Криминальные хроники бывшего Соцгорода. СЕМЬ ДНЕЙ В ЗАКОЛЮЧИНСКЕ Криминальные хроники бывшего Красноярска-26. НЕ ЗАРАСТЁТ НАРОДНАЯ ТРОПА Во дворе на Восточной с отрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан возле подъезда 29-летний безработный, который «сбыл комок вещества коричневого цвета, как наркотическое средство «Шоколад» покупателю». Результаты химического исследования показали, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком массой 0,181 грамма. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконный сбыт наркотических средств». Максимальная санкция - лишение свободы на срок до 15 лет. НЕВОЗМОЖНО ДАЖЕ ПРЕДСТАВИТЬ... В дежурную часть горУВД обратилась 77-летняя местная жительница, которой на стационарный телефон позвонила женщина, представилась сестрой (!!!) и сообщила, что её племянница попала в ДТП. Дальше всё шло по схеме — срочно перегнавши 20 тысяч на указанный номер сотика, бабуля перезвонила реальной сестре и поинтересовалась, прокатил ли подгон. По данному факту сотрудниками МУ МВД завели только одно дело, по ч. 2 ст. 159 УК («Мошенничество»). Обещанная законом пятёрка вряд ли отыщет подозреваемого. Зато старушку привлечь за дачу взятки должностному лицу сам бог велел. Но это вряд ли. ЧТОБ ЛЕЖАЛО ХОРОШО Ещё в июле у 36-летняя дамочки с банковской карты убежали налево 10 тысяч рублей. Проверка показала, что та собственными руками отдала карту 43-летнему знакомому, чтобы он сгонял в магазин, и код любезно сообщила. Тот и сходил, так что теперь ранее судимому кавалеру обещают двушечку за кражу. Мобильник стоимостью более шести тысяч пропал из дому у гражданина 1979 года рождения. Но интриги никакой не получилось и тут. В незапертую комнату потерпевшего, пока тот спал, заглянул 37-летний судимый житель г. Назарово. Смотрит — опа, телефончик! А тут, как на грех, у сожительницы днюха на носу. Как не взять? Опять двушечка, чо. Непонятно, правда, что делал безработный из Назарова в закрытом атомном городе. Но это мелочи, в принципе. Следующий сотик убежал у 47-летнего водителя такси из машины. Хватился он после того, как отвёз молодую пару по заявке. Телефон находился на зарядке между передними сиденьями, так что 19-летнему безработному и судимому пассажиру и делать-то особо ничего не пришлось. Зато путёвку на принудительные каникулы заработал. Ещё два года плюсуем. И наконец, последняя мелодрама из жизни одиноких и страждущих. В гости к 31-летней женщине заглянул 26-летний абориген, разумеется — безработный и судимый, других неженатых в Нашгороде, похоже, просто не осталось. После чего в кошельке её обнаружилось отсутствие 10 тысяч рублей. Тут почему-то на кон поставлена часть вторая статьи «Кража» и, соответственно, приз в качестве пяти лет лишения свободы, если по максимуму. ОХОТА НА ДОРОГАХ В среду на проспекте Курчатова у заколючинских автомобилистов приключился маленький сокровенный праздник: *** *** *** МИКРАГА КАК ЧЁРНАЯ ДЫРА «Сотрудники Росгвардии нашли мужчину, которого ранее объявили в розыск как пропавшего без вести. Заявление в полицию 19 августа подала обеспокоенная супруга, когда ее муж не вернулся домой. Пять дней спустя, во время патрулирования бойцы Росгвардии заметили на улице Королева молодого мужчину, который подходил под описание ориентировки. Оказалось, что это действительно железногорец, о пропаже которого ранее заявляла его жена. Сотрудники Росгвардии передали найденного мужчину полицейским. В полиции 24-летний молодой человек рассказал, что все это время просто гулял с друзьями». Брак под угрозой))) А ВАШИ ДЕТКИ КАК ОТДЫХАЮТ? Общекраевая профилактическая операция «Семья» в Нашгороде вылилась в десять рейдов по выявлению несовершеннолетних, находящихся в общественных местах в вечернее и ночное время без сопровождения законных представителей; подростков, находящихся в состоянии опьянения; взрослых, вовлекающих несовершеннолетних в потребление алкогольной продукции; выявлению торговых заведений, допускающих продажу алкогольной продукции несовершеннолетним. Проверка 27 мест «концентрации несовершеннолетних», плюс ПКиО им. Кирова, восемь магазинов, пляж, три кафе и ночной клуб выявила только двоих детишек, болтающихся ночами без присмотра по городу. «Фактов жестокого обращения с детьми выявлено не было, всем семьям предложена помощь в подготовке детей к учебному году». И уже в рамках данного предложения полимилиция рассказывает о своём участии в акции «Помоги пойти учиться». Оказали, мол, материальную помощь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Подарили школьникам световозвращающие браслеты. А те в ответ пообещали учиться на одни пятерки. Из прилагающейся иллюстрации не очень понятно, являются ли резиновые сапоги обычной летней обувью в нуждающихся семьях, или пацан просто вброд пешеходные переходы вынужден был преодолевать. Зато понятно, что милиполиции самой не мешало бы к букварям вернуться.