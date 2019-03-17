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Железногорск
Главная arrow Публикации arrow Окружающая среда arrow Записки фенолога. Демисезон  
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Записки фенолога. Демисезон Печатать E-mail
Monday, 28 August 2017

Как бы ни шутила погода, одёжка бомжа - вернейшая примета.

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История Железногорска
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вышел Указ Президиума ВС РСФСР о преобразовании "населенного пункта комбината N 815 в город областного подчинения Железногорск"

по материалам библиотеки им.Горького
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