»», а также заместитель министра культуры РФ А.В. Ильин. Цель приезда чиновников, по всей видимости, соответствует занимаемой должности, но пресс-релиз администрации умалчивает о туристических и культурных перспективах проекта». *** Непонятно почему в Нашгороде напрочь забыли об инновационном проекте «Десять атомных песен». Зато в ЗАТО Трёхгорный «известный музыкант и продюсер Тимур Ведерников» (нет-нет, я не знаю, кто это) начал обещанные съёмки: «В данный момент проходит запись видеоклипов десяти выбранных песен, в съемках участвуют жители Трёхгорного, 14-го города, куда приехала творческая группа из Москвы. Их показ на канале программы «Территория культуры Росатома» в сети Youtube и станет финальным этапом проекта. Две песни будут выпущены в текущем году, восемь — в 2018 году. В 2017-ом на Youtube появится клип на песню «Этот мир придуман не нами», которая является победителем народного голосования. Вторая песня пока держится под секретом». Нынешняя осень в Злотоусте-36 (так в тексте) богата на гостей, к слову сказать: «Изумрудная зелень лесных массивов и чарующие горы, покрытые таёжным лесом, высокогорные хрустальные речки и чистейшие озера… Именно здесь состоялся очередной областной семинар «Кукуруза», на котором встречаются редактора, журналисты, верстальщики для обмена опытом и обсуждения актуальных проблем СМИ. Конечно, на само производство вход строго запрещён. Но нам хватило впечатлений и в музее предприятия. Для начала нам рассказали, почему завод построен на этом месте. Одна из причин: из-за частых осадков небо всё время затянуто тучами, что затрудняло фотосъёмку объекта. Узнали мы и о том, что Трёхгорный расположен на источниках артезианской воды, и она бежит из крана в квартирах местных жителей. Охали-ахали посетители в зале оборонной продукции, где выставлены изделия, которые сегодня сняты с позиций и засекречены. Где ещё увидишь составные части торпед, орудия для уничтожения подводных лодок; ракетные двигатели, парашют радиусом до 100 квадратных метров? Среди гражданской продукции: храмовые убранства, медицинские стерилизаторы, пограничные столбы... Завершилась наша экскурсия в телерадиокомпании. Первое, что показали коллеги, – музей журналистики с многочисленными экспонатами: кинокамеры, фильмоскопы, кинопроекторы, радиолы, оборудование для монтажа. Причём вся техника в рабочем состоянии — об этом позаботились специалисты здешней лаборатории. С ребячьим азартом гости откликнулись на предложение позвонить по телефону 70-го года выпуска. А ещё мы стали первыми зрителями завтрашнего эфира и даже героями новостей. Неожиданным сюрпризом же стал 5D-аттракцион – услуга ТРК, которая вот уже более пяти лет пользуется большим успехом особенно у юных горожан». Фильмоскопы и радиолы. Кукуруза - царица полей. Мдя. СВЕТ ДАЛЁКОЙ НАДЕЖДЫ Дабы сегодняшний обзор не заканчивать на столь деструктивной ноте, давайте вернёмся в столицу. Там чуть было локальная сенсация не грянула недавно. А может, и грянет ещё. Председатель комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко (ЛДПР) сочинил законопроект, в котором предлагается расширить список способов избрания глав закрытых городов. Нет-нет, о силовом многоборье или поединке на мечах речи не идёт, ясен пень. Депутат предлагает дать аборигенам право выбора, извините за тавтологию: либо прямые муниципальные выборы, либо нынешняя схема, действующая в Нашгороде, либо утверждение Совдепом кандидатуры, победившей на конкурсе. Строго говоря, все три варианта в законе прописаны и так, но в системе ЗАТО остаткам ельцинской демократии не повезло как-то особенно. Только поэтому ваш покорный слуга именует депутатскую инициативу позитивной. Поэтому, и ещё потому, что правоверные СМИ тут же организовали на мистера Диденко хорошенький накат, обвиняя его в популизме и попытке незаметно просочиться в губернаторы Томской волости: «Необходимо отметить, что действующая система избрания главы ЗАТО не учитывает фундаментальный конституционный принцип самостоятельности местного самоуправления», - отмечает депутат. Эффективность предлагаемых поправок Диденко объяснил тем, что глава муниципального образования, избранный гражданами напрямую, имеет полноценный контакт с населением. Таким образом, мы видим, что Диденко активно пиарится за счет законодательных инициатив, которые попадают в федеральные СМИ». Блин, сложновато это всё как-то, по-моему. Назвали бы сразу скрытым педерастом или жидобендеровцем — и электорат знал бы, как на такие разрушительные инициативы реагировать. А то, получается, телевизер зря круглые сутки тарахтит. Нерационально.